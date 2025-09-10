Errores, fallos, preguntas - página 201
¿Funcionará correctamente el algoritmo genético en el probador, si todos los parámetros del indicador ya han sido buscados en el propio Asesor Experto, pero sólo se ha colocado un valor TRIX en la entrada, que almacena la variación de los parámetros?
Al cambiar de cuenta, se deja en la barra de tareas la información sobre la cuenta a la que está conectada MT5 al iniciarse. Construye 355.
MQL5: Añadidos métodos de gestión de indicadores en un gráfico: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.
Lo diré en pocas palabras:
¡Hola!
¿Se pueden añadir las cotizaciones del índice Dow Jones (DJI) a la plataforma de negociación Metatrader 5?
¡Hola!
¿Se repite en la construcción del 358?
Solicito el periodo en el indicador - _Period o Period() y los escribo en Comment(). En los gráficos de menos de 60 min. muestra todo correctamente, pero a partir de 60 escribe alguna tontería. En particular, muestra 16385 en H1. ¿Se supone que es así? Entonces, ¿cómo puedo saber el periodo del gráfico en minutos?
Ahora, a diferencia de lo que ocurre en MT4, Period no indica el número de minutos de un periodo.
En cuanto a cómo saber...
PeriodoSegundos
Devuelve el número de segundos de un periodo.
intPeriodoSegundos(
ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//el periodo del gráfico
);
Parámetros
period=PERIOD_CURRENTE
[in] Valor del periodo del gráfico de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. Si no se especifica el parámetro, devuelve el número de segundos del periodo actual del gráfico, sobre el que se está ejecutando el programa.
Valor devuelto
Número de segundos en el periodo especificado.
