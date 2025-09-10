Errores, fallos, preguntas - página 400

Nuevo comentario
[Eliminado]  
sergey1294:
Acabo de comprobarlo manualmente y todo se cierra bien. Abrí la compra de 0,21 lotes y cerré la venta de 0,2 lotes, la compra de 0,01 lotes se quedó en el mercado a pesar de que el mínimo era de 0,1 lotes. Lo he comprobado también en la 4. Ahí no hay errores de cierre parcial.
¿Qué servidor y qué tipo de cuenta?
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
[Eliminado]  
Valmars:

...Es absurdo que no podamos cerrar completamente una posición abierta.

¡Exactamente! ¡Eso es exactamente de lo que estoy hablando!

Tal vez me equivoque. Por favor, guíenme en la dirección correcta. =)

 
voix_kas:

¿Se cierra la posición restante de 0,01 lotes con una operación opuesta del mismo volumen?

Es decir, ¿se realiza una operación de venta de 0,01 lotes (por supuesto, cerrando completamente la posición abierta)?

Sí, el volumen restante del lote 0,01 está cerrado, al menos en modo manual.
 
sergey1294:
Acabo de comprobarlo manualmente y todo se cierra bien. Abrí la compra de 0,21 lotes y cerré la venta de 0,2 lotes, la compra de 0,01 lotes quedó en el mercado a pesar de que el mínimo era de 0,1 lotes. Lo he comprobado en Quaternary y allí tampoco hay errores de cierre parcial.
¿En qué servidor lo has comprobado?
 
Valmars:
¿En qué servidor lo has comprobado?

en el atpari

Informe sobre el historial de operaciones
Nombre: Demo USD segundo
Cuenta comercial: 3072893 (USD, Alpari-Demo, demo)
Agente de bolsa: Alpari NZ Limited
La fecha: 2011.06.02 00:07













Pedidos
Hora de apertura Pida Símbolo Tipo Volumen Precio S / L T / P Tiempo Estado Comentario
2011.06.01 22:543972119EURUSDcomprar0.10 / 0.101.43418

2011.06.01 22:54rellenado
2011.06.01 22:553972122EURUSDcomprar0.11 / 0.111.43424

2011.06.01 22:55rellenado
2011.06.01 22:563972124EURUSDvender0.20 / 0.201.43403

2011.06.01 22:56rellenado
2011.06.01 22:593972136EURUSDvender0.01 / 0.011.43427

2011.06.01 22:59rellenado
Ofertas
Tiempo Oferta Símbolo Tipo Dirección Volumen Precio Pida Comisión Intercambiar Beneficios Saldo Comentario
2010.12.25 13:411412532
balanza



0.000.0010 000.0010 000.00
2011.06.01 22:541984790EURUSDcompraren0.101.4341839721190.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:551984792EURUSDcompraren0.111.4342439721220.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:561984794EURUSDvenderfuera0.201.4340339721240.000.00-3.639 996.37
2011.06.01 22:591984806EURUSDvenderfuera0.011.4342739721360.000.000.069 996.43

 0.00 0.00 -3.57 9 996.43

El equilibrio: 9996.43
Margen libre: 9996.43
Facilidades de crédito: 0.00
Margen: 0.00
Ganancias/pérdidas flotantes: 0.00
Nivel de margen: 0.00%
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5
[Eliminado]  
sergey1294:
Sí, el volumen restante de 0,01 está cerrado, al menos en modo manual.

Pruebe el siguiente algoritmo:

1. abrir una posición larga con un volumen de 1,01 lotes.

Envíe una orden de venta con un tamaño de lote de 1,0. 3.

3. presentar una orden de venta en el volumen de 0,01 lotes.

No existe ninguna función/operación de "cierre" en el comercio automatizado. La posición sólo se cierra con una operación inversa de igual volumen (si lo entiendo bien).

 
voix_kas:

Pruebe el siguiente algoritmo:

1. abrir una posición larga con un volumen de 1,01 lotes.

Envíe una orden de venta con un tamaño de lote de 1,0. 3.

3. presentar una orden de venta en el volumen de 0,01 lotes.

En la negociación automatizada no hay cierre de posiciones. La posición sólo se cierra con una operación inversa de igual volumen (si lo entiendo bien).

Lo he probado, manualmente funciona excepcionalmente, programáticamente no sé, tengo que escribir un script de prueba, me llevará tiempo
Informe del historial de operaciones
Nombre: Demo USD segundo
Cuenta comercial: 3072893 (USD, Alpari-Demo, demo)
Agente de bolsa: Alpari NZ Limited
La fecha: 2011.06.02 00:19













Pedidos
Hora de apertura Pida Símbolo Tipo Volumen Precio S / L T / P Tiempo Estado Comentario
2011.06.01 22:543972119EURUSDcomprar0.10 / 0.101.43418

