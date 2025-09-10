Errores, fallos, preguntas - página 357
No puedo averiguar qué es lo que está mal:
si dos indicadores tienen los mismos parámetros, entonces el EA abre sólo la compra, y si los parámetros son diferentes, entonces no está claro cómo se cierra posiciones......
En teoría, debería cerrar las operaciones con el segundo indicador, pero no es así. El propio código:
Sí y es deseable sustituir
(porque sabemos exactamente qué matriz n-dimensional debemos tener):
Lo hizo simple.
Comentado /* */ todo Cuerpo de la función OnStart() - el error permanece. Además, después de reiniciar la máquina.
De nuevo, no hay inludes ni defines, nada a nivel global, incluyendo variables externas. No quiero reinstalar el terminal todavía))
Desarrolladores, ¡¡¡Ha!!! ¿Qué significa el error interno #108?????
Escribe una solicitud a servicedesk y adjunta el código donde se produce el error, por favor.
Sin el código es difícil responder - la clase de error "interno" significa una violación del propio compilador.
Esto es lo que pasó :)
2011.04.10 23:21:03 Falló la descarga de LiveUpdate 'mt5clw'
2011.04.10 23:20:32 Red '734988': terminal sincronizada con MetaQuotes Software Corp.
2011.04.10 23:20:32 Red '734988': autorizada en MetaQuotes-Demo a través del Punto de Acceso 1 Europa
2011.04.10 23:20:27 LiveUpdate 'mt5clw' falló.10 23:20:27 LiveUpdate nuevo terminal 5.00 build 31566 (IDE: 27305, MQL: 55393, Tester: 32668) está disponible
2011.04.10 23:20:26 Red '734988': autorización en MetaQuotes-Demo falló (tipo de terminal inválido)
2011.04.10 23:20:26 LiveUpdate nuevo terminal 5.00 build 56676 (IDE: 22220, MQL: 13771, Tester: 10956) está disponible
2011.04.10 23:20:25 Terminal MetaTrader 5 build 425 iniciado (MetaQuotes Software Corp.)
No es más sencillo. Es lo mismo... sólo desde el lado. Y estoy aconsejando la mejor manera.
Escriba una solicitud a servicedesk y adjunte el código donde se produce el error, por favor.
Sin código es difícil responder - la clase de error "interno" significa que el propio compilador está roto.
Reinstalado el terminal, el error cambió a error interno #-3 (interesante solución a los errores numéricos con números negativos:)))
Escribió a servicedesk.
¡Promotores!
Preste atención al ticket #44727 en primer lugar.
¿Debes haber actualizado algo este fin de semana? Todo está roto en general.
Confirmado, nada funciona
Todos los usuarios han informado de que ha funcionado hace 5 minutos.
¡Caballeros de los chamanes! Bueno tú ahí por favor arregla todo bien... para que no vuelva a pasar...
Estimados desarrolladores. Ha cerrado mi aplicación en SD (Problema grave - error flotante. Hace imposible que los indicadores y los EAs funcionen), pero no se ha arreglado nada. Esta noche ha vuelto a ocurrir. He descargado 1,3Gb de lo que sea, donde sea y de la noche a la mañana. MT ocupa todo el canal, y no soy el único en él.
Aquí hay una foto:
Haz algo, porque esta situación es inaceptable.