Errores, fallos, preguntas - página 521
Es mejor escribir una solicitud detallada al servicio de atención al cliente. También me interesan los registros de los agentes de pruebas
Pruebe también a ejecutar MetaTester.exe manualmente, sin parámetros
Aquí están los gráficos de la pantalla 4:
Rastreo a pantalla completa (F11) y mosaico:
F11 de nuevo. ¿Por qué no se ajusta automáticamente?
F11 de nuevo y .... y ¿dónde está mi mosaico?
Utilice TimeTradeServer(). Y será el sábado).
Sigo teniendo el mismo error. El probador no arranca. He escrito a servicedesk.
Reinstalar Windows me parece inaceptable.
La descripción de las propiedades POSITION_PRICE_OPEN y POSITION_PRICE_CURRENT es absolutamente confusa en MQL5 Reference.
Su lógica sólo puede entenderse conduciendo el probador. Los valores pueden ser iguales o diferentes.
Sí, hoy ha vuelto a ocurrir: he intentado ejecutarlo 10 veces en el probador
Traté de ejecutar mi Tester sin conexión a Internet o DC y no pasa nada, pero miré el archivo de registro y allí encontré
La conexión con el servidor de Alpari no tuvo éxito, aunque en la parte inferior derecha
Tengo un tick verde en el terminal (MT5 507build) pero las cotizaciones no se cargan,
He cambiado la cuenta demo, he desactivado toda la protección del ordenador, he reiniciado el sistema,
Hearrancado el terminal y se ha iniciado la prueba de EAs, por lo que va así.
Pregunta para los desarrolladores:
¿No se puede ejecutar el probador ahora cuando no hay conexión a Internet o al CC?
Gracias.
¿No se puede ejecutar el probador ahora cuando no hay conexión a Internet o al CC?
Tengo el probador trabajando fuera de línea todo el tiempo, sin conexión a la red. Sólo tienes que descargar el historial necesario antes de empezar la prueba. Por supuesto, sin ella el probador no tiene nada que trabajar.
Probablemente se trate de este error.
Lo tengo desde hace 3 meses incluso antes de la actualización. A veces no arranca desde la segunda vez, cambio el tipo de búsqueda en la optimización de un lado a otro y va. Puede ser causado por la carga del ordenador además del terminal, tal vez la carga de trabajo, como una nube.
También ocurre que desde la pestaña"Resultados de optimización", el ratón ejecuta una única prueba sobre los parámetros seleccionados, los parámetros se ajustan, pero la prueba no va, con el mismo error.