Errores, fallos, preguntas - página 554

Por favor, explique: ¿por qué la hora de la terminal sigue siendo el horario de verano? Europa y Greenwich han cambiado al horario de invierno.
 
Ya se discutió antes (cuando hubo un fallo en septiembre) - la hora del terminal debería ser GMT+1, (la hora actual de Europa Central), pero ahora muestra GMT+2 como la hora actual de Kiev. Estoy batiendo el honor - por favor, arreglen esta tontería.
 

En MQL4 se podía crear una orden con topes de inmediato, pero en MQL5 no - hay que establecer los topes después de la creación de la orden.

¿Soy lento (por favor, dame un ejemplo de código) o es la idea?

 
idispatch:

En MQL4 se podía crear una orden con topes de inmediato, pero en MQL5 no - hay que establecer los topes después de la creación de la orden.

¿Estoy siendo lento (por favor, dame un ejemplo de código), o es esta la idea?

Por favor, dame los detalles. Qué versión del terminal tienes, qué servidor, con qué configuración haces el pedido, qué obtienes...

 
alexvd:

Vayamos directamente a los detalles. Versión del terminal, servidor, qué configuración se utiliza para hacer un pedido, qué se obtiene...

Terminal - 527

Servidor - alpari nz demo (pero lo mismo ocurre en el probador)

Este es el código para crear un pedido:

//=============================

MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;

m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Symbol();
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;

m_request.price = Precio;

m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;

m_request.volume = Vol;

m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation = 10;
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = "";

OrderSend(m_request, m_result);

//=================================

Como resultado, la orden se crea con éxito (último error cero), pero sin ninguna parada.

Si añadimos 2 líneas más después de OrderSend:

m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result);

entonces los topes se fijan con éxito, pero eso nos da 2 operaciones

Por favor, aclare en el terminal MT5,A. Low - Ask Low el precio de oferta más bajo para el día actual no es realmente el mínimo Ask para el día? Si no es así, ¿qué es?

después del 20.10.2011 Ask Low ha empezado a mostrar el tiempo.

aquí está la foto de hoy :

El medidor sierra el disco duro

Versión 527.

Si miras el monitor del proceso sigue y sigue con estas tonterías.

No hay actividad en la red, no está conectado a la nube. No se está ejecutando ningún terminal o metatester. No se está modificando ningún archivo.

¿Es esto normal?

 

Resulta queA. Low- Ask Low el precio de oferta más bajo para el día actual al inicio del terminal bild 527 se asigna igual al Ask actual y ya no cambia hasta el reinicio del terminal :(

empezó sobre el 21.10.2011, parece que está en el lado del servidor de mt5 porque no he cambiado la versión del terminal bild 515 durante el campeonato, pero la situación es la misma: mi EA ha perdido algunas operaciones rentables
 
idispatch:

Terminal - 527

Servidor - alpari nz demo (pero lo mismo ocurre en el probador)

Este es el código para crear un pedido:


entonces los topes se fijan con éxito, pero esto resulta ser 2 operaciones

En el mercado de ejecución alpari, cuando se ejecuta una operación de mercado, los stops no se pueden colocar inmediatamente, primero hay que abrir una posición y luego modificarla
 
Snaf:

El medidor sierra el disco duro

Versión 527.

Si miras el monitor del proceso sigue y sigue con estas tonterías.

No hay actividad en la red, no está conectado a la nube. No se está ejecutando ningún terminal o metatester. No se está modificando ningún archivo.

¿Es esto normal?

Escribe a servicedesk.

