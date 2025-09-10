Errores, fallos, preguntas - página 113

SHOOTER777:

Significa que tú también tienes un bicho, pero no tanto como yo.

Tal vez debas buscarlo en la conexión del software con el sistema.

¿Qué tipo de sistema tiene?

Tengo un core2duo 1,3 Ghz 64 Win7 HB licencia, 4GB ddr 2 RAM, construir. 316

Más o menos lo mismo que el tuyo, construcción mt5. 316


 
Dmitriy2:

digamos que el ciclo comienza desde cero... aunque, ¿dónde está escrito que los números de los tratos empiecen por cero? A juzgar por el hecho de que ahora obtenemos 10611 (antes eran 611, en lugar de unos 2000), es decir, más el tamaño del depósito original, no estoy seguro de ello ... aunque sea cero incluso uno sigo sin entender de donde salen 10.000

Depurador, ya veo, F11...

Ha aplicado la propiedad DEAL_TYPE del comercio, y debería tener DEAL_ENTRY.

if(HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN || HistoryDealGetInteger(тикет,DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_STATE)
Kos:
Почему SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_LIMIT), возвращает ноль?
Renat:
0 significa que no hay restricciones.
¿Por qué no DBL_MAX?
 
Valmars:

Ha aplicado la propiedad DEAL_TYPE de la transacción, en lugar de DEAL_ENTRY.

Bien, mierda... Gracias.

Sí... no es bueno pensar que si no funciona, debe ser un fallo del desarrollador... :)

El bucle comienza desde cero...

¿Qué pasa con el depurador? Las variables "ticket" y "profit-period" deberían haber mostrado valores allí, ¿por qué no lo hacen?

 
sergey1294:

Más o menos lo mismo que el tuyo, construcción MT5. 316


Escribí a Service Desk sobre nuestros problemas, me respondieron que han solucionado - "Se ha solucionado el error en las matemáticas con long bajo x64", ahora tengo que esperar una semana para la nueva build. - Voy a esperar una semana para la nueva construcción. Voy a hacer alguna otra parte del código.
 

¿Qué significa? Compilar la función OnDeinit definida con parámetros erróneos

Aquí está mi deinit:

void OnDeinit() {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}


maryan.dirtyn:

¿Qué significa? Compilar lafunción OnDeinit definida con parámetros erróneos

Aquí está mi deinit:


Parece que falta el parámetro const int reason
 
Interesting:
Parece que falta un parámetro - const int reason

así :

void OnDeinit(const int reason) {ObjectDelete(0,"TRADE"); ObjectDelete(0,"TimeToBarEnd");}

Mismo error al compilar la función OnDeinit definida con parámetros erróneos

¿Nadie usa el deinit?

 
maryan.dirtyn:

así :

Mismo error al compilar lafunción OnDeinit definida con parámetros erróneos

¿Nadie usa deinit?

Acabo de comprobarlo, no hay errores, mi MT5 x64 build 316, debes haber metido la pata en algún otro sitio, probablemente con los paréntesis o te has olvidado de poner un ";" en alguna parte.
 

El servicio de atención al cliente no funciona.

Después de pulsar el botón "Guardar", la barra de estado muestra "Esperando respuesta de login.mql5.com" durante unos 20 segundos y, a continuación, un mensaje naranja "Se ha producido un error".

He probado a reiniciar la sesión y a usar Ctrl+F5, pero no sirve de nada. FireFox 3.6.8


El problema en sí:

Описание проблемы

Encabezados incorrectos en el informe del historial de cuentas guardado por el terminal:


Resultado

- Operaciones con mayores pérdidas (% del total):

- Pérdida media de las operaciones (% del total ):


Resultado esperado

- Operaciones con mayores pérdidas:

- Operaciones con pérdidas medias:

