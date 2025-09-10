Errores, fallos, preguntas - página 30

fvdtrejder:

Igual que el anterior no es necesario adjuntar la captura de pantalla porque inmediatamente después de lanzar mt5setup.e[e] el programa inmediatamente vuela y dice error de configuración

He descargado el programa en mi netbook, el programa se ejecuta y no entiendo qué pasa.

¿Tiene un antivirus o un cortafuegos (cualquier protección de red y antivirus)? Si es así, cuál...
 

Aunque no a veces se carga (en general, glitch flotante), el indicador se adjunta

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot LRma
#property indicator_label1  "LRma"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
input string             symbol      ="EURUSD";
input int                MA_Period   =25;          // период MA
input int                MA_shift    =0;           // сдвиг индикатора
input ENUM_APPLIED_PRICE price       =PRICE_OPEN;  // тип цены 
//--- indicator buffers
double  LRma[],L[],S[],iPoint,iiMA;

int Lwma,Sma;// Хендлы машек
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);
   Lwma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price);
   Sma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price);
   iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   iiMA=1.0/MA_Period;
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int count=rates_total-prev_calculated;
   if(count==0)count=1;
   if(CopyBuffer(Lwma,0,0,count,L)!=-1)
     {
      if(CopyBuffer(Sma,0,0,count,S)!=-1)
        {
         for(int i=0;i<count;i++)
            LRma[i]=(L[i]-S[i])*6*iPoint*iiMA;
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
lrma_symbol_x.mq5  3 kb
 
Interesting:
¿Tiene antivirus o cortafuegos (cualquier protección de red y antivirus)? Si es así, cuál...
 
fvdtrejder:
Está el Dr. Web, lo he apagado y es lo mismo
 

Y también hay esta basura en lugar del botón [Expertos] en la barra de herramientas Cntl+T


Urain:

De nuevo, todo de nuevo. ¿Qué es eso de escribir un símbolo en los parámetros (y olvidarse de procesarlo NORMALMENTE en el cuerpo del indicador).

En el bloque de inicialización con un bummer procesado este parámetro, y luego qué hacer con él es una pregunta ...


En primer lugar, te aconsejo que cambies las líneas del bloque de inicialización por las siguientes

//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);

   Lwma=iMA(symbol,Period(),MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price);
   Sma=iMA(symbol,Period(),MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price);

   iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   iiMA=1.0/MA_Period;
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol);
//---

Y luego vuelve a pensar en lo que pasa en tu calculadora...


PS

En cualquier caso, si quiere indicar el marco temporal actual, utilice PERIOD_CURRENT o Period()

 
Urain:

Mi indicador personalizado funciona de forma estable y sin fallos.

Sólo tengo un buffer para el cálculo de indicadores, pero tengo tres fijaciones. Me pregunto si esta es la razón.

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);
 
Interesting:

Ya estamos otra vez. Que es lo que sobra en sus parámetros para escribir que símbolo usamos (y olvidarnos de procesarlo NORMALMENTE en el cuerpo del indicador).

En el bloque de inicialización con un bummer procesado este parámetro, y luego qué hacer con él es una pregunta ...


Para empezar, aconsejo cambiar las líneas del bloque de inicialización por estas

Y luego piense de nuevo en lo que está pasando en la calculadora del indicador...
Estoy un poco confundido, no he encontrado ninguna diferencia entre mi código y lo que sugieres.
 
DC2008:

Tengo un funcionamiento estable y sin fallos de su indicador.

¿Por qué se declara un búfer para calcular el indicador, pero se vinculan tres búferes? ¿Tal vez sea esa la razón?

Puede ser, pero a veces funciona, aunque cuando pongo 3, me salen 3 valores en nombre corto y sólo necesito uno del buffer principal.
Urain:
Estoy un poco confundido, no he podido encontrar ninguna diferencia entre mi código y el que sugieres.

Ahí no se trata de la inicialización. Ni siquiera se trata de esas dos líneas de código que son llamadas por el Mashkeh.

Incluso si asumimos que el parámetro SIMON es realmente necesario ahí (personalmente lo dudo), el trabajo con los buffers es penoso, y del bloque de la calculadora ni te cuento...

