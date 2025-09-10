Errores, fallos, preguntas - página 347
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Urain:
Так что это или баг терминала, или серверной истории. Но скорее терминала, тк отчёты на чемпе скорее с серверной истории восстанавливались.
Es curioso. No estaba prestando atención. Explicado con claridad.
Lo encontré, por defecto ordena por tiempo y necesita ordenar por número de transacción. Entonces todo es correcto.
Entonces, ¿no hay errores? El objetivo es contar/clasificar las operaciones por número de billete, no por tiempo.
Sólo estaba revisando superficialmente los informes, no calculando los estados de posición.
Entonces, ¿no hay errores? El objetivo es contar/clasificar las transacciones por ticket y no por tiempo.
Sólo estaba revisando superficialmente los informes, no calculando los estados de posición.
Exactamente, lo que ocurre es que cuando se guarda un informe no se automatiza este proceso y hay que vigilarlo cuidadosamente. No creo que todos los usuarios presten atención a esto y como resultado habrá errores al analizar el informe.
ZS He añadido la clasificación después de analizar el informe. A mí me ha funcionado, pero auguro que más de un programador lo pasará mal con esta función.
Durante la optimización, el nombre del parámetro de optimización se muestra en la esquina superior derecha del gráfico de optimización.
Al observar la optimización, esta inscripción es molesta porque el nuevo máximo siempre está oculto detrás de esta inscripción.
Renat, ¡muévelo a la esquina superior izquierda! O a la inferior derecha. O abajo a la izquierda... En cualquier lugar, sólo quítalo de la esquina superior derecha, por el amor de Dios. ¡Por favor! :)
// O al menos hacerlo pálido y ponerlo de fondo para que no tape la información.
Durante la optimización, el nombre del parámetro de optimización se muestra en la esquina superior derecha del gráfico de optimización.
Al observar la optimización, esta inscripción es molesta porque el nuevo máximo siempre está oculto detrás de esta inscripción.
Renat, ¡muévelo a la esquina superior izquierda! O a la inferior derecha. O abajo a la izquierda... En cualquier lugar, sólo quítalo de la esquina superior derecha, por el amor de Dios. ¡Por favor! :)
// O al menos hacerlo pálido y ponerlo de fondo para que no tape la información.
Por favor, dígame en qué me he equivocado. Estoy intentando escribir un sencillo script que borre las posiciones y las órdenes pendientes en el instrumento actual. Aquí:El script se cuelga cuando hay una posición. Al depurarlo, descubrí que se congela al comprobar la posición. Cuando la condición del bucle while(check_position()==true) comienza a comprobarse, el control se pasa a check_position() y la primera vez que la función se ejecuta normalmente, devuelve true. Pero entonces el cuerpo del bucle no se ejecuta; comienza a comprobar la condición de nuevo y el control llega a check_position() y tras el operador return(order_exsist) no vuelve a la condición del bucle; va al principio de la función check_position(). Por favor, dígame en qué me he equivocado.
Por favor, dígame en qué me he equivocado. Estoy intentando escribir un sencillo script que borre las posiciones y las órdenes pendientes en el instrumento actual. Aquí está:El script se cuelga cuando hay una posición. Al depurarlo, descubrí que se congela al comprobar la posición. Cuando la condición del bucle while(check_position()==true) comienza la comprobación, el control se pasa a la función check_position() y la primera vez que la función se ejecuta normalmente, devuelve true. Pero entonces el cuerpo del bucle no se ejecuta; comienza a comprobar la condición de nuevo y el control llega a check_position() y tras el operador return(order_exsist) no vuelve a la condición del bucle; va al principio de la función check_position(). Por favor, dígame en qué debo estar equivocado.
Si hay una posición, obtendrá un bucle infinito porque
Es igual aNo hay forma de salir del bucle en el código porque no hay ruptura en el cuerpo del operador;