Errores, fallos, preguntas - página 566

Nuevo comentario
 

Tengo la comprobación OrderCheck.En consecuencia, hasta las solicitudes ya son rechazadas con un resultado poco claro.retcode.Already escribió a la SD.Bad otra...Mañana la actualización de la terminal se producirá en el real y flotante...

¿Se puede desactivar la actualización?

 
¿Hay alguna manera de poner el terminal en modo offline para probar el funcionamiento de algunos programas MQl a la off-line?
 

Señores, hay algo en la tendencia de las nuevas construcciones que no me hace nada de gracia....¡¡¿¿Qué pasa con los porros!!!? (esa es la cuestión, en todo caso)

Resulta que aquí - correcto, y allí - torcido. Oh, por el amor de Dios..... en la medida de lo posible.

 
Cmu4:

Señores, hay algo en la tendencia de las nuevas construcciones que no me hace nada de gracia....¡¡¿¿Qué pasa con los porros!!!? (esa es la cuestión, en todo caso)

Resulta que aquí - correcto, y allí - torcido. Oh, por el amor de Dios..... en la medida de lo posible.

Tengo un proyecto bastante complejo, pero no he encontrado ningún error después de cambiar a la nueva versión. Volví a compilar todos los archivos y todo fue bien. Pero cada uno puede tener sus propios matices...
 
papaklass:
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo de llenado de la orden - todo o nada
El tipo de orden ha sido comentado en su orden comercial.
No entiendo muy bien qué hacer con él. ¿borrarlo?
 
papaklass:

Quite las dos barras. Este es un campo obligatorio en la consulta. Lo tienes comentado, es decir, no forma parte de la orden comercial.

Lo has hecho:

//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo de llenado de la orden - todo o nada
y tú necesitas:

mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo de llenado de la orden - todo o nada

no funciona:

 
papaklass:
Entonces el problema está en la nueva compilación, ya que no eres el único que obtiene un error.
Eso es todo... ¿cómo hago ahora para cerrar mi función? Al fin y al cabo, si se observa de forma puramente visual, la función genera el precio correcto, teniendo en cuenta el deslizamiento....
 
,error 10013 Solicitud inválida.Probado diferentes métodos.La forma habitual de enviar una solicitud no funciona.Quien lo tiene funcionando probablemente envíe a través de una clase.No tengo auge en ella.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера - Документация по MQL5
 
papaklass:
Intenta también eliminar el comentario de la solicitud de intercambio. No es necesario cuando se cierra una posición.
Lo he probado, no ayuda de la misma manera. Además, recuerdo de los tiempos de MKL4, que todo lo que está en la línea después de // no es tomado en cuenta por el compilador. Así que "//....." = "espacio_vacío".
 
Karlson:
, el error 10013 Solicitud inválida. He probado diferentes métodos. La forma habitual de enviar una solicitud no funciona. El que funciona probablemente lo envía a través de una clase, no sé nada al respecto.

Aquí... la misma canción, creo.

Escribe, ¡que sabe cómo enviar una solicitud "a través de una clase"! O dame un enlace o algo... porque el fin de semana se ha ido... quería programar con ellos, y los desarrolladores me lanzaron tal sorpresa... si no el lunes... pero no.

1...559560561562563564565566567568569570571572573...3188
Nuevo comentario