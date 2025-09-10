Errores, fallos, preguntas - página 210

Renat:

Esta ventana es informativa, no modal y no bloquea la interfaz gráfica de usuario.


Cuando aparezca, podrá controlar otras ventanas del programa, invocar otros diálogos (por ejemplo, de comercio), etc.

Por supuesto, esta ventana no bloquea de ninguna manera el funcionamiento de los EAs o de los scripts - continúan trabajando, utilizando cualquier función del terminal.

Sí, pero entonces me aparece otra ventana "Permitir que el siguiente programa realice cambios en este equipo". ¿Funciona también en este caso o no?
 
¿Aparece esta ventana después de pulsar uno de los botones de la ventana o automáticamente en cuanto aparece la ventana de información?
Los cambios sólo se realizan en el sistema después de pulsar el botón de confirmación o al reiniciar el terminal después de un fallo.
 
gracias por la aclaración
 

Quería usar MQL5 para tomar una foto de la ventana de terminal activa actual (un gráfico), así que hice un script.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   ScreenShot.mq5 |
//|                                               Copyright olyakish |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "olyakish"
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {

   int pos=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
   bool res=ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
   if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
   if(res) Print("Navigate good. = ",GetLastError(),"  pos=",pos);

   ChartScreenShot(
                   0,// идентификатор графика
                   "screen.gif",// имя файла
                   1280,
                   576,// высота
                   ALIGN_LEFT      // тип выравнивания
                   );

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Registros de la pestaña "Experto" al intentar tomar fotos de diferentes partes de la historia

2010.11.27 20:21:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=266
2010.11.27 20:18:24     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=164
2010.11.27 20:17:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=153
2010.11.27 20:13:40     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0

Pero el resultado es siempre el mismo.


Según tengo entendido no desplaza "verdaderamente" el gráfico a la posición especificada y luego hace una foto de la zona de interés.

 

Construye 360. El problema de guardar los resultados de las pruebas en formato OpenXML sigue existiendo. En el Administrador de Tareas la aplicación "no responde", la carga de la CPU es del 100%, esperando 50 minutos.

Después de 1 hora y 10 minutos aparece un mensaje en la ventana de registro "Herramientas":

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes no disponibles

archivo no creado.

 
Ashes:

Después de 1 hora y 10 minutos, un mensaje en el registro de la ventana de Herramientas:

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes no disponibles

archivo no creado.

Tenía un mensaje similar cuando la cantidad de información almacenada en el archivo superaba algún tamaño permitido. Es decir, el archivo solicitado no contenía todos los resultados de las pruebas que había que guardar y yo intentaba guardar/abrir el archivo.
 

1. ¿Cómo puedo arrastrar una tabla del "probador de estrategias" -"resultados de optimización" a Excel?

2. sería bueno poder dibujar un gráfico basado en las columnas de esta tabla.

 
Virty:

1. ¿Cómo puedo arrastrar una tabla del "probador de estrategias" - "resultados de optimización" a Excel?

2. sería bueno poder dibujar un gráfico basado en las columnas de esta tabla.

¿Se refiere a esto? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466

1. El "probador de estrategias"-"gráfico" muestra las marcas del eje de abscisas al día más cercano. Esto no es mucho si probamos en M1. Todas las marcas parecen ser las mismas. Por favor, corríjalo.

2. Las marcas en el eje de abscisas no son buenas también en la carta principal del curso. Por qué dibujar "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"? "26 Nov" es suficiente para ser escrito una vez. los números hacen que mis ojos lloren y hay cero información.

 
Yedelkin:

¿Se refiere a esto? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466

Lo soy. Gracias. ¿En qué momento se guarda este archivo? Sin embargo, el archivo no guarda la columna "pass".
