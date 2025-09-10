Errores, fallos, preguntas - página 210
Quería usar MQL5 para tomar una foto de la ventana de terminal activa actual (un gráfico), así que hice un script.
Registros de la pestaña "Experto" al intentar tomar fotos de diferentes partes de la historia
Pero el resultado es siempre el mismo.
Según tengo entendido no desplaza "verdaderamente" el gráfico a la posición especificada y luego hace una foto de la zona de interés.
Construye 360. El problema de guardar los resultados de las pruebas en formato OpenXML sigue existiendo. En el Administrador de Tareas la aplicación "no responde", la carga de la CPU es del 100%, esperando 50 minutos.
1. ¿Cómo puedo arrastrar una tabla del "probador de estrategias" -"resultados de optimización" a Excel?
2. sería bueno poder dibujar un gráfico basado en las columnas de esta tabla.
¿Se refiere a esto? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466
1. El "probador de estrategias"-"gráfico" muestra las marcas del eje de abscisas al día más cercano. Esto no es mucho si probamos en M1. Todas las marcas parecen ser las mismas. Por favor, corríjalo.
2. Las marcas en el eje de abscisas no son buenas también en la carta principal del curso. Por qué dibujar "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"? "26 Nov" es suficiente para ser escrito una vez. los números hacen que mis ojos lloren y hay cero información.
¿Se refiere a esto? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466