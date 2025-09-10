Errores, fallos, preguntas - página 238
Desde hace un par de días el terminal se apaga cuando se abre la ventana del probador. ¿Cuál puede ser el problema? Acaba de haber una nueva compilación en la 15.12, ¿podría ser por eso? Todo ha funcionado bien hasta ahora, Windows 7. Reinicié y reinstalé varias veces, sin éxito. ¡ AYUDA!
¿Puede escribir al Servicio de Atención al Cliente con todos los detalles que necesita?
1. Tras la actualización, al seleccionar uno de los asesores en la ventana del probador: "asesor", la ventana del terminal se cierra (se minimiza). En el futuro, después de encender el terminal, en 2-3 segundos el terminal se cierra arbitrariamente.
El Asesor Experto que ha seleccionado se ha compilado de acuerdo con el Anexo Pr1.
2. Al borrar el archivo exe5 seleccionado, el terminal funciona normalmente con otros EAs.
3. Antes de la actualización, el terminal con el EA especificado funcionaba normalmente.
4. ¿Cuál es la razón por la que el terminal está enterrado?
MT5CLW descripción del problema:
Hora : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
Programa : Terminal de Cliente
Versión : 500.370 (15 dic 2010)
Revisión : 27654
SO : Windows 7 Professional (Build 7600)
Procesadores : 4 x X64 (nivel 6)
Memoria : 8311080/1675076 kb
Virtual : 8589934464/8589746680 kb
CrashMD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
Excepción : C0000005 en 000000014034CEC9 leído en 00000001000015E8
Módulos : 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370)
: 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0)
000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (terminal64.exe)
Registros : RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246
: RBX=00000000033E2E50 RSP=00000012F758 RBP=00000000000000000001
: RCX=00000003552CD8 RSI=00000033C9B0 CS=0033
RDX=00000000000000000000 RDI=00000000000001 DS=002b
R8=000001D6A1B8 R12=0000000000000001 ES=002b
R9=0000000000000007 R13=00000000FFFFFF FS=0053
R10=0000000352EE88 R14=000001404A86F0 GS=002b
R11=0000000000000008 R15=0000000000000000 SS=002b
Un problema similar:
Hora : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
Programa : Terminal de Cliente
Versión : 500.370 (15 dic 2010)
Revisión : 27654
SO : Windows 7 Professional (Build 7600)
Procesadores : 4 x X86 (nivel 6)
Memoria : 1833392/795584 kb
Virtual : 2097024/1800948 kb
CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
Excepción : C0000005 en 772820CB escribir en 5F6F0001
Módulos : 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370)
16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1)
: 69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72)
77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll)
Registros : EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
ECX=000221DB ESI=05DD17C3 CS=001b GS=0000
: EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023
Reinstala Windows 7 en uno que funcione y todo funcionará.
Me he dado cuenta de lo siguiente (EURUSD,M1):
El terminal había estado funcionando todo el día, hubo interrupciones en la conexión. Y luego resulta que falta un número importante de barras. A primera vista, parece que la base de minutos M1 no se actualizó cuando se restableció la conexión.
Me pasó mucho en Alpari el lunes ....
El Servicio de Atención al Cliente me ha dicho que no es su problema, sino el de Alpari....
¿Qué corredor es usted?
