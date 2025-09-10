Errores, fallos, preguntas - página 358

Estimados desarrolladores. Cerrasteis mi aplicación en SD (Problema grave - error flotante. Hace imposible que los indicadores y asesores funcionen), pero no se ha arreglado nada. Esta noche ha vuelto a ocurrir. He descargado 1,3Gb de lo que sea, donde sea y de la noche a la mañana. MT ocupa todo el canal, y no soy el único en él.

Aquí hay una foto:

Haz algo, porque esta situación es inaceptable.

Nadie prometió que sería fácil :)
 
Lo interesante es que esto es tráfico de salida, nunca he visto esto en mi terminal. ¿Podría estar relacionado con el historial que se envía a los agentes externos a través de la red cuando el MetaTester se está ejecutando?
 

El fin de semana se localizó y reprodujo un error de tráfico salvaje. El problema era la pérdida de sincronización con los puntos de acceso. Lo estamos arreglando ahora.

Siento este fallo tan desagradable, he tardado mucho en detectarlo.

 
El fin de semana se localizó y reprodujo un error de tráfico salvaje. El problema era la pérdida de sincronización con los puntos de acceso. Lo estamos arreglando ahora.

Siento este fallo tan desagradable, he tardado mucho en detectarlo.

Me gustaría añadir algo... No es un día de descanso, pero hoy también ha jugado....
 

Mi terminal ha descargado hoy 84mb en 3 horas y ha regalado 3mb de nada. El probador no se encendió durante el recorrido.

 
Estuve bien durante el fin de semana. Ya hay 92,6 descargas.

Mientras escribía este post estaba en 93,5.

Hay 3 gráficos de EURUSD abiertos en diferentes marcos temporales

 
probablemente un nuevo tipo de terminal torrent ))))

lo confirmo, tampoco entiendo por qué el terminal no sólo descargó el historial, sino que también descargó algún lugar o algo

