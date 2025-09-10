Errores, fallos, preguntas - página 357

Mr.FreeMan:

No puedo averiguar qué es lo que está mal:

si dos indicadores tienen los mismos parámetros, entonces el EA abre sólo la compra, y si los parámetros son diferentes, entonces no está claro cómo se cierra posiciones......

En teoría, debería cerrar las operaciones con el segundo indicador, pero no es así. El propio código:

Sí y es deseable sustituir

double TriX[];
double TriX_Close[];

(porque sabemos exactamente qué matriz n-dimensional debemos tener):

double TriX[4];
double TriX_Close[4];
 
Gracias a todos por vuestra ayuda y consejos. Arreglado, ya funciona.
 
alsu:

Lo hizo simple.

Comentado /* */ todo Cuerpo de la función OnStart() - el error permanece. Además, después de reiniciar la máquina.

De nuevo, no hay inludes ni defines, nada a nivel global, incluyendo variables externas. No quiero reinstalar el terminal todavía))

Desarrolladores, ¡¡¡Ha!!! ¿Qué significa el error interno #108?????

Escribe una solicitud a servicedesk y adjunta el código donde se produce el error, por favor.

Sin el código es difícil responder - la clase de error "interno" significa una violación del propio compilador.

 

Esto es lo que pasó :)

2011.04.10 23:21:03 Falló la descarga de LiveUpdate 'mt5clw'
2011.04.10 23:20:32 Red '734988': terminal sincronizada con MetaQuotes Software Corp.
2011.04.10 23:20:32 Red '734988': autorizada en MetaQuotes-Demo a través del Punto de Acceso 1 Europa
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 'mt5clw' falló.10 23:20:27 LiveUpdate nuevo terminal 5.00 build 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) está disponible
2011.04.10 23:20:26 Red '734988': autorización en MetaQuotes-Demo falló (tipo de terminal inválido)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate nuevo terminal 5.00 build 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) está disponible
2011.04.10 23:20:25 Terminal MetaTrader 5 build 425 iniciado (MetaQuotes Software Corp.)

 
alsu:

Lo hizo simple.

He comentado /* */ todo comenté el cuerpo de la función OnStart() - el error permaneció. Incluso, después de reiniciar la máquina.

No es más sencillo. Es lo mismo... sólo desde el lado. Y estoy aconsejando la mejor manera.

 
Renat:

Escriba una solicitud a servicedesk y adjunte el código donde se produce el error, por favor.

Sin código es difícil responder - la clase de error "interno" significa que el propio compilador está roto.

Reinstalado el terminal, el error cambió a error interno #-3 (interesante solución a los errores numéricos con números negativos:)))

Escribió a servicedesk.

¡Promotores!

Preste atención al ticket #44727 en primer lugar.

¿Debes haber actualizado algo este fin de semana? Todo está roto en general.

 

Confirmado, nada funciona

 
dentraf:

Confirmado, nada funciona.

Todos los usuarios han informado de que ha funcionado hace 5 minutos.

¡Caballeros de los chamanes! Bueno tú ahí por favor arregla todo bien... para que no vuelva a pasar...

Estimados desarrolladores. Ha cerrado mi aplicación en SD (Problema grave - error flotante. Hace imposible que los indicadores y los EAs funcionen), pero no se ha arreglado nada. Esta noche ha vuelto a ocurrir. He descargado 1,3Gb de lo que sea, donde sea y de la noche a la mañana. MT ocupa todo el canal, y no soy el único en él.

Aquí hay una foto:


Haz algo, porque esta situación es inaceptable.

