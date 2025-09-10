Errores, fallos, preguntas - página 353
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Cuál es la compilación del terminal (si lo sabes) y qué DC/Servidor?
No entiendo lo de la "construcción". Cualquier DC/Servidor, igual en todas partes.
No entiendo lo de "construir". No entiendo lo de "construir" y "servidores".
Sobre la construcción, puede comprobar las propiedades del archivo exe
Pero si se observa en varios servidores puede ser la razón de algo más...
Desactivar los cortafuegos y antivirus a veces ayuda o añadir el instalador a las excepciones
Kaspersky parece estar bien con el instalador, no sé de los otros.
Pero también una opción...
Desactivar los cortafuegos y los antivirus a veces ayuda, o añadir el instalador a las excepciones
Estoy preparando una prueba de choque en servicedesk, pero no puedo resistirme a publicar un fallo que aún no he detectado:
SZY :o) si tu terminal no se bloquea, es que no sabes usarlo :o)
¿Qué hay que limpiar para que el terminal restablezca todos los ajustes sobre los gráficos abiertos cuando lo vuelvo a abrir?
A grandes rasgos, se abrió sin gráficos en absoluto.
ZS He matado 1,5 horas para abrir el terminal, pero c... ...y sigue sin abrirse.
¿Qué hay que limpiar para que el terminal restablezca todos los ajustes sobre los gráficos abiertos cuando lo vuelvas a abrir?
Elimine el subdirectorio del perfil (normalmente el predeterminado) en \Profiles\Charts\.
¿El propio directorio o limpiarlo?