Errores, fallos, preguntas - página 566
Tengo la comprobación OrderCheck.En consecuencia, hasta las solicitudes ya son rechazadas con un resultado poco claro.retcode.Already escribió a la SD.Bad otra...Mañana la actualización de la terminal se producirá en el real y flotante...
¿Se puede desactivar la actualización?
Señores, hay algo en la tendencia de las nuevas construcciones que no me hace nada de gracia....¡¡¿¿Qué pasa con los porros!!!? (esa es la cuestión, en todo caso)
Resulta que aquí - correcto, y allí - torcido. Oh, por el amor de Dios..... en la medida de lo posible.
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo de llenado de la orden - todo o nada
El tipo de orden ha sido comentado en su orden comercial.
Quite las dos barras. Este es un campo obligatorio en la consulta. Lo tienes comentado, es decir, no forma parte de la orden comercial.
Lo has hecho:
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo de llenado de la orden - todo o nada
y tú necesitas:
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// tipo de llenado de la orden - todo o nada
no funciona:
Entonces el problema está en la nueva compilación, ya que no eres el único que obtiene un error.
Intenta también eliminar el comentario de la solicitud de intercambio. No es necesario cuando se cierra una posición.
Sí, el error 10013 Solicitud inválida. He probado diferentes métodos. La forma habitual de enviar una solicitud no funciona. El que funciona probablemente lo envía a través de una clase, no sé nada al respecto.
Aquí... la misma canción, creo.
Escribe, ¡que sabe cómo enviar una solicitud "a través de una clase"! O dame un enlace o algo... porque el fin de semana se ha ido... quería programar con ellos, y los desarrolladores me lanzaron tal sorpresa... si no el lunes... pero no.