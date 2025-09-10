Errores, fallos, preguntas - página 37
Probablemente lo ignore por ahora, pero en MQL4 el compilador no producía tales observaciones
Las variables probablemente estén bien. Por favor, vea mi post anterior...
Hay un ejemplo para la función EventChartCustom:
Pruébalo.
No sé, si convertimos double a int definitivamente habrá una pérdida, pero si es al revés, lo más probable es que haya un error durante la normalización, porque el segundo valor de la función es de tipo int
Si escribes int a doble, todo se maneja normalmente, el compilador sólo descarta la parte fraccionaria (según la regla).
Sin embargo, en la situación inversa, el compilador empieza a dudar y da un aviso sobre posibles problemas (según le parece).
Y como todos sabemos del hecho de que cuando se TIENE que CREAR en una situación así, le "aconsejamos" que lo haga. :)
PS
Quizás los desarrolladores desactiven las advertencias REALES en el futuro, y entonces, como en MQL4, el compilador dejará de gritar sobre todo tipo de trivialidades...
1. Cierre de expertos;
2. Descarga del Asesor Experto;
3. Cese de las operaciones comerciales;
4. Reanudar las operaciones comerciales.
Implementar
Hay un ejemplo de la función EventChartCustom:
Pruébalo.
Sí, este ejemplo ya lo he visto antes (no sé ni cuánto tiempo hace). Quería preguntar si mi idea es correcta e interesante en términos de aplicación.
PS
Si no tiene cabida en la ayuda, tal vez alguien acepte perfeccionarla y escribir un artículo sobre esta aplicación de eventos.
También sería interesante utilizar eventos personalizados en forma de órdenes de un EA a otro (u otros). si se resume todo, resultaría en mi opinión un artículo muy interesante.
Por desgracia, no tengo tiempo para ocuparme de ello...
Y no veo el sentido de usar varios EAs a la vez, especialmente si juegas con varios símbolos - se puede hacer fácilmente con un solo EA, la modificación, la apertura y el cierre también se puede hacer por un solo EA, el análisis de los indicadores, también
Siempre hay un sentido, sobre todo porque no todos los EAs son multidivisa a priori (basado en la experiencia en MQL4).
Por lo tanto, no es fácil para los principiantes y para muchos de los que solían dedicarse al comercio mecánico organizar adecuadamente las multidivisas...
Sólo Dios sabe lo que pasará si alguien quiere ejecutar, digamos, 2-3 copias de MACD Sample en una cuenta.
Además las situaciones son diferentes, otros Asesores Expertos pueden jugar un papel secundario recibiendo órdenes del primero.
Además, esta variante será aceptable cuando otros EAs ("vecinos") no comercien, sino que sólo procesen datos o realicen ciertos trabajos.
También se pueden implementar cosas similares en la comunicación entre índices y EAs (con un cierto enfoque).
PS
Por eso sugerí trabajar en esta cuestión y si algún progamer experimentado estaría dispuesto a escribir un artículo. Me alegraría especialmente que los propios desarrolladores dedicaran parte de su tiempo a este asunto.
Creo que hay suficiente material para más de un artículo...
............
Por desgracia, no tengo tiempo para hacerlo...
Estoy viendo vMA y Close[]. En wotch, está contando bien. También lo probé así:
De nuevo me sale otro error. Tal vez haya otra forma de calcular la media móvil simple. ¿O tomar el mango iMA y CopyBuffer donde debe estar?
1. En la wotcha, debe especificar el nombre de la matriz Close (sólo verá información general) o un valor específico de Close[1], Close[2],..., Close[i].
2. No se puede ver cómo su código llena la matriz mrate
3. Mira la biblioteca estándar MovingAverages.mqh - habrá un ejemplo de cálculo de MA
Lo entendemos. Se dedica demasiado tiempo a comentar todo y a todo....
También hay tiempo suficiente para comentar y poner en práctica ciertas ideas.
Es sólo que probablemente no aborde el tema con la seriedad suficiente como para cubrir todo el campo (y ya estoy tratando algunas de las aplicaciones de la idea, puramente para mí).
Pero en cualquier caso, probablemente no escribiré artículos sobre este tema (por diversas razones)...