AlexSTAL:
Para ser honesto, no es así...
Es una especie de respeto por los demás. No tienes que entender de códecs ni de software de codificación. Pero se puede hacer un simple archivo ZIP (se tarda un segundo) y disminuir el tráfico cien veces. Hay una prueba beta gratuita de MT5, ¿no?
 
hrenfx:
OFFTOP: este vídeo ocupa 216 MB. Considere la posibilidad de precomprimirlo (al menos con un simple archivador). Se adjunta un ejemplo de compresión (sin pérdidas) del mismo vídeo (400x). Existen muchos códecs de compresión sin pérdidas, muchos de los cuales son perfectamente comprendidos por los servicios de vídeo en línea.
no hay suficientes códecs para el archivo.
 
sergeev:
carece de un códec para el archivo.

Así que era un simple ejemplo offtopic, no una incitación a la acción.

MSU Screen Capture Lossless Codec

¿Cómo se obtiene timeDate a partir de un número de compás?
 
fellow:
¿Cómo se obtiene timeDate a partir de un número de compás?
int  CopyTime(
   string           symbol_name,     // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES   timeframe,       // период
   int              start_pos,       // откуда начнем 
   int              count,           // сколько копируем
   datetime         time_array[]     // массив для копирования времени открытия
   );
 

Por favor, explique cómo es posible que una operación de mayor volumen que la posición y de tipo opuesto tenga una dirección no "in/out" sino "out".

la última columna es el volumen de posición, el penúltimo tipo de posición. El penúltimo trato ha disminuido la posición y el último trato en esta parte de la tabla debe ser

La última operación en esta parte de la tabla debe ser "in/out" porque es mayor que la posición y tiene el tipo contrario. Pero en el informe está "fuera".

2010.10.04 00:01:00 vender en 0.1 83.292 0 0 1 0 1 0.1
2010.10.04 03:49:00 vender en 0.1 83.785 0 0 1 1 1 0.2
2010.10.05 16:57:00 comprar en 0.1 83.123 0 0 1 2 1 0.1
2010.10.05 16:57:00 comprar fuera 0.2 83.136 96.83 96.83 1 3 -1 0
2010.10.07 09:20:00 comprar en 0.1 82.633 0 96.83 2 0 0 0.1
2010.10.07 09:39:00 comprar en 0.1 82.37 0 96.83 2 1 0 0.2
2010.10.07 14:59:00 comprar en 0.1 82.216 0 96.83 2 2 0 0.3
2010.10.08 14:30:00 comprar en 0.1 82.074 0 96.83 2 3 0 0.4
2010.10.08 14:30:00 comprar en 0.1 82.072 0 96.83 2 4 0 0.5
2010.10.08 15:25:00 comprar en 0.1 81.869 0 96.83 2 5 0 0.6
2010.10.08 15:25:00 comprar en 0.1 81.921 0 96.83 2 6 0 0.7
2010.10.08 15:25:00 comprar en 0.1 81.812 0 96.83 2 7 0 0.8
2010.10.08 15:30:00 comprar en 0.1 81.755 0 96.83 2 8 0 0.9
2010.10.11 00:00:00 comprar en 0.1 81.58 0 96.83 2 9 0 1
2010.10.11 00:00:00 comprar en 0.1 81.58 0 96.83 2 10 0 1.1
2010.10.11 00:00:00 comprar en 0.1 81.56 0 96.83 2 11 0 1.2
2010.10.11 00:00:00 comprar en 0.1 81.57 0 96.83 2 12 0 1.3
2010.10.11 02:54:00 vender en 0.1 82.09 0 96.83 2 13 0 1.2
2010.10.11 02:54:00 vender fuera 1.4 82.09 137.04 233.87 2 14


El informe en sí está en la atacha.

Resulta que todo el algoritmo no funciona correctamente debido a este error. Es lo mismo en la línea 4.

Archivos adjuntos:
ReportHistory-630165.zip  70 kb
 
Urain:

Por favor, explique cómo es posible que una operación con un volumen mayor que la posición y del tipo contrario tenga la dirección no "in/out" sino "out".

la última columna es el volumen de posición, el penúltimo tipo de posición. El penúltimo trato ha disminuido la posición y el último trato en esta parte de la tabla debe ser

La última operación en esta parte de la tabla debe ser "in/out" porque es mayor que la posición y tiene el tipo contrario. Pero en el informe está "fuera".

El informe en sí es atacha.

Parece que todo el algoritmo no funciona correctamente debido a este error. Lo mismo ocurre en la cuarta línea.

Al parecer, tendremos que cambiar el algoritmo porque no hay acuerdos de "entrada/salida" en los informes del Campeonato.

Creo que MQ todavía no debería haber guardado el historial de posiciones, sólo dos columnas volumen y nivel de promediación, pero todo se vuelve mucho más fácil.

Por ello, cualquier error en el restablecimiento del volumen y el nivel de la posición es crítico.

 
Urain:
en los informes del campeonato no hay ningún acuerdo de "entrada/salida".
¿Por qué no? Tenía un montón de ellos: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
 
Yedelkin:
¿Por qué no? Tenía un montón de ellos: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
Sí, en efecto, no los he revisado todos :o), gracias. Entonces es un error de algún tipo. He hecho un muestreo tanto manual como algorítmico según el informe de Manov, y es un error en ambos casos. Revisaré el tuyo si no es un error, entonces es el informe de Manov.
 
Yedelkin:
¿Por qué no? Tenía un montón de ellos: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals

Sigue habiendo un error en el informe, mira bien tus 3 primeras operaciones. La tercera operación debe ser "in/out".

Lo siento, no el informe, sino la visualización del inversor del historial en el terminal.


