He escrito algo similar a esto, pero deberías etiquetar las matrices de manera diferente - (es poco probable que ayude, pero al menos
esto es mejor). cámbialo:
a estas cadenas.
También cambiar:
a eso.
No así. Hace varias construcciones, los antiguos métodos Type() de las clases CPositionInfo, COrderInfo y CDealInfo de la biblioteca estándar han sido sustituidos por los métodos PositionType(), OrderType() y DealType(). Por lo tanto, estas funciones deben ser corregidas en los programas MQL5 previamente escritos, de lo contrario no funcionarán correctamente.
Yo reescribiría tu código así:
Todas las ventanas de la carta están numeradas desde cero. 0 - ventana del gráfico principal, 1 - ventana del primer indicador, que se muestra en una ventana separada. Y así sucesivamente.
No hay duda de ello. Pero, ¿dónde están los valores mínimos y máximos, y por qué sólo aparecen después de manipular el gráfico?
Por favor, aclárenme qué significa el error
internal error #108 0 0
al compilar el script?
Por lo que tengo entendido es
108 Nombre inadecuado para #define
La cuestión es que no hay definiciones ni inlusiones en el guión.
#include
#define
A continuación, transfiera bloque a bloque del script a otro normalmente compilado. y se encontrará con una línea defectuosa.
Escribe lo que era.
Lo hizo simple.
He comentado /* */ todo Cuerpo de la función OnStart() - el error se mantuvo. Incluso, después de reiniciar la máquina.
Repito, nada de inludes o defines, nada a nivel global, incluyendo variables externas. No quiero reinstalar el terminal todavía))
Desarrolladores, ¡¡¡Ha!!! ¿Qué significa el error interno #108?????