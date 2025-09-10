Errores, fallos, preguntas - página 358
Estimados desarrolladores. Cerrasteis mi aplicación en SD (Problema grave - error flotante. Hace imposible que los indicadores y asesores funcionen), pero no se ha arreglado nada. Esta noche ha vuelto a ocurrir. He descargado 1,3Gb de lo que sea, donde sea y de la noche a la mañana. MT ocupa todo el canal, y no soy el único en él.
Aquí hay una foto:
Haz algo, porque esta situación es inaceptable.
¡Bienvenido a nuestro club!
El fin de semana se localizó y reprodujo un error de tráfico salvaje. El problema era la pérdida de sincronización con los puntos de acceso. Lo estamos arreglando ahora.
Siento este fallo tan desagradable, he tardado mucho en detectarlo.
Lo interesante es que esto es tráfico de salida, nunca he visto esto en mi terminal. ¿Podría estar relacionado con el historial que se envía a los agentes externos a través de la red cuando se está ejecutando MetaTester?
Mi terminal ha descargado hoy 84mb en 3 horas y ha regalado 3mb de nada. El probador no se encendió durante el recorrido.
Mi terminal transfirió algo así como 12Mb el sábado (!). Y yo que pensaba que estaba recibiendo a la derecha...
Ojalá hubiera guardado una captura de pantalla. No es crítico para mí, pero no está claro lo que está transmitiendo allí.
ZS. que algo tengo un avatar desaparece. poner el avatar de nuevo, es de nuevo después de un tiempo desaparece.
Estuve bien durante el fin de semana. Ya hay 92,6 descargas.
Mientras escribía este post estaba en 93,5.
Hay 3 gráficos de EURUSD abiertos en diferentes marcos temporales
probablemente un nuevo tipo de terminal torrent ))))
lo confirmo, tampoco entiendo por qué el terminal no sólo descargó el historial, sino que también descargó algún lugar o algo