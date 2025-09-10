Errores, fallos, preguntas - página 517
Esto se describe en la ayuda.
Ahora también es fácil encontrar la carpeta común
Gracias.
Sólo leo la ayuda, pero suelo saltarme las secciones sobre cómo utilizar el programa.
Acabo de leer las descripciones de las funciones y demás.
¿Pero es posible cambiar la ubicación de estas carpetas?
Si se piensa con lógica, los scripts, indicadores, etc. son Mis Documentos. Y sería conveniente almacenarlos en Mis Documentos.
Más aún porque tengo Windows en un disco. Y mis documentos están en un disco diferente.
Y en caso de accidente. O volver a instalarlo. No tendría que recordar si copié todo mi trabajo a otra unidad.
La propiedad OBJPROP_ZORDER no siempre funciona. Es decir, si se hace un clic en un objeto OBJ_LABEL y hay otro objeto detrás de ese objeto, se dispara la función de objeto posterior. Esto parece ocurrir cuando el clic golpea un área de caracteres vacía.
Actualmente existen propiedades comoOBJPROP_XOFFSET yOBJPROP_YOFFSET. Al utilizarlos, puedes hacer invisible una zona concreta de un objeto. Sería útil crear propiedades que hicieran que determinadas áreas de un objeto no estuvieran disponibles para los clics.
Tengo esto en mi perfil:
¿Qué significa eso?
Así:
Renat 2011.09.15 03:26 #
El Campeonato comenzará a tiempo.
Y el control y la distribución de las señales es un proyecto complicado, no se puede hacer rápidamente. Estamos a punto de lanzar las cludes de pago para los agentes.
Tengo esto en mi perfil:
¿Qué significa eso?
Quizás algunas lagunas de conocimiento den lugar a estas cuestiones, pero no he podido encontrar nada similar por mi cuenta, y la implementación mediante trucos algorítmicos no me parece más que una fea perversión de muleta.
¿Los objetos gráficos tienen peso? Es decir, las prioridades de visibilidad. No en relación con el gráfico de precios (casilla de verificación en las propiedades del objeto "dibujar objeto como fondo" - ya está ahí), sino únicamente entre los propios objetos gráficos construidos. Como es lógico, no hay múltiples capas y no podemos esperar que las haya. Sin embargo, existe el siguiente orden de cosas: si varios objetos gráficos idénticos caen en la misma posición temporal, será visible el que se haya superpuesto en último lugar. Estará en primer plano, tapando a los demás. No hay otra forma de llegar a los demás, excepto a través de la Lista de Objetos (ctrl+b).
Si existe una forma de asignar/distribuir mediante programación los pesos de visualización a los objetos, por favor, indíquenos cómo hacerlo. Si no es así, sería vital añadir esto como una propiedad/atributo.
Volviendo al principio del post, puedo decir que hasta ahora el único algoritmo que existe para mí es que los objetos con mayor prioridad deben ser retocados en último lugar - entonces anularán todos los demás en la misma posición en términos de visibilidad. Esto es una mala idea, inconveniente. O borrar el objeto oculto ya existente y volver a dibujarlo en último lugar en la cola de construcción no es una mejor idea.
Lo apoyo, pues ya he escrito sobre ello también)).
Un ejemplo de cómo debería ser:
Y, por supuesto, en el diálogo de configuración manual esta opción es necesaria.
No se trata de capas, sino de la secuencia, las capas son un poco diferentes. Así que no OBJPROP_LAYER, sino algo como OBJPROP_WEIGHT o OBJPROP_PRIORITY.
¿Por qué no funciona OBJPROP_ZORDER?
Por eso no encaja, ya que esta propiedad está relacionada con el aspecto de la selección de un objeto gráfico con el ratón y no con la orden de renderizado.
Y aquí, de hecho, no está en absoluto claro por qué la propiedad OBJPROP_ZORDER, que en teoría distribuye las prioridades de los enteros en un rango pequeño (de todos modos no se pueden apretar muchos objetos en un gráfico), de repente tiene el tipo largo. ¿Para qué necesita 8 bytes, no es suficiente con que sean cortos? ¿Podría alguien comentar esto?