Errores, fallos, preguntas - página 113
Significa que tú también tienes un bicho, pero no tanto como yo.
Tal vez debas buscarlo en la conexión del software con el sistema.
¿Qué tipo de sistema tiene?
Tengo un core2duo 1,3 Ghz 64 Win7 HB licencia, 4GB ddr 2 RAM, construir. 316
Más o menos lo mismo que el tuyo, construcción mt5. 316
digamos que el ciclo comienza desde cero... aunque, ¿dónde está escrito que los números de los tratos empiecen por cero? A juzgar por el hecho de que ahora obtenemos 10611 (antes eran 611, en lugar de unos 2000), es decir, más el tamaño del depósito original, no estoy seguro de ello ... aunque sea cero incluso uno sigo sin entender de donde salen 10.000
Depurador, ya veo, F11...
Ha aplicado la propiedad DEAL_TYPE del comercio, y debería tener DEAL_ENTRY.
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
0 significa que no hay restricciones.
Ha aplicado la propiedad DEAL_TYPE de la transacción, en lugar de DEAL_ENTRY.
Bien, mierda... Gracias.
Sí... no es bueno pensar que si no funciona, debe ser un fallo del desarrollador... :)
El bucle comienza desde cero...
¿Qué pasa con el depurador? Las variables "ticket" y "profit-period" deberían haber mostrado valores allí, ¿por qué no lo hacen?
Más o menos lo mismo que el tuyo, construcción MT5. 316
¿Qué significa? Compilar la función OnDeinit definida con parámetros erróneos
Aquí está mi deinit:
Parece que falta un parámetro - const int reason
así :
Mismo error al compilar la función OnDeinit definida con parámetros erróneos
¿Nadie usa el deinit?
El servicio de atención al cliente no funciona.
Después de pulsar el botón "Guardar", la barra de estado muestra "Esperando respuesta de login.mql5.com" durante unos 20 segundos y, a continuación, un mensaje naranja "Se ha producido un error".
He probado a reiniciar la sesión y a usar Ctrl+F5, pero no sirve de nada. FireFox 3.6.8
El problema en sí:
Описание проблемы
Encabezados incorrectos en el informe del historial de cuentas guardado por el terminal:
Resultado
- Operaciones con mayores pérdidas (% del total):
- Pérdida media de las operaciones (% del total ):
Resultado esperado
- Operaciones con mayores pérdidas:
- Operaciones con pérdidas medias: