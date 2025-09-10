Errores, fallos, preguntas - página 206
Mi error, quise decir el Probador. Podría utilizar este comportamiento.
Por qué entonces las empresas de corretaje comprimen los datos del historial a 1 hora y luego a barras diarias a partir de agosto de 2010, es un antipublicidad para MT5, esta persona descarga el cliente, descarga el historial y decide comprobar la estrategia en el probador, y muestra una cosa antes de agosto de 2010, y después de ese marco de tiempo no ha cambiado en absoluto. No sé por qué decidí operar en su MetaTrader. Tienes que pensar en ello.
¿No es un problema de MT5 (o me equivoco)?
Este es exactamente el problema y la tarea de una casa de bolsa o de un banco...
La generación del historial no es un problema de MT5 (o me equivoco)?
Se trata, en concreto, de un problema y una tarea de una determinada empresa de corretaje o banco...
La descarga del historial de los gráficos corre por cuenta del corredor. No podemos hacernos responsables del volumen y la calidad del historial de los servidores ajenos.
Por nuestra parte, tenemos todas las funciones y capacidades (hasta una solución de un solo botón) para sincronizar el historial. Cualquier corredor puede sincronizar su historial desde nuestro servidor de demostración de forma totalmente gratuita.
El probador sólo carga su propio símbolo y otros símbolos si se utilizan explícitamente en el EA.
Si utiliza la prueba de las estrategias de comercio, no debería haber preguntas sobre el tráfico. A título informativo, en el tráfico de la red 10 años de historia de un minuto del EURUSD ocupa de 10 a 13 mb. Durante la transmisión, el historial se comprime mediante un algoritmo especial con una relación de compresión de 1:13, que es muy superior a la compresión ZIP de 1:3 para los mismos datos. 10 años de símbolos de divisas requieren aproximadamente 130 MB de historial comprimido para ser descargados a través de la red. La cantidad de datos descargados puede controlarse fácilmente mediante el contador de tráfico del terminal.
El historial comprimido se descomprime en el lado del cliente para acelerar el acceso. No hay que dejarse intimidar por el volumen de los datos desempaquetados: no es en absoluto igual a los datos transmitidos por la red.
Te dije lo de Thomas y me dijiste lo de Yerema, sí, no es un problema de MT5, pero no entienden y deciden lo contrario, porque el libro dice una cosa (marco de tiempo de un minuto - la base para la formación del resto), pero en realidad resulta absurdo. Ya está, me voy a callar, no voy a ser pesado... Perdón por el desplante...
Y te lo contaré.
El probador sólo carga su propio símbolo y otros símbolos si se utilizan explícitamente en el EA....
Has escrito justo encima:
La historia se carga exclusivamente bajo demanda. Si no abre los gráficos, el historial no se descarga.
Además, sólo se puede descargar el período requerido. Si está trabajando con el gráfico de 2010, sólo se descargarán los datos de 2010....
Tal vez, se pretendía así, pero... Estoy llevando a cabo un experimento a gran escala (construcción 358).
He borrado todos los símbolos de la carpeta "C:\NProgram Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history".
Me conecto a Alpari-Demo (el terminal tiene 5 gráficos abiertos: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Unos minutos más tarde puedo ver la imagen (el historial todavía se está descargando):
Contenido de la carpeta C:\NArchivos de programa\NMetaTrader 5\NBases de datos\NdeAlpari-Demo\Nhistoria
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ...
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCHF
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURAUD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURGBP
25.11.2010 20:29 <DIR> EURJPY
25.11.2010 20:45 <DIR> EURUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> GBPJPY
25.11.2010 20:36 <DIR> GBPUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> USDCAD
25.11.2010 20:45 <DIR> USDCHF
25.11.2010 20:35 <DIR> USDJPY
0 archivos 0 bytes
Contenido de la carpeta C:\NArchivos de Programa\NMetaTrader 5\NBases\NdeAlpari-Demo\Nhistoria\NAUDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NProgram Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDCHF
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NProgram Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NProgram Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NProgram Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NArchivos de programa\NMetaTrader 5\NBases de datos\NAlpari-Demo\Nhistoria\NEURAUDUD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NArchivos de programa\NMetaTrader 5\NBases de datos\Nde Alpari-Demo\Nhistoria
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NProgram Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NProgram Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\EURUSD
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 744 650 2004.hcc!?!?
