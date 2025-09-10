Errores, fallos, preguntas - página 404
Compilación 463 x64
Estoy en shock (positivo)
El terminal con los expertos en rama empezó a cargarse en menos de 30 segundos en lugar de 15-20 minutos (¡no me lo perdí!).
¿Qué has ajustado?
El terminal realmente se inicia en 10 segundos pero sigue chocando con el antivirus.
A los desarrolladores.
¿Qué debo hacer para que no se apague el antivirus y después de la actualización el terminal no se estropee?
¿Puedes adjuntar el registro de inicio antiguo y el nuevo?
¿Es decir, las primeras N líneas del inicio de la versión anterior hasta el momento de la estabilización y las primeras N líneas del registro de la nueva versión hasta el momento de la estabilización?
El terminal se carga en 10 segundos, pero sigue teniendo conflictos con el antivirus.
A los desarrolladores.
¿Qué debo hacer para no matar el antivirus y para que el terminal no falle tras la actualización?
¿Qué ocurre exactamente (capturas de pantalla, registros, descripciones) y en qué antivirus?
Por nuestra parte, lo hacemos todo correctamente dentro de unos límites razonables y todos nuestros archivos están firmados digitalmente. A los antivirus no les gusta que un programa se actualice solo.
Se han añadido ejemplos de 25 indicadores técnicos. También lo hará para los demás la próxima semana.
Ya he descrito el problema anteriormente.
En general se ve así:
1. Al actualizar a una nueva compilación, durante el primer reinicio el terminal no puede cargar la nueva compilación normalmente.
El procesador está cargado al 70-100%. El proceso terminal.exe se cuelga en las listas (no se puede descargar el proceso manualmente). El proceso existe, pero no la interfaz (un par de veces la interfaz intentó aparecer, pero sólo se veía una ventana blanca sin menús ni otros elementos).
Antivirus KIS 2011 (11.0.2.556 - b.c.d). La máxima protección está activada (excepto quizás el control parental), pero MT5 tiene todos los permisos que necesita.
También he marcado todas las casillas de verificación siempre que ha sido posible: programas de confianza con firma digital.
3. el terminal sólo puede iniciarse si he desactivado el reinicio automático después de las actualizaciones, desactivo el antivirus (deja de funcionar) y luego ejecuto el terminal.
Todos los reinicios se realizan normalmente con el antivirus activo.
Hay casos de reinicio exitoso después de la actualización, pero el terminal carga unos 15-20 minutos (menos en circunstancias afortunadas).
PS
Puede que no esté relacionado con el antivirus (por ejemplo, el trabajo interno del terminal en el cambio de compilación), pero tarda demasiado con la protección activa.
Al menos solía ser así.
¿Puede adjuntar el registro de inicio antiguo y el nuevo?
Es decir, ¿las primeras N líneas del antiguo registro de inicio de la compilación anterior antes de la estabilización y las primeras N líneas del nuevo registro de compilación antes de la estabilización?
Compilación 463, WinXP SP3.
Desde hace varias construcciones, el optimizador no funciona correctamente. Durante la optimización, los agentes pasan al estado "terminado" o "listo", y algunos permanecen en el estado "ocupado" hasta que usted desactiva / habilita manualmente los agentes con estado "ocupado" (es decir, el proceso de prueba se detiene realmente). Después de "reiniciar" los agentes en estado ocupado, todos los demás agentes se despiertan y el proceso continúa hasta que se produce otro bloqueo.
Durante el proceso se puede observar en el registro lo siguiente
¿Por qué no se resaltan los paréntesis cuando la distancia es larga?
stringo:
Interesante:
Prefiero escuchar la respuesta a la siguiente pregunta - ¿Esperamos parámetros en OnTrade() por el campeonato o no?
Por supuesto, si todavía hay planes sobre el tema...
No esperes.
El tema no está cerrado, los desarrolladores lo han discutido varias veces. No hemos llegado a una conclusión definitiva. La aplicación resulta demasiado engorrosa. Por lo tanto, la solución se pospone por el momento.
Es decir, ¿la aplicación de esta variante causa graves problemas?A partir de ahí, yo mismo resolvería la señal. Y ahora no veo el sentido de usar la función OnTrade(void) para ejecutar los mismos filtros cada vez que llega cada evento de comercio con, digamos, 12 símbolos negociados.
Registro de descarga (encontraré los 15 minutos más tarde si es necesario... y probablemente será suficiente)