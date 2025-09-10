Errores, fallos, preguntas - página 352
Imprímelo en un archivo y búscalo en Excel.
Pero no creo que estés contento con esto, así que pedí condiciones adicionales como "esto debe mostrarse sobre la marcha", etc.
De hecho, el indicador devuelve varios resultados y necesito mostrarlos en el gráfico como una tabla, la tabla debe redibujarse cuando la(s) señal(es) cambie(n). y eso es todo. ¿Existe una clase para este fin?
https://www.mql5.com/ru/articles/179
en el segundo caso no he visto si hay métodos para mostrar los datos en la pantalla, pero el primero me parece el correcto.
La sección de ayuda dice que la función devuelve un valor int, pero el compilador se queja de que el valor no está explícitamente fundido
después de la conversión explícita todo está bienNo es un gran problema, pero no debería serlo.
Hay un agujero de 9 años en las cotizaciones del GBPUSD M1. Al mismo tiempo, ya hay cotizaciones para el periodo que falta en M2. Si todos los TF se calculan a partir del historial de M1, la situación no está clara.
Y lo más molesto es que las cotizaciones M1 no sólo no se muestran en el gráfico (se podría referir al gran volumen), sino que no están disponibles en la función de obtención de datos, como Bars(symbol,PERIOD_M1,beg,end) o CopyRates(symbol,PERIOD_M1,beg,end,rates).
ZS y lo más importante, hasta hace poco todo funcionaba bien y todas las cotizaciones estaban disponibles.
Por favor, envíe una solicitud a servicedesk con el registro del terminal.
Me he equivocado con el #69449, pero la build es antigua, de hecho es la build 425, pero ahora no puedo añadir un comentario aclaratorio.
ZZS Hay un registro del terminal en el que se ve que la construcción es nueva.
Hola. Me sale este error al instalar mt5:
¿Podría decirme, por favor, cómo tratarla?
