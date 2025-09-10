Errores, fallos, preguntas - página 199
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Gracias, es una pena. Es un poco estrecho en cuanto a posibilidades. El menú final del terminal tiene por separado "eliminar la ventana del indicador" y "eliminar el indicador". Esperaba ver la función "eliminar indicador" en la API, suponiendo que se olvidara de reflejarla en la documentación. ¿Podemos esperar que aparezca? ¿Porque ya existe su implementación en el terminal?
P.D. Y tampoco se puede eliminar una subventana en un gráfico. sí, efectivamente, sólo el gráfico completo. Las funciones que permiten hacer "todo en un gráfico" (activar/desactivar/cambiar parámetros/combinar indicadores con un solo clic o según las condiciones de negociación) serían útiles en un panel gráfico.
¿Cómo puede el probador guardar los resultados de la optimización en un archivo, por ejemplo, exel, es esto posible?
¿Cómo puede el probador guardar los resultados de la optimización en un archivo, por ejemplo, exel, es esto posible?
Gracias, es una pena. Es un poco estrecho en cuanto a posibilidades. El menú final del terminal tiene por separado "eliminar la ventana del indicador" y "eliminar el indicador". Esperaba ver la función "eliminar indicador" en la API, suponiendo que se olvidara de reflejarla en la documentación. ¿Podemos esperar su aparición? ¿Está ya implementado en el terminal?P.D. Y tampoco se puede eliminar una subventana en un gráfico. sí, efectivamente, sólo el gráfico completo. Las funciones que permiten hacer "todo en un gráfico" (activar/desactivar/cambiar parámetros/combinar indicadores con un solo clic o según las condiciones de negociación) serían útiles en un panel de gráficos.
Quizás aparezca la función de eliminar el indicador del gráfico mediante MQL5.
Varias veces he visto una situación en la que el probador (build 355) nunca comenzó a probar - después de una larga descarga de la historia, se desconectó inmediatamente, sin ningún mensaje de error...
Varias veces he visto una situación en la que el probador (build 355) nunca empezó a probar - después de una larga descarga de la historia, se desconectó inmediatamente, sin ningún mensaje de error...
¿La optimización no se ha establecido en los parámetros?
Se necesitan más detalles aquí...
¿Por casualidad, la optimización no está establecida en los parámetros?
No. La habitual prueba de persecución del Asesor Experto de uno de los participantes en el campeonato (multidivisa), un largo intercambio de historia sobre los pares implicados y ya está.
Por cierto, tengo curiosidad, ¿cómo determina el probador qué pares deben intercambiarse? En general, es imposible saberlo de antemano sin haber empezado las pruebas...
Varias veces he visto una situación en la que el probador (build 355) nunca comenzó a probar - después de una larga descarga de la historia, se desconectó inmediatamente, sin ningún mensaje de error...
Confirmado.
Exp. más fácil por MA. Después de la inicialización directamente a la desconexión. Pero es inestable y de vez en cuando.