25.11.2010 20:45 27 994 074 2005.hcc ! !!?
25.11.2010 20:43 28 467 924 2006.hcc !!!?
25.11.2010 20:41 26 813 976 2007.hcc !! ??
25.11.2010 20:40 31.124.996 2008.hcc !!??
25.11.2010 20:35 33 082 122 2009.hcc !!!?
25.11.2010 20:45 19 009 829 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 archivos 174 238 003 bytes
Contenido de la carpeta C:\NProgram Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\GBPJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NProgram Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\GBPUSD
25.11.2010 20:36 <DIR> .
25.11.2010 20:36 <DIR> .
25.11.2010 20:29 11,643,999 1999.hcc !?!?
25.11.2010 20:30 14 114 994 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 196 758 2001.hcc
25.11.2010 20:31 15 674 883 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 044 558 2003.hcc
25.11.2010 20:32 15 658 379 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 047 001 2005.hcc
25.11.2010 20:34 14 095 095 2006.hcc
25.11.2010 20:34 13 653 648 2007.hcc
25.11.2010 20:35 14 949 519 2008.hcc
25.11.2010 20:37 16 436 447 2009.hcc
25.11.2010 20:39 15 137 497 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 archivos 176.653.210 bytes
Contenido de la carpeta C:\NArchivos de Programa\NMetaTrader 5\NBases\NdeAlpari-Demo\Nhistoria\NUSDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 archivo 432 bytes
Contenido de la carpeta C:\NArchivos de programa\NMetaTrader 5\NBases de datos\NAlpari-Demo\Nhistoria\NDCHF
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 9 571 920 2004.hcc !?!?
25.11.2010 20:45 29 284 854 2005.hcc
25.11.2010 20:43 27 118 986 2006.hcc
25.11.2010 20:41 25 807 886 2007.hcc
25.11.2010 20:40 30 017 634 2008.hcc
25.11.2010 20:36 40 722 197 2009.hcc
25.11.2010 20:45 19 052 764 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 archivos 181 576 673 bytes
Contenido de la carpeta C:\NArchivos de programa\NMetaTrader 5\NBases de datos\NAlpari-Demo\Nhistoria\NDJPY
25.11.2010 20:35 <DIR> .
25.11.2010 20:35 <DIR> .
25.11.2010 20:30 13 321 824 1999.hcc !? !?
25.11.2010 20:30 14 870 679 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 988 083 2001.hcc
25.11.2010 20:32 16 183 428 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 278 648 2003.hcc
25.11.2010 20:33 15 826 002 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 135 874 2005.hcc
25.11.2010 20:34 14 415 090 2006.hcc
25.11.2010 20:34 14 566 246 2007.hcc
25.11.2010 20:35 15 742 735 2008.hcc
25.11.2010 20:36 16 502 892 2009.hcc
25.11.2010 20:36 15 130 653 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 archivos 182.962.586 bytes
Total de archivos:
52 archivos 715.434.792 bytes
44 carpetas 2 857 349 120 bytes libres
Sus afirmaciones no parecen ajustarse a la realidad (incluso algunas de ellas).
Alguien de MQ pidió una captura de pantalla (falta de MT5 en la barra de tareas). Aquí tienes:
Las preguntas son las siguientes:
Sospecho que intentaron implementar el seguimiento de los cambios de los parámetros de entrada...
En mi opinión, es necesario llamar al par OnDeInit - OnInit siempre, independientemente de si el usuario ha cambiado los parámetros de entrada o no. La tarea del programador es entender esto.
O el usuario podría no llamar a ninguna de estas funciones, si el usuario no cambiara nada en las pestañas. Luego hay que seguir cualitativamente si hay cambios.