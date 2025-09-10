Errores, fallos, preguntas - página 203
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No me molesta mucho, pero sigue siendo un fallo del foro:
FF 3.6.12, resolución 1024 x 768.
Tengo una pregunta sobre el gráfico del probador que aparece en la pantalla después de la prueba.
¿Hay alguna forma de cambiar el color de las líneas u objetos del gráfico?
¿Puedo añadir mis propios objetos a este gráfico, al menos utilizando la función deinit() o en el proceso de pruebas?
En MT4, mostraba el beneficio y la ganancia en el gráfico como un texto y todo lo demás que necesitaba era diferente.
¿Qué tal aquí?
¿Por qué en la lista de objetos no hay triángulos cerrados y guiones de modificación, como había en MT4?
Las flechas de apertura y cierre son exactamente iguales y confunden la percepción.
Tengo una pregunta sobre el gráfico del probador que aparece en la pantalla después de la prueba.
Utilice una plantilla llamada tester.tpl:
[Todavía no].
Hasta ahora he tenido razón...
Comprobado en otra máquina - sin problemas. Ahora he comprobado en el que tomé una captura de pantalla (número de cuenta no coincide en la barra de tareas y la ventana del terminal). Construir 358, el mismo efecto. Por cierto, mis problemas con la visualización de MT5 en la barra de tareas (a veces ninguno, aunque funciona) fueron también en la misma máquina.
P.D. No aparece cada vez que cambio de cuenta - de unas dos docenas, ha habido 2 casos de incoherencia...
Intenté probar el Asesor Experto durante un largo periodo de tiempo y encontré algunas cosas extrañas, abrí el gráfico en un gráfico de minutos al principio del historial y no entendí nada:
Bajé la resolución y obtuve una imagen dolorosamente familiar, cuando cambio los plazos de M1 a D1 la imagen no cambia
Intenté probarlo durante un largo periodo de tiempo, pero encontré extrañeza en él, lo abrí en gráficos de un minuto al principio de la historia y no conseguí nada:
Bajé la resolución y obtuve una imagen dolorosamente familiar. Cuando cambio los plazos de M1 a D1 la imagen no cambia
Gracias, me estoy aficionando, pero estas transiciones inesperadas me sorprenden, tal vez debería haber alguna alerta visual para dejar claro qué marco temporal hay en el gráfico, porque me acostumbré a lo que pulsé en el botón del panel de periodo del gráfico, que es lo que realmente es...
Utilice una plantilla llamada tester.tpl:
He preguntado cómo dibujar mis propios objetos en el gráfico del probador o cambiar los iconos o su color. Hace tiempo que conozco el tpl, era igual en MT4. Pero al menos pude establecer el color de los iconos y los triángulos de cierre en MT4.
Intenté dar salida a algunos objetos de texto y a los iconos de flecha en la función deinit(), pero no salen, me parece que están desactivados y no sé qué pasa. Por eso quería que los desarrolladores explicaran este problema con la salida de objetos al gráfico del probador. Pero para el segundo día no hay respuesta. ¿Tal vez estoy escribiendo las preguntas en un lugar equivocado? ¿Y no están buscando aquí? Cuando empecé con MT4, tuve tiempo suficiente para hacer una pregunta y me dieron una respuesta rápida. Ahora, o se envanecen o no tienen tiempo, no contestan. ¿O tal vez me he equivocado de lugar o de hilo?
Y aquí intenté escribir objetos de texto y no tipos de flechas en la función deinit(), y no aparecen, como si estuvieran desactivados,
Lo es. Los objetos no funcionan en el probador. Esto es temporal, en algún lugar del foro creo que la respuesta fue que se hará.