Errores, fallos, preguntas - página 402
Encontré que la función Comment ( https://www.mql5.com/ru/docs/common/Comment ) del cuerpo del indicador emite un mensaje a la ventana principal.
Por ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Acelerador/Decelerador Oscilador ||
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volumen[],
const int &Spread[])
{
Comentario("Prueba");
.....
En mi lógica, debería aparecer en su ventana
Interesante
De nuevo, no soy partidario de la especulación y de esperar el "quizás".
Una respuesta decalidad por parte de los desarrolladores podría resolver la cuestión de forma inequívoca .
Preferiría escuchar una respuesta a la siguiente pregunta - ¿Debemos esperar los parámetros en OnTrade() o no?
Por supuesto, si todavía hay planes para este tema...
En Alpari siempre ha funcionado el Classic y está escrito en los términos y condiciones.
"Lote mínimo 0,1 (paso - 0,01)"
Abrir 0,1 cerrar 0,09 queda 0,01
No estoy en contra de este enfoque. Lo principal es que la documentación debería indicar explícitamente, por ejemplo:
El requisito de volumen mínimo de transacciones sólo se cumple en ausencia de una posición ya abierta. De lo contrario, el requisito de volumen de transacciones sólo se cumple en términos de granulación mínima.
En Alpari siempre ha funcionado el Classic y está escrito en los términos y condiciones.
"Lote mínimo 0,1 (paso - 0,01)"
Abrir 0,1 cerrar 0,09 queda 0,01
Hola.
Hace poco vi en el foro un indicador sobre las Bandas de Bollinger que colorea las barras dependiendo de la desviación que se haya roto: si es superior, la tendencia es alcista, si es inferior, la tendencia es bajista.
No lo encuentro.
Si sabes a qué me refiero, por favor, dame el enlace. Gracias.
Acabo de probarlo manualmente en una cuenta real - no funcionó, "volumen equivocado".
¿MT4 o MT5?
Lo he comprobado con MT5 y todo funciona, no lo he comprobado con MT4 (lo más probable es que sea difícil hacerlo manualmente, no voy a decir que no sea posible - es un sistema de acciones).
En MT4 por supuesto... Lo escribí en una cuenta real.
Busqué el nombre ALPARI y REAL :)
Entonces puede que no funcione a mano.
Flexibilidad de la configuración de la interfaz - hay una sugerencia para hacer mt5 más flexible para el usuario, en términos de configuración para mostrar los nombres de los símbolos, más específicamente - la capacidad de cambiar el nombre de cualquier es decir, no - no gbpusd - pero ... - Por ejemplo - no gbpusd pero ... libra", así como la introducción de paneles de separación, tales como - la moneda y la flecha hacia abajo, los metales, las acciones, lo que no habría sido todo en una pila, en los bares, separando incluso puede añadir mini iconos, como la moneda, el signo de una libra o un pequeño papel verde, los metales - bien el oro pequeñas barras, etc. Aproximadamente. tales ajustes de flexibilidad colores, deslizadores y paneles disponibles en la plataforma "Pro Trader", espero no sonar como la publicidad, porque el suyo en el momento sin duda más fácil y mejor... :)
También estaría bien que se pudiera cambiar el fondo, debajo del símbolo en la lista de símbolos, así como el cambio de color, por ejemplo, un destacado mayor un fondo negro y la fuente blanca, medio, azul y blanco y totalmente sin importancia, ya que hay negro sobre blanco ...
hay noticias??????