Estimados desarrolladores, por favor, hagan que el optimizador y el probador funcionen hasta la hora actual, no hasta el final del día anterior.
¿has probado a poner la fecha de finalización un día antes?
De hecho, este problema ya ha sido discutido por mí con los desarrolladores en este hilo...
Se explicó que la mayoría de la gente no entiende por qué los resultados de las pruebas difieren cuando se prueban en el mismo periodo del día.
y siguiendo el principio de "no te dejes atrapar por nadie..." simplemente limitaron el periodo de pruebas a la derecha al final del día de negociación anterior, lo cual es incorrecto.
Estimados desarrolladores, por favor, hagan que el optimizador y el probador funcionen hasta la hora actual, no hasta el final del día de negociación anterior.
Ahora la situación es tal que el día de negociación actual está completamente fuera del periodo de optimización (((.
Muchos sistemas funcionan con plazos muy inferiores a D1 y esto es fundamental para ellos.
No lo haremos por dos razones:
1. Actividad innecesaria de la red cada vez que ejecutamos una prueba, ya que los datos del día actual cambian constantemente. Podría ser crítico para los agentes de la nube.
2. Posible no repetibilidad de los resultados de una pasada a otra. Es decir, en la optimización obtendrás un resultado, y en una sola ejecución, oppa, otro. Como los datos del día actual cambian constantemente.
1. Limitar este tipo de texturas únicamente a los agentes locales.
2. Limitar la optimización para excluir el día actual.
Por lo tanto, la prueba del día actual sólo estará disponible en los agentes locales y no en la optimización.
La idea es que puedas comparar las entradas reales y las de los probadores ahora mismo, y no esperar al día siguiente.
nadie pide relevancia al segundo... pero un día de negociación es, lo siento, imposible.
Los puntos 1 y 2 desaparecen si se fija el tiempo correcto al inicio de la prueba/optimización.
Entonces tendrá que introducir no sólo el año mes fecha, sino también la hora:minutos final.
El probador tiene posibilidades de hacer la optimización en la historia de 10 años, piensa que 1 día de negociación es un grano de arena.
Si no quiere operar en un solo tick, simplemente cree un "probador" y úselo para terminar el último día de operación (gracias, MQL5 tiene herramientas para eso).
¿Es un error o una solución?)
Entonces tendrá que introducir no sólo el año mes fecha, sino también la hora:minutos final.
El probador tiene la capacidad de hacer la optimización en un historial de 10 años, creo que 1 día de negociación es un grano de arena.
No veo ningún problema en ello, si no tienes un historial real de operaciones y no quieres malgastarlo, simplemente utiliza el programa "tester" y ejecútalo en el último día de operaciones (gracias MQL5 tiene herramientas para ello).
Verá, lo importante en la negociación en los mercados financieros es lo que está sucediendo ahora...
y casi no importa lo que pasó hace 10 años.
Estoy de acuerdo en que hay sistemas en los que esto no es muy crítico, pero también deseable.