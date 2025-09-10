Errores, fallos, preguntas - página 173

stringo:
Parámetro. ¿Cómo podría ser si no? No tendremos Custom max 1, Custom max 2, ... Personalizar el máximo n
Ya veo. Pensaremos
 

¡Buenas tardes!

¿Cómo se puede subsanar aquí el error: posible uso de la variable no inicializada " time" ?

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
{
     datetime time;
     uint total=HistoryDealsTotal();

      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
        {
         ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         if(ticket!=0)
           {
            time  =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
           }
        }
    return(time); 
}
 
abeiks:

¡Buenas tardes!

¿Cómo se puede subsanar aquí el error: posible uso de la variable no inicializada " time" ?

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
  {
   datetime time=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();

   for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
     {
      ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(ticket!=0)
        {
         time=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
        }
     }
   return(time);
  }
time siempre devuelve un valor a un retorno, pero el valor es inicializado por una condición, por lo que puede haber una condición en la que la variable no sea inicializada, entonces, ¿qué debe ser devuelto al retorno?
 
Urain:
Time siempre devuelve un valor a un retorno, pero el valor es inicializado por una condición, puede haber una condición en la que la variable no sea inicializada, entonces ¿qué debe ser devuelto al retorno?

Lo tengo, ¡gracias! :)

Los promotores.

En lo que respecta a la construcción, ya se ha observado el siguiente fenómeno (y muy a menudo).

OC - Win XP SP3 MUI 32 bit


 

He encontrado este código en el manual

   int filehandle;
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

todo funciona, pregunta: ¿cómo puedo crear un archivo para escribir en otra ubicación conveniente?

Si introduzco una ruta absoluta, el código no funciona...

 
Olegts:

He encontrado este código en el manual

todo funciona, pregunta: ¿cómo puedo crear un archivo para escribir en otra ubicación conveniente?

Si introduzco una ruta absoluta, el código no funciona...

Probablemente sólo a través de DLL
 
sergey1294:
Probablemente sólo a través de DLL
Gracias por supuesto, pero esperaba que en mt5 este tema se solucionara de alguna manera, supongo que tendré que hacer un giro como en mt4:((((
Olegts:

He encontrado este código en el manual

todo funciona, pregunta: ¿cómo puedo crear un archivo para escribir en otra ubicación conveniente?

Si introduzco una ruta absoluta, el código no funciona...

MQL4 lo resolvió de esta manera - Escribir las comillas en un archivo txt con la ruta completa y el nombre del archivo
 
Interesting:
En MQL4 se resolvía así - Escribir las comillas en un archivo txt con la ruta completa y el nombre del archivo
Gracias, lo comprobaré en mt5
