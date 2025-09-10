Errores, fallos, preguntas - página 353

Interesting:
¿Cuál es la compilación del terminal (si lo sabes) y qué DC/Servidor?
No entiendo lo de "construir". Y los DCs/Servidores son todos iguales en todas partes.
 
Kokos:
No entiendo lo de la "construcción". Cualquier DC/Servidor, igual en todas partes.
Desactivar los cortafuegos y antivirus a veces ayuda o añadir el instalador a las excepciones
Kokos:
No entiendo lo de "construir". No entiendo lo de "construir" y "servidores".

Sobre la construcción, puede comprobar las propiedades del archivo exe


Pero si se observa en varios servidores puede ser la razón de algo más...

sergey1294:
Desactivar los cortafuegos y antivirus a veces ayuda o añadir el instalador a las excepciones

Kaspersky parece estar bien con el instalador, no sé de los otros.

Pero también una opción...

 
Intenta descargar de nuevo el último instalador.
 
sergey1294:
Desactivar los cortafuegos y los antivirus a veces ayuda, o añadir el instalador a las excepciones
Muchas gracias a todos, ¡todo ha funcionado! Tengo web, ese era el problema.
 

Estoy preparando una prueba de choque en servicedesk, pero no puedo resistirme a publicar un fallo que aún no he detectado:


SZY :o) si tu terminal no se bloquea, es que no sabes usarlo :o)
 

¿Qué hay que limpiar para que el terminal restablezca todos los ajustes sobre los gráficos abiertos cuando lo vuelvo a abrir?

A grandes rasgos, se abrió sin gráficos en absoluto.

ZS He matado 1,5 horas para abrir el terminal, pero c... ...y sigue sin abrirse.

 
Urain:

¿Qué hay que limpiar para que el terminal restablezca todos los ajustes sobre los gráficos abiertos cuando lo vuelvas a abrir?


Borrar el subdirectorio del perfil (normalmente el predeterminado) en \Profiles\Charts\
 
Renat:

Elimine el subdirectorio del perfil (normalmente el predeterminado) en \Profiles\Charts\.
¿El propio directorio o limpiarlo?
Urain:
¿El propio directorio o limpiarlo?
Limpiarlo probablemente será suficiente.