2011.06.01 22:54rellenado
2011.06.01 22:553972122EURUSDcomprar0.11 / 0.111.43424

2011.06.01 22:55rellenado
2011.06.01 22:563972124EURUSDvender0.20 / 0.201.43403

2011.06.01 22:56rellenado
2011.06.01 22:593972136EURUSDvender0.01 / 0.011.43427

2011.06.01 22:59rellenado
2011.06.01 23:183972198EURUSDcomprar1.01 / 1.011.43272

2011.06.01 23:18rellenado
2011.06.01 23:183972200EURUSDvender1.00 / 1.001.43243

2011.06.01 23:18rellenado
2011.06.01 23:193972201EURUSDvender0.01 / 0.011.43244

2011.06.01 23:19rellenado
Ofertas
Tiempo Oferta Símbolo Tipo Dirección Volumen Precio Pida Comisión Intercambiar Beneficios Saldo Comentario
2010.12.25 13:411412532
balanza



0.000.0010 000.0010 000.00
2011.06.01 22:541984790EURUSDcompraren0.101.4341839721190.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:551984792EURUSDcompraren0.111.4342439721220.000.000.0010 000.00
2011.06.01 22:561984794EURUSDvenderfuera0.201.4340339721240.000.00-3.639 996.37
2011.06.01 22:591984806EURUSDvenderfuera0.011.4342739721360.000.000.069 996.43
2011.06.01 23:181984864EURUSDcompraren1.011.4327239721980.000.000.009 996.43
2011.06.01 23:181984866EURUSDvenderfuera1.001.4324339722000.000.00-29.009 967.43
2011.06.01 23:191984867EURUSDvenderfuera0.011.4324439722010.000.00-0.289 967.15

 0.00 0.00 -32.85 9 967.15

El equilibrio: 9967.15
Margen libre: 9967.15
Facilidades de crédito: 0.00
Margen: 0.00
Ganancias/pérdidas flotantes: 0.00
Nivel de margen: 0.00%
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5
 
uncleVic:
Adjunta tu "pez" y, brevemente, los deseos. Lo investigaré si es posible (no puedo prometerlo rápidamente).

Gracias por la ayuda. Roche escribió sobre algunas compensaciones, pero todavía no entiendo qué cambiar. He puesto el código y lo he comentado. Estrategia: dibujar flechas verdes debajo de las barras cuando Tenkan>Kijun y Tenkan y Kijun están por encima de la nube. Dibuja flechas rojas cuando Tenkan<Kijun y Tenkan y Kijun están por debajo de la nube.

@ sergeev Gracias por la respuesta, no tengo ningún problema con eso, el problema es cómo trabajar adecuadamente con los datos que vienen de la biblioteca std.

Archivos adjuntos:
Ich_2.mq5  5 kb
[Eliminado]  
sergey1294:
Acabo de comprobarlo manualmente y se cierra bien. Abrí la compra de 0,21 lotes y cerré la venta de 0,2 lotes en el mercado de la compra de 0,01 lotes, aunque el mínimo era de 0,1 lotes. Lo he comprobado en Quaternary y allí tampoco hay errores de cierre parcial.

En mi opinión, esto es claramente un error (al menos la configuración del servidor es defectuosa).

La cuestión es que el servidor en modo manual no debería permitir operaciones de menos del volumen mínimo.

En Alpari el mínimo es 0,10. Esto se puede ver fácilmente ejecutando el script SymbolInfoSample del puesto de terminal estándar (mostrará un mínimo de 0,10 y un paso de 0,01).

Y ahora presta atención (430 de construcción, cuenta recién registrada en Alpari).

Cuenta comercial: 3089878 (USD, Alpari-Demo, demo)
Agente de bolsa: Alpari
La fecha: 2011.06.02 05:30













Pedidos
Hora de apertura Pida Símbolo Tipo Volumen Precio S / L T / P Tiempo Estado Comentario
2011.06.01 23:223972207EURUSDvender0.10 / 0.101.43261

2011.06.01 23:22rellenado
2011.06.01 23:233972211EURUSDcomprar0.01 / 0.011.43303

2011.06.01 23:23rellenado
Ofertas
Tiempo Oferta Símbolo Tipo Dirección Volumen Precio Pida Comisión Intercambiar Beneficios Saldo Comentario
2011.06.01 23:191984869
balanza



0.000.0064 156.0064 156.00
2011.06.01 23:221984875EURUSDvenderen0.101.4326139722070.000.000.0064 156.00
2011.06.01 23:231984879EURUSDcomprarfuera0.011.4330339722110.000.00-0.4264 155.58

 0.00 0.00 -0.42 64 155.58
Posiciones comerciales
Tiempo Símbolo Tipo Volumen Precio S / L T / P Precio de mercado Comisión Intercambiar Beneficios Comentario
2011.06.01 23:22EURUSDvender0.091.43261

1.433310.000.00-6.30

 0.00 0.00 -6.30

Y ahora que alguien me obligue a cómo hacer una transacción menos que el mínimo (y esto no es una posición, a saber, el volumen de transacciones de 0,01) ...

¡Además, una captura de pantalla del diálogo para hacer un acuerdo (en mi opinión, si el lote es menor de 0,10, la transacción debe prohibir automáticamente, pero no todo es normal)!

[Eliminado]  

sergey1294

Gracias por la información.

Sigue siendo una trampa entonces. No se cumple el requisito de volumen mínimo de pedido.

¿Es aceptable cuando no hay posiciones abiertas y tratamos de abrir una posición con un volumen de 0,01 lotes en cualquier dirección?

De todos modos, me gustaría escuchar las explicaciones de los desarrolladores. La situación es contradictoria.

1...393394395396397398399400401402403404405406407...3188
Nuevo comentario