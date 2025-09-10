Errores, fallos, preguntas - página 547
¿Pueden decirme por qué no hay posibilidad de descargar a los expertos? Ni siquiera puedo descargar las versiones demo o gratuitas. Pulso "descargar" y no pasa nada, lo he comprobado en Chrome e IE.
¿No puede descargar desde Codebase o Market? El mercado aún no está completamente en funcionamiento, sólo se está preparando, pero la descarga de Codebase está bien.
Si trabaja a través de un proxy, compruebe si tiene configurado el proxy en Internet Explorer.
¿No puede descargar desde Codebase o Market? El mercado aún no está completamente en funcionamiento, sólo se está preparando, pero desde Codebase se está descargando bien.
Si trabaja a través de un proxy, compruebe la configuración del proxy en Internet Explorer.
A los desarrolladores.
Esto es lo que he encontrado en la ayuda de Anglian.
ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
ID
Descripción
Tipo de propiedad
TAMAÑO_DEL_DESPLAZAMIENTO_DEL_GRÁFICO
El tamaño de la sangría de la barra cero desde el borde derecho en porcentajes
doble (del 10 al 50 por ciento)
CHART_FIXED_MAX
Máximo del gráfico fijo
doble
CHART_FIXED_MIN
Mínimo de carta fija
doble
GRÁFICO_PUNTOS_POR_BARRA
Escala en puntos por barra
doble
PRECIO_GRÁFICO_MÍNIMO
Gráfico máximo
modificador doble r/o - número de subventana
PRECIO_MÁXIMO_DEL_GRÁFICO
Gráfico mínimo
modificador doble r/o - número de subventana
Por favor, díganme en pocas palabras con qué comando cerrar una orden. O dame un enlace a un artículo. No necesitas un código complejo, sólo un par de líneas.
El 20 de octubre, descargué el agente MQL5 Strategy Tester de cloud.mql5.com. Con la configuración por defecto del número de agentes en un ordenador con un solo procesador, se han creado 2 agentes, y en el configurador de la pestaña Servicios, el número de agentes recomendados para instalar y configurar es 1. La compilación en la instalación era 507, actualizada a 523.
Buenas noches. Acabo de empezar a investigarlo. Parece ser un error obvio. Cito el código de abajo, si comento una línea de abajo (está marcada) parece que funciona - no entiendo cuál es el problema. La situación puede evitarse especificando un tamaño explícito para la matriz Raznica[]. No he encontrado nada en la documentación sobre este tema.