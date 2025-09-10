Errores, fallos, preguntas - página 205
Tal vez lo hagan, no lo he comprobado. Soy nuevo en MT5 y habiendo visto una imagen similar de conversión de un timeframe a otro, decidí que era algún bug (por eso escribí en este hilo), convencido de que todos estos años están formados por barras de minutos, pues resultó que no era así, ahora revisaré otros servidores, incluyendo metaquotes...
IgorM sergey1294
Gracias
Sería mejor intercambiar la oferta y la demanda.
Esto, por supuesto, no afecta a nada, pero visualmente hace daño a la vista, se tarda cinco segundos en mover las casillas en la siguiente construcción.
conectado al servidor de metacvot y sintió la diferencia,
gente, compruebe el contenido de la carpeta del historial antes de probarlo en otros dc's.
no debería ser así:
y esto está bien:
asegúrese de comprobar el tamaño de los archivos, el tamaño del historial anual debe estar entre 25-30mb, de lo contrario los minutos se sustituyen por horas o días, lo que reduciría el tráfico para la descarga inicial del historial, la economía...
Si están ahorrando en tráfico, algo para pensar...
Creo que los desarrolladores tienen algo en lo que pensar: si cada empresa de corretaje tiene cientos de instrumentos con un historial completo para cada instrumento, se obtienen gigabytes de tráfico desperdiciado, si el usuario necesita un instrumento y un año. Por lo que tengo entendido, cuesta varias líneas de código...
El historial se descarga exclusivamente bajo demanda. Si no abrimos los gráficos, el historial no se descargará.
Además, sólo se carga el período requerido. Si está trabajando con el calendario de 2010, sólo se cargan los datos de 2010.
Creo que los desarrolladores deben pensar en algo: si cada CC tiene cien instrumentos con un historial completo para cada instrumento, se obtienen gigabytes de tráfico desperdiciado si el usuario necesita un instrumento y un año. Por lo que tengo entendido, cuesta unas pocas líneas de código...
Los servidores de MetaTrader 5 no tienen problemas de carga (ni de CPU ni de red) por la descarga de grandes cantidades de datos.
Todo el sistema está diseñado para distribuir cualquier dato -tanto el historial de operaciones como el de los gráficos- de la forma más eficaz y económica posible. De hecho, se eliminan todas las restricciones sobre la profundidad de los datos.La arquitectura de clúster de la plataforma MetaTrader 5 permite un aumento lineal de la capacidad a medida que aumenta la carga.
El historial se descarga exclusivamente bajo demanda. Si no abre ningún gráfico, el historial no se descargará.
Además, sólo se descargará el período requerido. Si está trabajando con el gráfico de 2010, sólo se descargarán los datos de 2010.
Los servidores de MetaTrader 5 no tienen problemas de carga (ni de CPU ni de red) por la descarga de grandes cantidades de datos.