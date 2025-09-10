Errores, fallos, preguntas - página 418
Llevo un par de días trabajando con MT5 y me he dado cuenta de que ahora se pueden editar los stops y los beneficios con el ratón, lo cual está bien, pero hay un pequeño fallo: cuando muevo el ratón hacia el stop, su puntero cambia para mostrar que el stop está activo para su edición, pero el puntero también cambia cuando se utiliza la herramienta "Crosshair", lo que significa que si quiero medir la distancia desde el stop, no es muy conveniente, porque el segundo punto está detrás del puntero y no puedo ver a dónde lo estoy llevando. Quería hacer PrintScreen, pero no hace una foto del ratón.
En resumen: no es conveniente medir con "Crosshair" desde el tope.
El error está solucionado.
Se discutió el "fetch" de la verificación del interruptor y no podemos implementar el control correcto/correcto.
El valor de una expresión de conmutación puede ser cualquier cosa, por ejemplo:
Bien, ya veo. El compilador no puede controlar el valor de la expresión switch en lugar del programador.
Como pregunta al margen, este constructo se utiliza en el ejemplo anterior:
¿Significa esto que es aceptable manejar datos de un tipo enumerado no sólo con constantes nombradas (v1, v2, etc.) sino también especificando su número ordinal en la enumeración ( EV(n) )?
...Hice tales construcciones para resolver tal cuestión - pero aquí puede ser mucho más simple.
¿Significa esto que es aceptable referirse a datos de un tipo enumerado no sólo con constantes con nombre (v1, v2, etc.) sino también especificando su número ordinal en una enumeración ( EV(n) )?
En este caso, sólo se aplica la conversión estándar de tipo int a EV. En notación funcional.
Hay dos posibles formas sintácticas de conversión de tipos en mql5 que son equivalentes en el resultado: (Nombre_tipo) Valor y Nombre_tipo(Valor).
Es decir, no es una característica especial relacionada con las enumeraciones, es sólo una conversión de tipo normal.
Estoy de acuerdo, es una buena observación, pero no es un error.
Buenos deseos para MT5
No se puede iniciar la prueba en modo de visualización. El propio visualizador se inicia, pero la prueba no comienza. Esto es lo que dice el registro:
2011.06.16 21:25:47 EURUSD: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información del símbolo recibidos
2011.06.16 21:25:47 error de sincronización del símbolo EURUSD
2011.06.16 21:25:47 no se puede obtener el historial EURUSD,M1
2011.06.06.16 21:25:47 archivo de registro "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" escrito
2011.06.16 21:25:48 tester agent shutdown
Los promotores.
¿Es realmente tan lento el comprobador visual o me estoy imaginando cosas?
El mismo problema. El registro del agente no se puede abrir a través de la ruta especificada.
Por favor, dame el código.
Buenas noches, me preguntaba si en este código
después de comprobar B>spred, que es "FALSE", se comprueban el resto de valores
Aumenta el tiempo de ejecución de la prueba, por lo que tengo que modificar el código de la siguiente manera
Y el que más tiempo consume en términos de cálculos ( proverka() - copia de los valores del buffer de un indicador)
Lo pongo en último lugar pero no comprueba el último. Me pregunto.
¿Y por qué tanto?
O no comprueba la última: