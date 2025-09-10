Errores, fallos, preguntas - página 420

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Im_hungry:

se utiliza para comprobar si los búferes se han copiado (con éxito o no)

con esto, llamamos al inductor en una nueva barra

Y sin ella, ¡¡¡sólo obtenemos valores cero!!!

Y la RAM se encoge y se reduce con cada barra...

¿Por qué?

1. Intenta mover estas líneas al bloque de inicialización - OnInit(), que creo que es correcto. O el manejo correcto del indicador dentro de la función.

  ArraySetAsSeries(Buf,true);
  handle=iCustom(NULL,0,"V",Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);

2) Mejor comprueba la incapacidad de la manija, entonces no habrá problemas innecesarios (puede y normalmente se hace incluso en el bloque de inicialización).

3. En mi opinión, sería más correcto comprobar dentro de la función de esta forma (y hay observaciones sobre la implementación).

  if((handle=INVALID_HANDLE)||(copied<1))
  {
  //Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера.
  }
[Eliminado]  
sergey1294:
Cómo hacerlo correctamente

Hay algunas variantes:

1. La forma más fácil (si utiliza a menudo la versión local del terminal) es copiar la línea de comandos del acceso directo y añadir la tecla adecuada para ejecutarla mediante Inicio -> Ejecutar.

2. Cambie la línea de comandos del acceso directo principal en consecuencia (es posible que tenga que cambiarla en varios lugares)

3. Copie el acceso directo actual como "MetaTrader 5 - Portable" y luego añada la tecla correspondiente a la línea de comandos de un nuevo acceso directo.

En la mayoría de los casos, la mejor opción.

4. Para las variantes con discos extraíbles o unidades flash es más conveniente crear un archivo por lotes en una carpeta con el terminal, por ejemplo con el nombre"Portable.bat" y colocar el siguiente texto

terminal.exe /portable
Entonces podrás ejecutar el terminal manualmente con este archivo, o si el nombre de la unidad con la unidad flash no se cambia crear la posibilidad de ejecutar el ejecutable directamente con la opción 1-3.
 
Interesting:

Hay varias variantes:

1. La forma más fácil (si utiliza a menudo la versión local del terminal) es copiar la línea de comandos del acceso directo y añadir la tecla adecuada para ejecutarla mediante Inicio -> Ejecutar.

2. Cambie la línea de comandos para el acceso directo principal en consecuencia (es posible que tenga que hacer cambios en varios lugares)

3. Copie el acceso directo actual como "MetaTrader 5 - Portable" y luego añada la tecla correspondiente a la línea de comandos de un nuevo acceso directo.

En la mayoría de los casos, la mejor opción.

4. Para las variantes con discos extraíbles o unidades flash es mejor crear un archivo por lotes en la carpeta con el terminal, por ejemplo con el nombre"Portable.bat" y colocar el siguiente texto

Entonces podrá ejecutar el terminal manualmente con este archivo, o si el nombre de la unidad flash no se cambia crear la posibilidad de ejecutar el ejecutable directamente con la opción 1-3.


gracias lo voy a probar ahora
 
sergey1294:
Gracias. Lo intentaré.

No funciona. Aquí hay una captura de pantalla.


[Eliminado]  
sergey1294:

No funciona. Aquí hay una captura de pantalla.

Pruebe una de las dos opciones

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
2. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел).
 
Interesting:

Pruebe una de las dos opciones


Sí, empieza así

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
 
sergey1294:

Sí, así es como empezó

Hombre, ahora no puedo abrir una cuenta, no hay servidores en la lista. ¿Quién puede recordarme las direcciones de los servidores?
[Eliminado]  
sergey1294:
Maldita sea ahora la cuenta no se abre, no hay ningún servidor en la lista. ¿Quién me recordará las direcciones de los servidores?

1. Servidor MQ - access.metatrader5.com:443 (especificado en la sección Campeonato 2010 en la pag de los participantes).

También se indica en el formulario de registro de nuevas cuentas, en la línea "Añadir nueva cuenta en formato ...".

2. Los proyectos antiguos pueden transferirse al "nuevo hogar" ejecutando el terminal sin llave.

Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2010
 

El visualizador tampoco quiere funcionar en modo portátil. aquí está el registro 

HL      0       Tester  08:18:37        MetaTester 5 x64 build 468 (16 Jun 2011)
EG      0       Server  08:18:37        MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
DI      0       Startup 08:18:37        initialization finished
DM      0       127.0.0.1       08:18:37        login (build 468)
QE      0       Network 08:18:37        3788 bytes of group info loaded
QP      0       Network 08:18:37        1490 bytes of tester parameters loaded
QG      0       Network 08:18:37        3268 bytes of input parameters loaded
MM      0       Network 08:18:37        346 bytes of selected symbols loaded
RH      0       Tester  08:18:37        expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded
DS      0       Tester  08:18:37        initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100
EJ      0       Tester  08:18:37        successfully initialized
GP      0       Network 08:18:37        164 Kb of total initialization data received
FI      0       Tester  08:18:37        Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
NP      0       Symbols 08:18:37        EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
IF      2       History 08:28:37        history EURUSD synchronization timeout
PS      2       History 08:28:37        symbol EURUSD synchronization error
EH      0       Tester  08:28:37        cannot get history EURUSD,H1
HM      0       Tester  08:28:37        log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written
FO      0       Tester  08:29:53        tester agent shutdown
 
sergey1294:

El visualizador tampoco quiere funcionar en modo portátil. aquí está el registro


Sí, tenemos un problema de funcionamiento del visualizador cuando el UAC está activado.

1...413414415416417418419420421422423424425426427...3188
Nuevo comentario