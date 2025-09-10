Errores, fallos, preguntas - página 420
se utiliza para comprobar si los búferes se han copiado (con éxito o no)
con esto, llamamos al inductor en una nueva barraY sin ella, ¡¡¡sólo obtenemos valores cero!!!
Y la RAM se encoge y se reduce con cada barra...
¿Por qué?
1. Intenta mover estas líneas al bloque de inicialización - OnInit(), que creo que es correcto. O el manejo correcto del indicador dentro de la función.
2) Mejor comprueba la incapacidad de la manija, entonces no habrá problemas innecesarios (puede y normalmente se hace incluso en el bloque de inicialización).
3. En mi opinión, sería más correcto comprobar dentro de la función de esta forma (y hay observaciones sobre la implementación).
Cómo hacerlo correctamente
Hay algunas variantes:
1. La forma más fácil (si utiliza a menudo la versión local del terminal) es copiar la línea de comandos del acceso directo y añadir la tecla adecuada para ejecutarla mediante Inicio -> Ejecutar.
2. Cambie la línea de comandos del acceso directo principal en consecuencia (es posible que tenga que cambiarla en varios lugares)
3. Copie el acceso directo actual como "MetaTrader 5 - Portable" y luego añada la tecla correspondiente a la línea de comandos de un nuevo acceso directo.
En la mayoría de los casos, la mejor opción.
4. Para las variantes con discos extraíbles o unidades flash es más conveniente crear un archivo por lotes en una carpeta con el terminal, por ejemplo con el nombre"Portable.bat" y colocar el siguiente textoEntonces podrás ejecutar el terminal manualmente con este archivo, o si el nombre de la unidad con la unidad flash no se cambia crear la posibilidad de ejecutar el ejecutable directamente con la opción 1-3.
Gracias. Lo intentaré.
No funciona. Aquí hay una captura de pantalla.
No funciona. Aquí hay una captura de pantalla.
Pruebe una de las dos opciones
Pruebe una de las dos opciones
Sí, empieza así
Sí, así es como empezó
Maldita sea ahora la cuenta no se abre, no hay ningún servidor en la lista. ¿Quién me recordará las direcciones de los servidores?
1. Servidor MQ - access.metatrader5.com:443 (especificado en la sección Campeonato 2010 en la pag de los participantes).
También se indica en el formulario de registro de nuevas cuentas, en la línea "Añadir nueva cuenta en formato ...".
2. Los proyectos antiguos pueden transferirse al "nuevo hogar" ejecutando el terminal sin llave.
El visualizador tampoco quiere funcionar en modo portátil. aquí está el registro
El visualizador tampoco quiere funcionar en modo portátil. aquí está el registro
Sí, tenemos un problema de funcionamiento del visualizador cuando el UAC está activado.