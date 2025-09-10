Errores, fallos, preguntas - página 345
No se puede establecer un plazo superior a 30 minutos.
2011.03.25 10:20:00 period_test (GBPUSD,D1) PERIOD_M5=5 PERIOD_H1=16385
También las funciones Period() y _Period y PERIOD_CURRENT no me dan nada.
¿Qué tal si vemos la función PeriodSeconds()?
PS También deberías familiarizarte con la función EnumToString().
int _Periodo
La variable _Period contiene el valor del marco temporal del gráfico actual.
También puede utilizar la funciónPeriod().
Después de ejecutar el Asesor Experto en el Probador de Estrategias, ya no se muestra un gráfico con operaciones e indicadores marcados, en ningún Asesor Experto. 421construcción
Gracias
¿Hay alguna forma de mostrar en el gráfico las operaciones realizadas en otras divisas (no en la divisa que se está probando)?
Errores todos, ¿han dejado de arreglarlos?
Hay un gran problema con el terminal cuando se ejecuta en los fines de semana(ticket #44727 (desde el 13.03.2011) que nadie está respondiendo).
Lo más probable es que este problema exista también entre semana, pero debido al flujo de citas, su impacto es mínimo.
Una vez más, para todos. Sí: tengo un terminal que funciona desde el viernes. Hay un Asesor Experto en el gráfico de un instrumento que opera con los períodos seleccionados de este instrumento.
El domingo por la mañana simplemente abra otro gráfico del mismo símbolo y añada el mismo Asesor Experto (el EA sólo funciona con las últimas N barras, en mi caso 250).
Y entonces comienza un desplazamiento - el tráfico comienza a aumentar, la línea OHLC parpadea (sincronización de la historia) y en lugar de menos de 1 segundo el Asesor Experto se calcula a sí mismo durante varios minutos.
Después cerramos el gráfico y lo volvemos a intentar: todo es 1:1. A veces, cerrar todas las ventanas ayuda.
Aquí está un video del fin de semana pasado, ahora es el mismo en la construcción 421: http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
P.D. Algo similar fue expresado por sergeev 2011.03.23 16:59 #
además la función CopyTime comienza a ralentizarse de forma salvaje... sin que exista una razón clara para este comportamiento.
Para no ser infundado, adjunto el informe completo del trabajo realizado en busca de bugs
Hay un gran problema con la terminal cuando opera los fines de semana ...
Aquí está el video del fin de semana pasado, ahora es el mismo en 421 construir: http://www.files.alexstal.ru/forex/20110319_0901_08.avi
OFFTOP: este vídeo ocupa 216 MB. Considere la posibilidad de precomprimirlo (al menos con un simple archivador). Se adjunta un ejemplo de compresión (sin pérdidas) del mismo vídeo (400x). Hay muchos códecs de compresión sin pérdidas, muchos de los cuales son perfectamente aceptables para los servicios de vídeo en línea.