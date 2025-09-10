Errores, fallos, preguntas - página 515
Pregunta: ¿Desde qué sección puedo descargar el manual del MQL5 como archivo chm o pdf? El enlace https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm funciona, pero ¿de qué sección debo descargarlo? Antes era de la sección de Documentación, pero ahora es sólo documentación en línea.
¿No hay enlaces disponibles en la sección de documentación del sitio web(https://www.mql5.com/ru/docs)?
La transacción está activa sólo en el momento de la transacción, por lo que no se puede cambiar/poner a cero nada. ¿Se refiere a una orden mágica para cerrar una posición? En la negociación manual, no se asigna un magik a las órdenes ni a las operaciones en las que se basan las órdenes.
La secuencia es la siguiente:
Pregunta: ¿este comercio cerrado tendrá un número mágico distinto de cero o será cero?
- una orden pendiente colocada por el Asesor Experto con un número mágico distinto de cero
- la orden se activó y la posición se abrió
- la posición se cierra manualmente
Respuesta: Propiedades de los oficios
Una operación es el reflejo del hecho de que se ha ejecutado una operación comercial sobre la base de una orden que contiene una orden comercial. Cada operación se describe mediante propiedades que permiten obtener información sobre ella. Paraleer los valores de las propiedades, se utilizan las funciones del tipo HistoryDealGet...(), que devuelven valores de las enumeraciones correspondientes.
Para la función HistoryDealGetInteger()
ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER
Identificador
Descripción
Tipo
PEDIDO_DEAL
Orden en base a la cual se ejecutó la operación
largo
DEAL_TIME
Tiempo de ejecución de la operación
datetime
TIPO DE OFERTA
Tipo de acuerdo
ENUM_DEAL_TYPE
DEAL_ENTRY
Dirección de la operación - entrada en el mercado, salida del mercado o inversión
ENUM_DEAL_ENTRY
DEAL_MAGIC
Número mágico de la operación (ver ORDER_MAGIC)
largo
DEAL_POSITION_ID
Identificador de la posición, en cuya apertura, modificación o cierre participó esta operación. Cada posición tiene un identificador único, que se asigna a todas las operaciones realizadas en el instrumento durante la vida de la posición.
largo
Esto también se ha intentado:El resultado también es un valor nulo devuelto.
Según tengo entendido, antes de recuperar las propiedades de una transacción concreta hay que seleccionarla mediante - HistoryDealSelect
HistoriaDealSelect
Selecciona la operación en el historial para acceder a ella mediante las funciones correspondientes. Devuelve true si la función se completa con éxito. Devuelve false cuando la función falla. Para obtener la información sobre el error, es necesario llamar a la función GetLastError().
La funciónHistoryDealSelect(
billeteultralargo//boleto de la oferta
);
Parámetros
billete
[en] Billete
Valor devuelto
Devuelve true si tiene éxito, en caso contrario false.
No lo entiendes del todo bien.
HistoryDealGetTicket también selecciona el acuerdo.
No, lo estás haciendo bien. Es que cuando se establece una orden (hacer un comercio) manualmente, la magia no se establece (por defecto = 0). Para eso está diseñado, para que el EA pueda distinguir sus propias transacciones de todas las demás. Si quiere vincular todas las operaciones sobre una posición, EA y manual, utilice POSITION_IDENTIFIER, será el mismo para todas las operaciones.
Así que lo que estás diciendo es que con esta secuencia de operaciones:
el acuerdo resultante tendrá un número mágico cero en el historial y no habrá manera de conseguirlo?
La magia de un trato está determinada por la magia de la orden como resultado de la ejecución de la misma. Pero cuando se envía manualmente una solicitud para realizar una operación (pedido), ¿se puede establecer un magik? Sí, el acuerdo resultante tendrá un número mágico cero en el historial. Se puede obtener y será 0 (lo que significa que el mago no está puesto).¿Quizás estamos hablando de cosas diferentes? En el orden que has dado, habría dos operaciones, la primera se activó y la segunda -al cerrar la posición manualmente- su número mágico sería 0.
