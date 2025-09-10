Errores, fallos, preguntas - página 346
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Para ser honesto, no es así...
OFFTOP: este vídeo ocupa 216 MB. Considere la posibilidad de precomprimirlo (al menos con un simple archivador). Se adjunta un ejemplo de compresión (sin pérdidas) del mismo vídeo (400x). Existen muchos códecs de compresión sin pérdidas, muchos de los cuales son perfectamente comprendidos por los servicios de vídeo en línea.
carece de un códec para el archivo.
Así que era un simple ejemplo offtopic, no una incitación a la acción.
MSU Screen Capture Lossless Codec
¿Cómo se obtiene timeDate a partir de un número de compás?
Por favor, explique cómo es posible que una operación de mayor volumen que la posición y de tipo opuesto tenga una dirección no "in/out" sino "out".
la última columna es el volumen de posición, el penúltimo tipo de posición. El penúltimo trato ha disminuido la posición y el último trato en esta parte de la tabla debe ser
La última operación en esta parte de la tabla debe ser "in/out" porque es mayor que la posición y tiene el tipo contrario. Pero en el informe está "fuera".
El informe en sí está en la atacha.
Resulta que todo el algoritmo no funciona correctamente debido a este error. Es lo mismo en la línea 4.
Por favor, explique cómo es posible que una operación con un volumen mayor que la posición y del tipo contrario tenga la dirección no "in/out" sino "out".
la última columna es el volumen de posición, el penúltimo tipo de posición. El penúltimo trato ha disminuido la posición y el último trato en esta parte de la tabla debe ser
La última operación en esta parte de la tabla debe ser "in/out" porque es mayor que la posición y tiene el tipo contrario. Pero en el informe está "fuera".
Parece que todo el algoritmo no funciona correctamente debido a este error. Lo mismo ocurre en la cuarta línea.
Al parecer, tendremos que cambiar el algoritmo porque no hay acuerdos de "entrada/salida" en los informes del Campeonato.
Creo que MQ todavía no debería haber guardado el historial de posiciones, sólo dos columnas volumen y nivel de promediación, pero todo se vuelve mucho más fácil.
Por ello, cualquier error en el restablecimiento del volumen y el nivel de la posición es crítico.
en los informes del campeonato no hay ningún acuerdo de "entrada/salida".
¿Por qué no? Tenía un montón de ellos: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
¿Por qué no? Tenía un montón de ellos: https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Yedelkin/history_deals
Sigue habiendo un error en el informe, mira bien tus 3 primeras operaciones. La tercera operación debe ser "in/out".
Lo siento, no el informe, sino la visualización del inversor del historial en el terminal.