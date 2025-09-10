Errores, fallos, preguntas - página 207
Abro el probador. Selecciono EURJPY (que no fue descargado en el paso anterior)
Por lo tanto, antes de comenzar la prueba, se descarga todo el historial del símbolo:
Contenido de la carpeta C:\NArchivos de programa\NMetaTrader 5\NBases de datos\NAlpari-Demo\Nhistoria\NEURJPY
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999.hcc
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
25.11.2010 21:12 <DIR> caché
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 archivos 180 013 820 bytes
En total 125Mb de tráfico y 35 mins esperando a que termine la descarga (me alegro de que no sea GPRS) + 1,2Gb de espacio en disco (en lugar de 80Mb). Gasté 120Mb extra de tráfico y 30 minutos (90%).
Por favor, escriba a servicedesk con todos los errores descritos aquí.
Por cierto, presta atención:
Existe la sospecha de que el historial del EURJPY para el año 2000 es incorrecto. Pero eso depende de Alpari ;)
El historial se carga correctamente - por lo que hubo una solicitud para el año 2004. Y cuando se utiliza el probador es incondicional y correctamente descargado toda la historia a la máxima profundidad - es absolutamente correcta y la decisión informada. Basta con ver las exclamaciones "incomprensibles" de los usuarios de MT4 para entender: si no cuidamos el historial, los usuarios no podrán ni siquiera controlar el historial.
¿Qué te hace pensar eso? El año 2004 fue el primero de la lista sólo porque todavía se estaba descargando. Sólo puedo sospechar de los indicadores estándar Moving Average(14) en el EURUSD y el EURCHF, CCI(14) en el GPBUSD y MACD(12,26,9) en el USDJPY (está "fuera de la caja"). De alguna manera, dudo que necesiten datos de años anteriores con esos parámetros.
Tampoco puedo estar de acuerdo con el probador. He indicado explícitamente el periodo de prueba dentro de un año. En el código del EA, no hay llamadas al historial más allá de 10 horas y otros símbolos. Tiene más sentido cargar sólo lo que realmente se necesita (es decir, el símbolo base para el período requerido, el resto según sea necesario).
PS. Eres tú quien pide a los participantes del Campeonato que sean frugales con los recursos. ;)
Y te hablo de esto
Justo arriba escribiste:
Esa puede haber sido la intención, pero... Realización de un experimento de campo (construcción 358).
Borro todos los símbolos de la carpeta "C:\NProgram Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history"
Me conecto a Alpari-Demo (el terminal tiene 5 gráficos abiertos: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Unos minutos más tarde veo la imagen (el historial aún se está descargando):>
Algo en tus afirmaciones no se ajusta a la realidad (aunque algunas sí).
1. el probador de estrategias
Cuando se comprueba en el probador, sólo se descarga un par especificado en los parámetros del probador. En el caso de la optimización de todos los símbolos, cada símbolo se carga secuencialmente.
Si el Asesor Experto es multidivisa, los demás símbolos deben cargarse de forma independiente.
La idea es la siguiente
а. El probador tiene su propio resumen de mercado, en el que inicialmente sólo se establece el par especificado en los parámetros del probador.
б. Si es necesario, se pueden añadir otros pares a la visión general del mercado del probador desde un EA, utilizando Select.
в. El probador de estrategias sincroniza los datos con el terminal, que a su vez los sincroniza con el servidor de operaciones (donde se abre la cuenta).
En este caso, se carga el historial de todo el periodo de pruebas + una cierta cantidad de información anterior a la fecha de las pruebas (si no me equivoco, 1 año).
в. Si el Asesor Experto (usted) no está satisfecho con la profundidad requerida la historia debe ser cargada de forma independiente. Por ejemplo, en el bloque de inicialización, después de comprobar el historial y la sincronización de los datos.
2. terminal
El historial se forma de forma similar (según tengo entendido, se forma con los símbolos que se muestran en la revisión del mercado del terminal, teniendo en cuenta los gráficos abiertos). Cuando se empieza a trabajar con el terminal, se forma un mínimo necesario de historial para los símbolos negociados (no recuerdo el número exacto de barras, pero se ha mencionado repetidamente en el foro).
Si esta profundidad del historial no es conveniente, los datos deben cargarse manualmente. Para ello, cambie al mes máximo (una de las opciones recomendadas) y utilice el desplazamiento hacia la izquierda del gráfico para cargar el historial hasta la profundidad máxima.
También es aconsejable establecer el número necesario de barras en el gráfico en los ajustes del terminal.
PS
El historial sólo se carga una vez, y luego sólo se cargan los datos reales.
Continúa en
En los parámetros del comprobador debe establecerse un período determinado (que define la profundidad máxima de la prueba), a partir del cual el comprobador sincroniza el historial con el terminal.
El historial se descarga del servidor de comercio una sola vez, en un archivo (el ratio de compresión proporciona una reducción de tamaño de 13 veces en comparación con el tamaño de los datos originales).
En este caso, si entiendo bien, el tamaño de los archivos del historial se encuentra en el directorio del terminal, como lo confirma la ubicación del directorio "de trabajo" - C:\N-Archivos de Programa\N-MetaTrader 5\N-Bases\N-Alpari-Demo\N-historia\EURJPY
El probador tiene su propia carpeta para estos datos - C:\NArchivos de Programa\NMetaTrader 5\N-agente(número de agentes)\N-bases\NDC u otro broker (servidor)\N-historia\N....
¿Cuál es entonces el problema?
A los desarrolladores.
Me gustaría reiterar mi petición sobre la coloración de las posiciones de SL con arrastre activo(arrastre incorporado del terminal).
En MT4 estas posiciones se coloreaban de amarillo.