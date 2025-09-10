Errores, fallos, preguntas - página 549

¿Spread.TakeProfit dinámico no funciona?

1.¿Por qué no se activó el Take Profit Sell 0.87909 en USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869?
Diferencial declarado 40 sobre el USDCHF en el Anexo 1: Especificaciones del contrato.
2.¿Dónde puedo encontrar el spread actual 2011.10.25 01.55?
Campeonato de Trading Automatizado 2011,
cuenta 800153,
Orden de venta 6880592

 
Konstantin83:

Después de la optimización, el archivo de resultados no se puede abrir,

Compilación 527 + Office 2007

El registro de errores contiene los siguientes datos


Error XML en la "Tabla"
Causa: Valor erróneo.
Archivo: C:\NDragon\Ndesktop\NReportOptimizer-957640.xml
Grupo: Celular
Etiqueta: Datos
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000

Lo arreglaré en breve
 
ias:

¿Spread dinámico.TakeProfit no ha funcionado?

1.¿Por qué no se tomó el beneficio de vender a 0,87909 en el USDCHF 2011.10.25 01.55, mínimo=0,87869?
Diferencial declarado 40 sobre el USDCHF en el Apéndice 1: Especificaciones del contrato.
2.¿Dónde puedo encontrar el spread actual 2011.10.25 01.55?
Campeonato de Trading Automatizado 2011,
cuenta 800153,
Orden de venta 6880592

En la ayuda de CopySpread() se ofrece un ejemplo de indicador que muestra el diferencial. Específicamente para este caso el spread promedio fue un poco más de 41 puntos (usé el indicador que encontré.), lo que significa que el precio Bid debería haber caído en 42 puntos o más desde TP=0.87909. Se adjunta imagen e indicador


Archivos adjuntos:
ShowSpreadHistory.mq5  3 kb
 

Buenas tardes. Tengo problemas con tres pinos. Biblioteca estándar MovingAverages, parece ser simple, pero SimpleMA devuelve obstinadamente 0. Aquí está un pedazo de código, todo funciona correctamente probado con otro código (el medio en la matriz).

for(i=ended ;i>=0 ;i--)
      {
         bbb=0 ;
         for( j=MaPeriod-1 ;j>=0 ;j--)
            {
               //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; 
               Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j];
            }
         bbb=SimpleMA(0,MaPeriod,Raznica) ; 
         //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod;
         MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; 
         MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]=EMPTY_VALUE;  
      }
¿No debería compilar este código?

class CClass1
  {
public:
   CClass1(void);
   ~CClass1(void);
   //--------
   const int val;
  };

CClass1::CClass1() : val(777)
  {
   
  }
 
WWer:

¿No debería compilar este código?

Dígame de una vez: ¿cuál es la pregunta?
 
Rosh:
Dígame de una vez: ¿cuál es la pregunta?

La inicialización de un miembro constante tiene que ocurrir en algún lugar.

Probablemente no puedas inicializar sólo miembros constantes :) . También debería ser un miembro estático, por una buena razón.

 

Por favor, dame una pista. Aquí hay un trozo de código

input double Lots=0.1 ;// используемый лот
input int    MaPeriod=10;// период расчета средней
input ENUM_MA_METHOD Metod=MODE_SMA ;// метод расчета Ма 
int Profit=20 ;//Профит в 4-х знаке
input  int EA_Magic=111 ;// магик
int TKP  ;
//---------------------------------------------------------------------------
int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора
double BaseMa[],MaForMa[] ;// массивы для хранения значения индикатора 
double p_close; // переменная для хранения значения close бара
//================================================================================================
int OnInit()
  {
      hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,Metod) ;
      if (hOneMa <0 )
         {
            Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
         }
      //Alert("проверка вывода алерта в журнал ");
      TKP=Profit ;
     if (_Digits == 3 || _Digits==5)
      {
         TKP=TKP*10 ; 
      }
   return(0);
  }

¿Cuál es el tipo de datos de la variable Metod que se puede pasar a una función si Metod no es una variable global? Gracias.

hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,int( Metod)) ;
Eso debería estar bien.
 
WWer:

¿No debería compilar este código?

Añade un cuerpo destructor, incluso si está vacío.
