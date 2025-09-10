Errores, fallos, preguntas - página 547

SwInGeR:
¿Pueden decirme por qué no hay posibilidad de descargar a los expertos? Ni siquiera puedo descargar las versiones demo o gratuitas. Pulso "descargar" y no pasa nada, lo he comprobado en Chrome e IE.

¿No puede descargar desde Codebase o Market? El mercado aún no está completamente en funcionamiento, sólo se está preparando, pero la descarga de Codebase está bien.

Si trabaja a través de un proxy, compruebe si tiene configurado el proxy en Internet Explorer.

 
Renat:

¿No puede descargar desde Codebase o Market? El mercado aún no está completamente en funcionamiento, sólo se está preparando, pero desde Codebase se está descargando bien.

Si trabaja a través de un proxy, compruebe la configuración del proxy en Internet Explorer.

A través de Market (tanto desde el programa como desde el navegador), desde CodeBase se está descargando.
A los desarrolladores.

Esto es lo que he encontrado en la ayuda de Anglian.

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

ID

Descripción

Tipo de propiedad

TAMAÑO_DEL_DESPLAZAMIENTO_DEL_GRÁFICO

El tamaño de la sangría de la barra cero desde el borde derecho en porcentajes

doble (del 10 al 50 por ciento)

CHART_FIXED_MAX

Máximo del gráfico fijo

doble

CHART_FIXED_MIN

Mínimo de carta fija

doble

GRÁFICO_PUNTOS_POR_BARRA

Escala en puntos por barra

doble

PRECIO_GRÁFICO_MÍNIMO

Gráfico máximo

modificador doble r/o - número de subventana

PRECIO_MÁXIMO_DEL_GRÁFICO

Gráfico mínimo

modificador doble r/o - número de subventana

 
Interesting:

A los desarrolladores.

Aquí está la referencia anglicana.


¿Cuál es exactamente la pregunta? https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chart_property#enum_chart_property_double
PRECIO_GRÁFICO_MÍNIMO

Gráfico máximo

PRECIO_MÁXIMO_DEL_GRÁFICO

Gráfico mínimo

 
sergeev:

PRECIO_GRÁFICO_MÍNIMO

Gráfico máximo

PRECIO_MÁXIMO_DEL_GRÁFICO

Gráfico mínimo


Muy interesante.... Gracias, comprobaremos también otros idiomas.
 
Por favor, díganme en pocas palabras con qué comando cerrar una orden. O dame un enlace a un artículo. No necesito ningún código complicado, sólo un par de líneas.
 
progeon:

Por favor, díganme en pocas palabras con qué comando cerrar una orden. O dame un enlace a un artículo. No necesitas un código complejo, sólo un par de líneas.
En MT5 no se abren y cierran órdenes sino posiciones. Para cerrar una posición abierta, debe enviar una solicitud de operación para abrir una posición opuesta con el mismo volumen. Ver Guía de referencia MQL5 / Constantes, enumeraciones y estructuras estándar / Estructuras de datos / Estructura de una solicitud de operación
 


El 20 de octubre, descargué el agente MQL5 Strategy Tester de cloud.mql5.com. Con la configuración por defecto del número de agentes en un ordenador con un solo procesador, se han creado 2 agentes, y en el configurador de la pestaña Servicios, el número de agentes recomendados para instalar y configurar es 1. La compilación en la instalación era 507, actualizada a 523.

 

Buenas noches. Acabo de empezar a investigarlo. Parece ser un error obvio. Cito el código de abajo, si comento una línea de abajo (está marcada) parece que funciona - no entiendo cuál es el problema. La situación puede evitarse especificando un tamaño explícito para la matriz Raznica[]. No he encontrado nada en la documentación sobre este tema.

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot BaseMa
#property indicator_label1  "BaseMa"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot MaForMa
#property indicator_label2  "MaForMa"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters
input int      MaPeriod=10;// период усреднения
input ENUM_MA_METHOD  Method=MODE_SMA ; // метод сглаживания                 
//--- indicator buffers
double         BaseMaBuffer[];
double         MaForMaBuffer[];
int            hiMa   ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BaseMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,MaForMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(BaseMaBuffer,true) ;
   ArraySetAsSeries(MaForMaBuffer,true) ;
   switch(Method)
      {
         case (MODE_SMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_EMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_SMMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_LWMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE) ;
      }
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
  
    double ima[],Raznica[];
    int ended ,i,j,aaa;
    if (rates_total < MaPeriod - 1)
    return(0);   
    if (prev_calculated == 0)
       ended=rates_total-MaPeriod-10 ;
    else 
       ended=rates_total-prev_calculated-1 ;
    ArraySetAsSeries(price,true) ;
    for ( i=0; i < ended;  i++)
      {
         CopyBuffer(hiMa,0,i,1,ima) ;
         BaseMaBuffer[i]=ima[0] ;
         
      }
//-------------------------------------------------------------------------------
    for(i=0 ;i< ended ;i++)
      {
         for( j=0 ;j< 10 ;j++)
            {
               Raznica[j]=0;// ради прикола попробуйте закоментировать эту строку 
            }
         MaForMaBuffer[i]=2*BaseMaBuffer[i]-price[i];   
      }   
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
