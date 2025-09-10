Errores, fallos, preguntas - página 563
De nuevo - (en su momento dije VOLUMEN=26004) y ahora a las 12:00 aparece como 26397. Ofende la falta de respuestas al tema, señores.
En general, VOLUME es una dama respetada. Sería de buena educación tratarla con bastante respeto.
es más fácil ser 2+2=4
Hay una frase extraña, como incompleta, en la ayuda de https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples:"Cambiemos un poco el ejemplo y añadamos un dibujo como una simple línea - DRAW_LINE. Que la línea sea ahora el número 1, mientras que los candeleros japoneses serán el número 2. Número de topes y número". Más no separados por un espacio"subnúmero".
Gracias por el post, la versión correcta es
Cambiemos un poco el ejemplo y añadamos un dibujo como una simple línea - DRAW_LINE. Que la línea sea ahora el número 1, mientras que los candeleros japoneses serán el número 2. El número de topes y el número de construcciones ha aumentado.
//--- hay 5 buffers de indicadores en el indicador
#propertyindicator_buffers 5
//--- 2 construcciones gráficas en el indicador
#propertyindicator_plots 2
//--- la construcción gráfica número 1 se mostrará como una línea
#propertyindicator_type1DRAW_LINE
//--- la línea se dibujará en color clrDodgerRed
#propertyindicator_color1clrDodgerRed
//--- la construcción gráfica tipo 2 será mostrada por los candeleros japoneses
#propertyindicator_type2DRAW_CANDLES
//--- Los candelabros japoneses se dibujarán en color clrDodgerBlue
#propertyindicator_color2clrDodgerBlue
//--- 5 arrays para los buffers de los indicadores
doble LineBuffer[];
double OBuffer[];;
double HBuffer[];;
doble LBuffer[];
doble CBuffer[];
Mis mejores deseos
En todos los plazos hay confusión con los volúmenes: falta de comunicación.
Creo que - usted necesita ajustar la sincronización en alguna parte de su caso.
¿Cuál es la causa de este problema?
No se pueden abrir los resultados de las pruebas de un determinado EA.
Qué causa este problema:
No puedo abrir los resultados de las pruebas de un determinado EA.
Anuncio de la actualización de MetaTrader 5
... se publicará una noticia adicional con la lista definitiva de cambios y números de compilación......
Explícate.