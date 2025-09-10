Errores, fallos, preguntas - página 563

Arkadiy:
De nuevo - (en su momento dije VOLUMEN=26004) y ahora a las 12:00 aparece como 26397. Ofende la falta de respuestas al tema, señores.
En general, VOLUME es una dama respetada. Sería una buena forma de tratarla con bastante respeto.
 
Hay una frase extraña, como incompleta, en la ayuda en https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples:"Cambiemos un poco el ejemplo, añadamos un dibujo como una simple línea - DRAW_LINE. Que la línea sea ahora el número 1, mientras que las velas japonesas serán el número 2. Número de topes y número". El plus no está separado por un espacio"subnúmero".
Arkadiy:
En general, VOLUME es una dama respetada. Sería de buena educación tratarla con bastante respeto.
Me aseguro de que no se ofenda.
 
Arkadiy:
En general, VOLUME es una dama respetada. Sería una buena forma de tratarla con bastante respeto.
Es más fácil ser 2+2=4.
 
Arkadiy:
es más fácil ser 2+2=4
Redactará una solicitud a Service Desk.
x100intraday:
Hay una frase extraña, como incompleta, en la ayuda de https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples:"Cambiemos un poco el ejemplo y añadamos un dibujo como una simple línea - DRAW_LINE. Que la línea sea ahora el número 1, mientras que los candeleros japoneses serán el número 2. Número de topes y número". Más no separados por un espacio"subnúmero".

Gracias por el post, la versión correcta es

Cambiemos un poco el ejemplo y añadamos un dibujo como una simple línea - DRAW_LINE. Que la línea sea ahora el número 1, mientras que los candeleros japoneses serán el número 2. El número de topes y el número de construcciones ha aumentado.

//--- hay 5 buffers de indicadores en el indicador

#propertyindicator_buffers 5

//--- 2 construcciones gráficas en el indicador

#propertyindicator_plots 2

//--- la construcción gráfica número 1 se mostrará como una línea

#propertyindicator_type1DRAW_LINE

//--- la línea se dibujará en color clrDodgerRed

#propertyindicator_color1clrDodgerRed

//--- la construcción gráfica tipo 2 será mostrada por los candeleros japoneses

#propertyindicator_type2DRAW_CANDLES

//--- Los candelabros japoneses se dibujarán en color clrDodgerBlue

#propertyindicator_color2clrDodgerBlue

//--- 5 arrays para los buffers de los indicadores

doble LineBuffer[];

double OBuffer[];;

double HBuffer[];;

doble LBuffer[];

doble CBuffer[];

 

Mis mejores deseos

En todos los plazos hay confusión con los volúmenes: falta de comunicación.

Creo que - usted necesita ajustar la sincronización en alguna parte de su caso.

 

¿Cuál es la causa de este problema?

Error al abrir los resultados de la prueba.

No se pueden abrir los resultados de las pruebas de un determinado EA.
 
Lis:

Qué causa este problema:


No puedo abrir los resultados de las pruebas de un determinado EA.
Ha habido un problema con el formato del informe OpenXML. Se ha corregido, pero puede que no esté incluido en la versión actual. Intente abrirlo con OpenOffice, si está disponible.
 
