¿Spread.TakeProfit dinámico no funciona?
1.¿Por qué no se activó el Take Profit Sell 0.87909 en USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869?
Diferencial declarado 40 sobre el USDCHF en el Anexo 1: Especificaciones del contrato.
2.¿Dónde puedo encontrar el spread actual 2011.10.25 01.55?
Campeonato de Trading Automatizado 2011,
cuenta 800153,
Orden de venta 6880592
Después de la optimización, el archivo de resultados no se puede abrir,
Compilación 527 + Office 2007
El registro de errores contiene los siguientes datos
Error XML en la "Tabla"
Causa: Valor erróneo.
Archivo: C:\NDragon\Ndesktop\NReportOptimizer-957640.xml
Grupo: Celular
Etiqueta: Datos
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000
En la ayuda de CopySpread() se ofrece un ejemplo de indicador que muestra el diferencial. Específicamente para este caso el spread promedio fue un poco más de 41 puntos (usé el indicador que encontré.), lo que significa que el precio Bid debería haber caído en 42 puntos o más desde TP=0.87909. Se adjunta imagen e indicador
Buenas tardes. Tengo problemas con tres pinos. Biblioteca estándar MovingAverages, parece ser simple, pero SimpleMA devuelve obstinadamente 0. Aquí está un pedazo de código, todo funciona correctamente probado con otro código (el medio en la matriz).
¿No debería compilar este código?
¿No debería compilar este código?
Dígame de una vez: ¿cuál es la pregunta?
La inicialización de un miembro constante tiene que ocurrir en algún lugar.
Probablemente no puedas inicializar sólo miembros constantes :) . También debería ser un miembro estático, por una buena razón.
Por favor, dame una pista. Aquí hay un trozo de código
¿Cuál es el tipo de datos de la variable Metod que se puede pasar a una función si Metod no es una variable global? Gracias.
¿No debería compilar este código?