Olegts:
Tal vez lo hagan, no lo he comprobado. Soy nuevo en MT5 y habiendo visto una imagen similar de conversión de un timeframe a otro, decidí que era algún bug (por eso escribí en este hilo), convencido de que todos estos años están formados por barras de minutos, pues resultó que no era así, ahora revisaré otros servidores, incluyendo metaquotes...
si no me equivoco, si no hay minutos en el servidor antes de la barra de minutos registra los datos de la barra del día, creo que fue mencionado en algún lugar por los desarrolladores
 

IgorM sergey1294

Gracias

 

Sería mejor intercambiar la oferta y la demanda.

Esto, por supuesto, no afecta a nada, pero visualmente hace daño a la vista, se tarda cinco segundos en mover las casillas en la siguiente construcción.

 

conectado al servidor de metacvot y sintió la diferencia,

gente, compruebe el contenido de la carpeta del historial antes de probarlo en otros dc's.

no debería ser así:

y esto está bien:

asegúrese de comprobar el tamaño de los archivos, el tamaño del historial anual debe estar entre 25-30mb, de lo contrario los minutos se sustituyen por horas o días, lo que reduciría el tráfico para la descarga inicial del historial, la economía...

Si están ahorrando en tráfico, algo para pensar...

 
Creo que los desarrolladores deben pensar en algo: si cada CC tiene cien instrumentos con un historial completo para cada instrumento, se obtienen gigabytes de tráfico desperdiciado si el usuario necesita un instrumento y un año. Por lo que tengo entendido, cuesta unas pocas líneas de código...
 
Ashes:
Creo que los desarrolladores tienen algo en lo que pensar: si cada empresa de corretaje tiene cientos de instrumentos con un historial completo para cada instrumento, se obtienen gigabytes de tráfico desperdiciado, si el usuario necesita un instrumento y un año. Por lo que tengo entendido, cuesta varias líneas de código...

El historial se descarga exclusivamente bajo demanda. Si no abrimos los gráficos, el historial no se descargará.

Además, sólo se carga el período requerido. Si está trabajando con el calendario de 2010, sólo se cargan los datos de 2010.

Ashes:
Creo que los desarrolladores deben pensar en algo: si cada CC tiene cien instrumentos con un historial completo para cada instrumento, se obtienen gigabytes de tráfico desperdiciado si el usuario necesita un instrumento y un año. Por lo que tengo entendido, cuesta unas pocas líneas de código...
Esta empresa de corretaje tiene un montón de herramientas, por lo que parece que han decidido protegerse de un tonto que va a abrir todos los gráficos con la historia hasta el final. Quizás esto no ocurra en el mercado real. Por supuesto que las minisemanas son buenas como base, pero quién iba a decir que las empresas comerciales iban a empezar a cambiarlas por barras diarias sin avisar a nadie. Creo que habrían utilizado un límite, digamos de un mes, en número de descargas de datos del historial de esta IP, entonces la gente se lo pensaría antes de descargarlos; ahora todo es primitivo y triste. Adivina tú mismo...
 

Los servidores de MetaTrader 5 no tienen problemas de carga (ni de CPU ni de red) por la descarga de grandes cantidades de datos.

Todo el sistema está diseñado para distribuir cualquier dato -tanto el historial de operaciones como el de los gráficos- de la forma más eficaz y económica posible. De hecho, se eliminan todas las restricciones sobre la profundidad de los datos.

La arquitectura de clúster de la plataforma MetaTrader 5 permite un aumento lineal de la capacidad a medida que aumenta la carga.
 
Renat:

El historial se descarga exclusivamente bajo demanda. Si no abre ningún gráfico, el historial no se descargará.

Además, sólo se descargará el período requerido. Si está trabajando con el gráfico de 2010, sólo se descargarán los datos de 2010.

Mi error, quise decir Tester. Podría utilizar este comportamiento.
 
Renat:

Los servidores de MetaTrader 5 no tienen problemas de carga (ni de CPU ni de red) por la descarga de grandes cantidades de datos.


¿Por qué entonces las empresas de corretaje comprimen los datos históricos a 1 hora y luego a las barras diarias a partir de agosto de 2010? Esto es un anti-anuncio para MetaTrader 5. Después de descargar la historia y decide comprobar su estrategia en el probador y muestra una cosa antes de agosto de 2010, y después de ese marco de tiempo no cambia nada. No sé por qué decidí operar con su Metatrader, pero ya se me ha ido la pinza. Merece la pena pensar...
