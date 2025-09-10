Errores, fallos, preguntas - página 98
No entiendo "dónde está enterrado el perro", el código funciona, todo está bien, pero las advertencias del compilador posible pérdida de datos debido a la conversión de tipo Indi.mqh 125 45 me hacen dudar.
A los desarrolladores.
Según tengo entendido, ¿se ha resuelto el problema del intercambio? O entonces no está claro por qué el tema desapareció del servicedesk.....
Al probar un EA
El registro muestra un número en constante aumento. ¿Se supone que debe ser así?
En MQL4 debería haber escrito
Sí, debería serlo.
No has inicializado la variable local i, que en las siguientes llamadas se ha asignado en el mismo lugar de la pila que en las anteriores.
¿En qué caso se debe utilizar la clase de memoria estática?
Frase incomprensible en la ayuda: "Las variables locales declaradas comoestáticas tienen ámbito de un bloque, a pesar de que existen desde el principio de la ejecución del programa", por favor explique. Parece que hay un desliz sintáctico o gramatical en esta frase :)
Tenga en cuenta el ejemplo de la ayuda:https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/static
Si eliminas la palabra static del código, nada cambiará:
Pregunta: ¿por qué necesitamos la estática si es lo mismo sin ella?
Hola. Falta el parámetro ExpertParameters en la descripción de [Tester]. Puedes encontrar más información en la ayuda.
Gracias, está funcionando.
Dígame, por favor, ¿cuál era el propósito de añadir la posibilidad de declarar variables dentro de los bloques en primer lugar? Anteriormente en un caso como este:
Antes salía un recuadro de que una directa estaba declarada dos veces y estaba claro que había que inventar otro nombre para la variable o usar el mismo pero sin el int. Pero ahora puede resultar confuso. ¿Es lo mismo en C++?
(Solía programar en Visual Basic antes de aprender MQL. Allí no había tal lío).
Entonces, ¿en qué caso se debe utilizar la clase de memoria estática?
No.
Si has creado una variable int i;, ¿por qué no la has inicializado? De hecho, tú mismo dijiste "no me importa lo que hay en esta variable" y terminaste con basura en ella.
La forma correcta es int i=0;
¿Es así también en C++?
He encontrado un problema en Windows 7 64 bits en el 306 Bild del terminal (Windows 7 32 bits todo funciona bien).
