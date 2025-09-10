Errores, fallos, preguntas - página 516
¿Sugiere utilizar un identificador de posición?
MetaTrader 5 (64) se haactualizado automáticamente hoy.
Después de eso, el terminal dejó de arrancar, dando la siguiente salida al intentar arrancar
Por favor, arregle el problema lo antes posible.
El MetaEditor se inició con normalidad.
He adjuntado el último registro del terminal.Descripción de mi sistema: Windows 7 64 Maximum, Service Pack 1. Procesador: Intel i5 750 @ 2.67GHz. RAM: 4GB
MetaTrader 5 se haactualizado automáticamente hoy.
Después de eso, el terminal dejó de arrancar, dando la siguiente salida al intentar arrancarPor favor, solucione el problema lo antes posible.
El MetaEditor se inicia normalmente.
Así que si tan pronto como sea posible que necesita una solicitud al CD + descripción del hardware + indicación del sistema operativo + registro de la terminal (archivo) + información adicional.
Arrancó bien, pero como siempre con retraso: XP SP3, KIS 2011, Intel P4 3.0 GHz, 3 Gb de RAM.
Esta es la segunda vez que el MetaEditor borra el archivo.
Windows 7 SP1 32bit.
MetaEditor 5.0 507
Después de ejecutar el programa. Antes había tres proyectos abiertos en él --- EA, class1, class2 .
La atención se centró en la clase1.
Hoy lo voy a lanzar. El programa está en marcha. Fija el foco en la pestaña del proyecto Class1. ¿Y qué veo? ---- es un proyecto vacío.
Ok, esta no es la primera vez. Hago una versión de archivo cada 15 minutos. Así, no se pierde ningún dato.
El meta-editor hizo que se ejecutara como administrador.
¿Por qué sigue guardando los proyectos en una carpeta? C:|Users\NAppData\NRoaming\NMetaQuotes\NTerminal..........\MQL5
¿Qué más debo hacer, dónde debo configurar el MetaEditor para guardar los archivos en C:\NArchivos de Programa\NMetaTrader 5\MQL5
Porque bastaba con ejecutar el MetaEditor 4 como administrador y guardaba los archivos en C :\NArchivos de programa\NMetaTrader
Lo más probable es que esto esté relacionado. 1. El Windows inicia el programa en una caja de arena. 2. el programa crea proyectos en la caja de arena.
Probablemente una protección de archivos demasiado fuerte.
XP no es una opción.
PS///o quizás cerrar todas las pestañas antes de cerrar el MetaEditor. Entonces, al inicializar ---- MetaEditor no se meterá con los archivos. Tal vez haya algún tipo de comprobación de la existencia de archivos aquí. Si no se encuentra ningún archivo (Windows no ha tenido tiempo de cargar su caja de arena) el editor crea un archivo limpio con el mismo nombre. Y Windows lo pone en la misma caja de arena (sustituyendo el archivo antiguo por uno vacío).
Con respecto a la limpieza del proyecto - necesita detalles en servicedesk. Tal vez adjuntar ejemplos de archivos que están abiertos.
Sobre el directorio de trabajo - intente ejecutar el meta-editor con la clave de línea de comandos /portable
¿Ejemplos de archivos? ¿Te refieres a proyectos o troncos?
Los proyectos normales que he creado a través del meta editor. El que el metameditor borró está ahora vacío. Windows muestra el tamaño del archivo como 0 bytes.
Sólo que ya lo he sustituido desde la versión de archivo.
¿Tienes suficiente espacio en el disco?
Ejecútalo en modo de compatibilidad con XP SP3.
Creó una salvaguarda deEA. La aplicación la ha guardado en C:\NArchivos de Programa\NMetaTrader 5\NMQL5
Gracias por el consejo.
No sé quién se ha inventado guardar los proyectos en C:\NUsers\NUser\NAppData\NRoaming\NMetaQuotes\NTerminal.........\MQL5\N.
Al fin y al cabo, para copiar un archivo de ella ---- hay que abrir esta carpeta, pero primero hay que encontrarla. ....
Espero que Windows no cometa más errores con los archivos.
Esto se describe en la ayuda.
También es fácil encontrar la carpeta común