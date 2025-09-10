Errores, fallos, preguntas - página 209
Dime cómo descargar Asesores Expertos
Los Asesores Expertos pueden descargarse desde el Editor (Herramientas -> Base de Código) o desde este portal, desde la sección Base de Código
Después de eso, los Asesores Expertos deben ser colocados en el directorio \MQL5\Experts.
Los indicadores viven aquí \MQL5\N-Indicadores
Las bibliotecas se pueden encontrar aquí \MQL5\Libraries
Scripts aquí \MQL5\Scripts
PS
Si los Asesores Expertos (y no sólo los Asesores Expertos) se descargan desde el Indicador, deben colocarse en la carpeta requerida por ellos mismos
¡SEÑORES DESARROLLADORES!
TRABAJAR EN LA OPTIMIZACIÓN DEL PROBADOR/OPTIMIZADOR. ¡¡¡SE RALENTIZA TANTO QUE ES IMPOSIBLE TRABAJAR!!!
Realmente esperaba mejoras y nuevas funcionalidades en MT5, pero la realidad es que parece que están ahí (aunque no muchas), pero no se pueden utilizar.
Es más, tiene glitches sobre glitches y se ralentiza horriblemente... verdadera decepción con la plataforma y creo que no soy el único...
Compilación 360: la opción de menú Ejecutar una sola prueba está desactivada después de la optimización (véase la imagen). No necesito escribir los parámetros de ejecución a mano )))
¡SEÑORES DESARROLLADORES!
Por favor, indique los detalles de las pruebas, para que podamos evaluar la velocidad.
Asegúrese de prestar atención en los registros a la cantidad de cálculos realizados, un indicador del número de ticks calculados. Normalmente hay decenas de millones de garrapatas.
Al escribir cualquier línea de código, el probador debe pensar necesariamente en "esta línea será llamada 10-20-50-100 millones de veces" y optimizar el código en consecuencia.
Los milagros no ocurren: las grandes cantidades de datos requieren recursos adecuados. En MetaTrader 5, hemos habilitado la capacidad de escalado horizontal del Probador de Estrategias a través de agentes de prueba locales y remotos.
Con cada versión, la velocidad del probador aumenta: trabajamos constantemente para mejorar el rendimiento.
Tal vez la optimización aún no se ha completado y, por lo tanto, el comando para ejecutar la prueba única aún está bloqueado. Por favor, compruebe de nuevo.
Acabo de comprobarlo yo mismo: el comando de prueba único se desbloquea en cuanto se completa la prueba.
Construye 360. Varias veces en el probador había mensajes de "agente probador fallado"
¿Instalaste accidentalmente agentes locales como servicios en puertos regulares de 3000? No necesitas instalar manualmente agentes locales en el ordenador local.
Por favor, proporcione una captura de pantalla de la lista de agentes.
Así es, ¡"sólo para tenerlo"! Para la próxima vez que uses el probador, la historia podría haber sido retocada (especialmente ahora que los diferentes DCs tienen un montón de defectos, desde la falta total de ellos, hasta los datos torcidos).
¡El usuario no entiende la felicidad que está experimentando! Añadir en los ajustes la casilla "NO QUERER, querer sólo a petición del usuario o del experto/script/indicador". Y "NO quiero actualizaciones automáticas forzadas de MT5" también.
Si no tuviéramos 10 años de desarrollo de plataformas de negociación en nuestro haber, podríamos hacer esos tics.
Pero nuestra experiencia demuestra claramente que desactivar las actualizaciones o establecer descargas manuales del historial no es en absoluto una opción.
¿Qué te parece esto?
Con un EA en marcha, el terminal no funciona cuando aparece este mensaje hasta que se selecciona alguna acción manualmente, y si no estoy cerca del ordenador durante mucho tiempo. se desata el infierno.
¿Por casualidad has instalado los agentes locales como servicios en los puertos regulares de 3000? No necesitas instalar manualmente los agentes locales en el ordenador local.
Proporcione una captura de pantalla de la lista de agentes, por favor.
Aquí está el contenido de la carpeta C:\NPrograma de Archivos\NMetaTrader 5\Nde prueba:
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> registros
30.10.2010 14:35 <DIR> Agente-127.0.0.1-3000
30.10.2010 17:55 <DIR> Administrador
30.10.2010 17:55 <DIR> Agente-0.0.0.0-2000
08.11.2010 11:13:454 MACD Sample.set
16.11.2010 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set
12.11.2010 04:20 422 is7n_trend.set
26.11.2010 01:36 <DIR> liveupdate
Hubo un intento anterior de instalar un agente local en un intento de combatir la inoperatividad del probador en una de las compilaciones anteriores. Esto es una réplica a sus décadas de experiencia y a su negativa rotunda a desactivar la actualización forzada. ;)
Esta ventana es informativa, no modal y no bloquea la interfaz gráfica de usuario.
Cuando aparece, puede controlar otras ventanas del programa, llamar a otros diálogos (por ejemplo, comercio), etc.
Por supuesto, esta ventana no bloquea de ninguna manera el funcionamiento de los EAs o de los scripts - continúan trabajando utilizando cualquier función del terminal.