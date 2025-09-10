Errores, fallos, preguntas - página 522
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Probablemente se trate de este error.
No tiene nada que ver con Internet. Algo más aquí :)
Sí - no sé cómo todo - pero cuando el Internet - no quiere ejecutar el probador
¡No de cualquier manera, lo cambias 10 veces y las comillas están todas, pero no!
Sí - no sé si todos - pero cuando el Internet está desconectado - el probador no quiere iniciar
¡No puedo usarlo, lo cambio 10 veces y las comillas están todas presentes, pero no!
Llevo mucho tiempo utilizando el probador sin conexión, pero sólo en el servidor de desarrolladores (dejé de trabajar en Alpari hace mucho tiempo). No parece que tenga ningún problema.
Que yo recuerde para trabajar en el modo offline basta con tener un historial normal + acceso al entorno de la cuenta de trading (lógicamente basta con conectarse a la cuenta una vez y descargar la cantidad adecuada de historial).
Hola a todos.
¿Pueden decirme qué pasa? ¿Es un error o estoy haciendo algo mal?
El problema en sí se describe aquí:https://www.mql5.com/ru/forum/4668 La esencia del problema es la imposibilidad de utilizar pruebas multidivisas.
Se supone que el comprobador de estrategias no tiene una función que defina un valor vacío. He utilizado iCustom para adjuntar un zigzag, tiene un valor vacío de 0,
pero se representa como si no estuviera vacío.
¿Cómo puedo desencadenar un evento de Cálculo en el terminal sin que haya ticks procedentes del servidor?
incluso puede ser fraccional si lo desea:
¡Hola! Hoy hay un fallo con el EURO M5. No he tocado nada en el terminal, no he borrado ni cambiado valores.
La situación más reciente:
Cambiando el gráfico. Está a 10 años de distancia. Sólo en M5.
¡Hola! Hoy hay un fallo con el EURO M5. No he tocado nada en el terminal, no he borrado ni cambiado valores.
La situación más reciente:
Cambiando el gráfico. Está a 10 años de distancia. Sólo en M5.
Haga clic con el botón derecho en el gráfico --> Actualizar.