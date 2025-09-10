Errores, fallos, preguntas - página 352

Urain:

Imprímelo en un archivo y búscalo en Excel.

Pero no creo que estés contento con esto, así que pedí condiciones adicionales como "esto debe mostrarse sobre la marcha", etc.

En realidad el indicador devuelve varios resultados y necesito mostrarlos en un gráfico en forma de tabla, la tabla debe redibujarse cuando la(s) señal(es) cambie(n). y eso es todo. ¿Existe una clase para este fin?
 
Graff:
https://www.mql5.com/ru/articles/179

https://www.mql5.com/ru/articles/228

en el segundo caso no he visto si hay métodos para mostrar los datos en la pantalla, pero el primero me parece el correcto.

Взгляни на рынок через готовые классы
Взгляни на рынок через готовые классы
  • 2010.10.26
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Не секрет, что большую часть информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Справедливо это и в такой области как трейдинг. Новая платформа MetaTrader 5 и язык MQL5 открывают новые возможности для представления визуальной информации трейдеру. В данной статье предлагается универсальная и расширяемая система классов, которая берет на себя всю черновую работу по организации вывода произвольной текстовой информации.
 
gdtt:

Biblioteca para la elaboración de gráficos mediante la API de Google Chart
 

La sección de ayuda dice que la función devuelve un valor int, pero el compilador se queja de que el valor no está explícitamente fundido

int res=FileWriteArray(han,array);
possible loss of data due to type conversion

después de la conversión explícita todo está bien

int res=(int)FileWriteArray(han,array);
No es un gran problema, pero no debería serlo.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int и long
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Целые типы / Типы char, short, int y long - Документация по MQL5
 
Urain:

Tienes razón. Lo corregiremos.
 

Hay un agujero de 9 años en las cotizaciones del GBPUSD M1. Al mismo tiempo, ya hay cotizaciones para el periodo que falta en M2. Si todos los TF se calculan a partir del historial de M1, la situación no está clara.

Y lo más molesto es que las cotizaciones M1 no sólo no se muestran en el gráfico (se podría referir al gran volumen), sino que no están disponibles en la función de obtención de datos, como Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) o CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates).


ZS y lo más importante, hasta hace poco todo funcionaba bien y todas las cotizaciones estaban disponibles.

 
Urain:

Por favor, haga una solicitud a servicedesk con el registro del terminal.
 
antt:
Me he equivocado con el #69449, pero la build es antigua, de hecho es la build 425, pero ahora no puedo añadir un comentario aclaratorio.

ZZS Hay un registro del terminal en el que se ve que la construcción es nueva.

 

Hola. Me sale este error al instalar mt5:

¿Podría decirme, por favor, cómo tratarla?

[Eliminado]  
Kokos:

¿Cuál es la build del terminal (si lo sabes) y qué DC/Servidor?
