Errores, fallos, preguntas - página 196
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ah, y aquí hay otra cosa: el Sr. Rashid. Rashid, ya he hecho una pregunta/solicitud sobre la necesidad de pasar parámetros al constructor de la clase, si encuentras tiempo para mirar mi código, verás lo inconveniente que es la inicialización de la clase - usando la variable global string tmpsym;
He descrito el mismo problema - tenía que pasar el tamaño de un array dinámico al constructor - también lo he conseguido, pero el código pierde "belleza".
Ah, y aquí hay otra cosa: el Sr. Rashid. Rashid, ya he hecho una pregunta/solicitud sobre la necesidad de pasar parámetros al constructor de la clase, si encuentras tiempo para revisar mi código, verás lo inconveniente que es la inicialización de la clase - usando la variable global string tmpsym;
He descrito el mismo problema - tenía que pasar el tamaño de un array dinámico al constructor - también lo he conseguido, pero el código pierde "belleza".
Por desgracia, los constructores con parámetros no están previstos.
Qué pena.
HH: ¿pero es que llamar a un constructor de una función recargable llamada constructor(parámetro) es una tarea que consume tanto tiempo para los desarrolladores? es decir, deja que tu algoritmo para crear una clase siga siendo el mismo que es, sólo añade una llamada a constructor(parámetro) al final del constructor - y da una explicación en la ayuda de que el constructor() será llamado primero, y luego el constructor(parámetro) será llamado
Confirmado. En la nueva construcción 355 los agentes trabajan de forma muy extraña. No puedo determinar la dependencia de su trabajo. Si los cuatro núcleos están trabajando, entonces los cuatro núcleos pueden dejar de trabajar (ocupados), entonces un núcleo comienza a trabajar y así sucesivamente hasta el final de la optimización para todos los instrumentos del mercado. Reiniciar el terminal soluciona el problema durante algún tiempo. Luego todo se repite de nuevo.
¿Qué pasa con OnTimer() en el probador?
¿Qué pasa con OnTimer() en Tester?
Tengo la siguiente imagen en mi terminal de demostración de Alpari:
no hay última barra en todos los TFs y todas las monedas,
Cuando uso la demo de MetaQuotes, el precio está en la última barra - ¿hice "clic" en alguna parte del terminal? ))) - No he tratado de cambiar la configuración del gráfico, pero tengo la última línea de precios en Alpari - aunque no he operado allí o es un problema con el servidor de Alpari?
ZS: he leído la ayuda - no he encontrado ninguna respuesta - ¿dónde ha ido la última barra?
ZZZ: tal vez me equivoque, pero después de la última terminal los nuevos gráficos empezaron a abrirse durante mucho tiempo - antes el programa se abría en 1-3 segundos, ahora tarda 10 segundos - escribe "update". , se carga el historial, cualquier TF
Tengo la siguiente imagen en mi terminal de demostración de Alpari:
no hay última barra en todos los TFs y en todas las divisas,
Cuando uso la demo de MetaQuotes, el precio está en la última barra - ¿hice "clic" en alguna parte del terminal? ))) - No he intentado cambiar la configuración del gráfico, pero me aparece la última línea de precios en Alpari, aunque no he operado allí, ¿o es un problema del servidor de Alpari?
ZS: he leído la ayuda - no he encontrado ninguna respuesta - ¿dónde ha ido la última barra?
ZZZ: tal vez me equivoque, pero después de la última terminal los nuevos gráficos empezaron a abrirse durante mucho tiempo - antes el programa se abría en 1-3 segundos, ahora tarda 10 segundos - escribe "update". , se carga el historial, cualquier TF
¿Algún comentario sobre el error 10005 al enviar una petición al servidor(ver página 195 )?
Arreglado, un arreglo estará en la nueva compilación.
¿Y cuándo habrá movimiento en el problema de los eventos en el probador?