Errores, fallos, preguntas - página 39
¿Recuerdas exactamente dónde se estableció DebugBreak()?
Todavía no hay manera de replicarlo.
He puesto DebugBreaks antes de todos los bucles.
Zy DebugBreaks puesto antes de todos los ciclos.
Ya lo hice de nuevo.
Ya lo hice de nuevo.
Me gustaría saber el destino de la solicitud#18261 parauna llamada a un indicador desde un EA (el valor no coincide con el indicador).
Sería bueno que respondieran de alguna manera...
Tengo una pregunta sobre la muestra MACD.
Configuré un Asesor Experto con SL 50 y TP200 en la demo de Alpari.
Abrí una posición en GBPUSD y después de algún tiempo el Asesor Experto modificó la posición e introdujo en el registro los siguientes datos
> 2010.07.08 20:01:46 Operaciones '3037120' : falló la modificación de la venta de 0.10 GBPUSD sl: 1.51740, tp: 1.49868 -> sl: 1.51740, tp: 1.49868 [Paradas inválidas]
La pregunta es por qué SL se convirtió en discapacitado. La posición parece haber sido modificada (o al menos se trasladó a BU antes)...
Al mismo tiempo, el probador de la estrategia no juró en absoluto...
Se adjunta archivo con la configuración del indicador...
Existe una matriz bidimensional maVal[a][b] . Cómo copiar los valores de muVal a [b] ya que necesito recorrer el array por [a] y comparar los valores de [b]
CopyBuffer(maHandle,0,0,3,maVal); No es adecuado. Es un código engorroso.
sl: 1.51740, tp: 1.49868 -> sl: 1.51740, tp: 1.49868 [Paradas no válidas]
La pregunta es por qué SL se convirtió en discapacitado. Parece que esa posición se modificó (al menos se trasladó a BU antes)...
Escribimos un sencillo guión:
Lo lanzamos secuencialmente en diferentes marcos temporales del mismo instrumento de negociación, empezando por M1 y subiendo. Resultado: En el marco temporal de M1 a M30 el periodo es correcto:
Pero en el marco temporal H1 se lanza un número absolutamente fantástico.
Lo más interesante es que el timeframe H2, (así como el posterior horario) no está muy lejos del timeframe H1.
En H1 el periodo = 16386 , en H2 = 16387, en H3 = 16388 y así sucesivamente - los números se diferencian por el último dígito.
No me interesa el método para sortear este fallo, sino arreglar el fallo en sí. Quiero que se elimine del todo.
> No estoy interesado en una forma de evitar este fallo, sino en arreglar el propio fallo. No quiero que esté ahí en absoluto.
No creas que estoy siendo maleducado o prepotente, sino señalando que este bicho que acabas de matar...
Sobre la esencia de la pregunta (sugerencias):
Esto no es MQL4, y Period() no representa el número de segundos/minutos en TF.
Para obtener el número de segundos en un período, debe utilizar la función PeriodSeconds.
Y si se intenta expresar Period como un número, entonces se obtendrá el valor numérico correspondiente al identificador del periodo en la enumeración ENUM_TIMEFRAMES.
Cuando necesito traducir Period en formato MQL4, utilizo esta función:
Y para evitar preguntas innecesarias sobre la "periodización", aquí hay dos funciones más: MinuteToPeriod y PeriodToStr.