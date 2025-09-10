Errores, fallos, preguntas - página 401
Ahora presta atención (430 build, cuenta recién registrada en Alpari).
sergey1294
Gracias por la información.
Sigue siendo una trampa entonces. No se cumple el requisito de volumen mínimo de pedido.
¿Es aceptable cuando no hay posiciones abiertas y tratamos de abrir una posición con un volumen de 0,01 lotes en cualquier dirección?
De todos modos, me gustaría escuchar las explicaciones de los desarrolladores. La situación es contradictoria.
El actual es el #458 del 25/05/2011.
¿Crees que no tendrá eso?
no puedes hacer una operación con menos volumen ni siquiera en modo manual, pero puedes cerrar el resto de la posición con menos del minlot. como dije, es lo mismo en quad también
De hecho, le permite cerrar una pose existente en cualquier volumen (si esto no es un error, no sé lo que - tal vez fue pensado originalmente ...), tendrá que recordar por si acaso.
Abrir una nueva pose no permite, voltear una pose existente a un volumen incorrecto tampoco funciona.
Si quiere operar con cualquier volumen, puede hacerlo manualmente, pero en esencia es comprensible.
Efectivamente, permite cerrar una pose existente a cualquier volumen (si esto no es un bug, no sé lo que es -quizás estaba previsto así originalmente...), tendré que recordarlo por si acaso.
Abrir una nueva pose no permite, voltear a un volumen incorrecto pose existente no funciona tampoco.
Ya está, ya está aclarado. Se aplican las reglas de granulación de volumen, excepto para el cierre total de una posición, en cuyo caso la operación puede ser de cualquier volumen. Deberíamos especificarlo en la documentación.
Corrección.
No sólo el completo. Según tengo entendido, la excepción (si es que es una excepción) se aplica en tres casos:
a) Cierre total de una posición por un lote igual (se omitirán los detalles técnicos);
b) Recorte de una posición existente - disminución del volumen de una posición existente en un múltiplo de un paso (presumiblemente);
c) Oversampling/ramping - aumento del volumen de una posición existente en un múltiplo de un paso (supuestamente).
PS
Lo más probable es que se pueda hacer una tirada si el volumen resultante no es inferior al mínimo. Aquí no lo he comprobado (pero de hecho ya no es una excepción a la regla).
Chicos, todas nuestras conclusiones son especulaciones.
Necesitamos un comentario específico de los desarrolladores: ¿es una característica o un error?
Si se trata de una característica, debe describirse con el máximo detalle a nivel de documentación.
Si se trata de un error, entonces obviamente debe haber una clara restricción a nivel del "motor MQL5" - el lote mínimo y el paso mínimo deben ser iguales.
He echado un vistazo al foro, y parece que los representantes del desarrollador discuten rápidamente todas las preguntas que surgen. Esa es una gran ventaja de esta plataforma.
Espero que den una respuesta exhaustiva en un futuro próximo.
Si tenemos en cuenta que en MT4 también está presente en cierta medida, entonces aprobémoslo como característica (los desarrolladores sabrán mejor la documentación).
Si nuestro gestor no sabe la diferencia entre la orden que hemos puesto y la orden que hemos colocado, entonces es un problema del corredor y no del complejo de operaciones.
PS
Aunque puede haber casos en los que el corredor no estará contento de que el comerciante se haya aprovechado de esta laguna. Lo principal es no ser descarado.
Por lo general, los corredores establecen el paso igual a la orden mínima
Muy a menudo, lote mínimo = 0,1, paso 0,01.
En los DC, sí, no estoy seguro de que un corredor que funcione realmente configure el servidor de esta manera.
Pero las empresas de corretaje, por muy amables que sean, al cabo de un tiempo ven acciones muy tortuosas del cliente y pueden tomar medidas (¿a qué clase de empresa de corretaje le gustaría semejante descaro?).
Pero si no eres demasiado descarado, este método puede funcionar.
Interesante
De nuevo, no soy partidario de la especulación y de esperar el "quizás".
Una respuestade calidad por parte de los desarrolladores podría resolver la cuestión de forma inequívoca .