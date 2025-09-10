Errores, fallos, preguntas - página 30
Igual que el anterior no es necesario adjuntar la captura de pantalla porque inmediatamente después de lanzar mt5setup.e[e] el programa inmediatamente vuela y dice error de configuración
He descargado el programa en mi netbook, el programa se ejecuta y no entiendo qué pasa.
Puse un indicador personalizado en el gráfico -->
dibuja -->
quitarlo de la carta -->
desaparece -->
volver a ponerlo en el gráfico -->
y el silencio no vuelve a dibujar cuando llamo al indicador de nuevo ?????????????
Aunque no a veces se carga (en general, glitch flotante), el indicador se adjunta
¿Tiene antivirus o cortafuegos (cualquier protección de red y antivirus)? Si es así, cuál...
Y también hay esta basura en lugar del botón [Expertos] en la barra de herramientas Cntl+T
De nuevo, todo de nuevo. ¿Qué es eso de escribir un símbolo en los parámetros (y olvidarse de procesarlo NORMALMENTE en el cuerpo del indicador).
En el bloque de inicialización con un bummer procesado este parámetro, y luego qué hacer con él es una pregunta ...
En primer lugar, te aconsejo que cambies las líneas del bloque de inicialización por las siguientes
Y luego vuelve a pensar en lo que pasa en tu calculadora...
PS
En cualquier caso, si quiere indicar el marco temporal actual, utilice PERIOD_CURRENT o Period()
Mi indicador personalizado funciona de forma estable y sin fallos.
Sólo tengo un buffer para el cálculo de indicadores, pero tengo tres fijaciones. Me pregunto si esta es la razón.
Ya estamos otra vez. Que es lo que sobra en sus parámetros para escribir que símbolo usamos (y olvidarnos de procesarlo NORMALMENTE en el cuerpo del indicador).
En el bloque de inicialización con un bummer procesado este parámetro, y luego qué hacer con él es una pregunta ...
Para empezar, aconsejo cambiar las líneas del bloque de inicialización por estasY luego piense de nuevo en lo que está pasando en la calculadora del indicador...
Tengo un funcionamiento estable y sin fallos de su indicador.
¿Por qué se declara un búfer para calcular el indicador, pero se vinculan tres búferes? ¿Tal vez sea esa la razón?
Estoy un poco confundido, no he podido encontrar ninguna diferencia entre mi código y el que sugieres.
Ahí no se trata de la inicialización. Ni siquiera se trata de esas dos líneas de código que son llamadas por el Mashkeh.
Incluso si asumimos que el parámetro SIMON es realmente necesario ahí (personalmente lo dudo), el trabajo con los buffers es penoso, y del bloque de la calculadora ni te cuento...