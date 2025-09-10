Errores, fallos, preguntas - página 400
Acabo de comprobarlo manualmente y todo se cierra bien. Abrí la compra de 0,21 lotes y cerré la venta de 0,2 lotes, la compra de 0,01 lotes se quedó en el mercado a pesar de que el mínimo era de 0,1 lotes. Lo he comprobado también en la 4. Ahí no hay errores de cierre parcial.
...Es absurdo que no podamos cerrar completamente una posición abierta.
¡Exactamente! ¡Eso es exactamente de lo que estoy hablando!
Tal vez me equivoque. Por favor, guíenme en la dirección correcta. =)
¿Se cierra la posición restante de 0,01 lotes con una operación opuesta del mismo volumen?
Es decir, ¿se realiza una operación de venta de 0,01 lotes (por supuesto, cerrando completamente la posición abierta)?
¿En qué servidor lo has comprobado?
en el atpari
Sí, el volumen restante de 0,01 está cerrado, al menos en modo manual.
Pruebe el siguiente algoritmo:
1. abrir una posición larga con un volumen de 1,01 lotes.
Envíe una orden de venta con un tamaño de lote de 1,0. 3.
3. presentar una orden de venta en el volumen de 0,01 lotes.
No existe ninguna función/operación de "cierre" en el comercio automatizado. La posición sólo se cierra con una operación inversa de igual volumen (si lo entiendo bien).
Adjunta tu "pez" y, brevemente, los deseos. Lo investigaré si es posible (no puedo prometerlo rápidamente).
Gracias por la ayuda. Roche escribió sobre algunas compensaciones, pero todavía no entiendo qué cambiar. He puesto el código y lo he comentado. Estrategia: dibujar flechas verdes debajo de las barras cuando Tenkan>Kijun y Tenkan y Kijun están por encima de la nube. Dibuja flechas rojas cuando Tenkan<Kijun y Tenkan y Kijun están por debajo de la nube.
@ sergeev Gracias por la respuesta, no tengo ningún problema con eso, el problema es cómo trabajar adecuadamente con los datos que vienen de la biblioteca std.
En mi opinión, esto es claramente un error (al menos la configuración del servidor es defectuosa).
La cuestión es que el servidor en modo manual no debería permitir operaciones de menos del volumen mínimo.
En Alpari el mínimo es 0,10. Esto se puede ver fácilmente ejecutando el script SymbolInfoSample del puesto de terminal estándar (mostrará un mínimo de 0,10 y un paso de 0,01).
Y ahora presta atención (430 de construcción, cuenta recién registrada en Alpari).
Y ahora que alguien me obligue a cómo hacer una transacción menos que el mínimo (y esto no es una posición, a saber, el volumen de transacciones de 0,01) ...
¡Además, una captura de pantalla del diálogo para hacer un acuerdo (en mi opinión, si el lote es menor de 0,10, la transacción debe prohibir automáticamente, pero no todo es normal)!
sergey1294
Gracias por la información.
Sigue siendo una trampa entonces. No se cumple el requisito de volumen mínimo de pedido.
¿Es aceptable cuando no hay posiciones abiertas y tratamos de abrir una posición con un volumen de 0,01 lotes en cualquier dirección?
De todos modos, me gustaría escuchar las explicaciones de los desarrolladores. La situación es contradictoria.