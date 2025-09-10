Errores, fallos, preguntas - página 554
En MQL4 se podía crear una orden con topes de inmediato, pero en MQL5 no - hay que establecer los topes después de la creación de la orden.
¿Soy lento (por favor, dame un ejemplo de código) o es la idea?
Por favor, dame los detalles. Qué versión del terminal tienes, qué servidor, con qué configuración haces el pedido, qué obtienes...
Terminal - 527
Servidor - alpari nz demo (pero lo mismo ocurre en el probador)
Este es el código para crear un pedido:
//=============================
MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;
m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Symbol();
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;
m_request.price = Precio;
m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;
m_request.volume = Vol;
m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation = 10;
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = "";
OrderSend(m_request, m_result);
//=================================
Como resultado, la orden se crea con éxito (último error cero), pero sin ninguna parada.
Si añadimos 2 líneas más después de OrderSend:
m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result);
entonces los topes se fijan con éxito, pero eso nos da 2 operaciones
Por favor, aclare en el terminal MT5,A. Low - Ask Low el precio de oferta más bajo para el día actual no es realmente el mínimo Ask para el día? Si no es así, ¿qué es?
después del 20.10.2011 Ask Low ha empezado a mostrar el tiempo.
aquí está la foto de hoy :
El medidor sierra el disco duro
Versión 527.
Si miras el monitor del proceso sigue y sigue con estas tonterías.
No hay actividad en la red, no está conectado a la nube. No se está ejecutando ningún terminal o metatester. No se está modificando ningún archivo.
¿Es esto normal?
Resulta queA. Low- Ask Low el precio de oferta más bajo para el día actual al inicio del terminal bild 527 se asigna igual al Ask actual y ya no cambia hasta el reinicio del terminal :(empezó sobre el 21.10.2011, parece que está en el lado del servidor de mt5 porque no he cambiado la versión del terminal bild 515 durante el campeonato, pero la situación es la misma: mi EA ha perdido algunas operaciones rentables
Escribe a servicedesk.