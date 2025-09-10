Errores, fallos, preguntas - página 189
Al optimizar el EA, había dos puntos máximos en el "gráfico de optimización".
El" gráfico deoptimización" tiene dos puntos de valores atípicos máximos que están visualmente muy cerca el uno del otro.
una línea con un valor similar. Se ha activado la clasificación. BUILD 350.
No he conseguido hacer una captura de pantalla. ¿Alguien ha observado esto?
Ashes, tu experto en el servidor del campeonato sí está funcionando. Y la conexión está ahí, y las cotizaciones están entrando (en el resumen del mercado 08:40:49), y ha hecho varias operaciones después de las 15:24.
¡No he dicho que no funcione! El terminal conectado en modo inversor a la cuenta del concurso no funciona correctamente.
Es decir, después de perder la conexión con el servidor en algunos casos las citas dejan de entrar en el terminal, aunque otras funciones funcionan. El terminal requirió una intervención manual para restablecer su pleno funcionamiento: un cambio de cuenta dio lugar al restablecimiento de las cotizaciones.
¿Así que tu situación sigue siendo la misma?
No se repite (lo he visto 1 vez hasta ahora). Dejé a propósito el terminal funcionando por sí solo, pero las cotizaciones nunca llegaron hasta mi intervención manual alrededor de las 13:50MSC del 04 de noviembre. Durante unas 20 horas no entraban las cotizaciones, pero sí la información sobre las operaciones en la cuenta. No hay registro de la reexploración del servidor en el registro durante este tiempo.
2010.11.04 13:45:47 Red '680975': terminal sincronizada con MetaQuotes Software Corp.
2010.11.04 13:45:47 Red '680975': autorizado en MetaQuotes-Demo
2010.11.04 13:45:44 Red '630031': desconectada de MetaQuotes-Demo
2010.11.04 12:03:59 Operaciones '630031' : operación #1836870 vender 0.10 GBPUSD a 1.61765 hecho (basado en la orden #1840734)
2010.11.04 11:03:49 Operaciones '630031' : operación #1836095 compra 0.10 GBPUSD a 1.61589 realizada (basada en la orden #1839898)
2010.11.04 03:00:59 Operaciones '630031' : operación #1834149 vender 0.10 GBPUSD a 1.61089 hecho (basado en la orden #1837842)
2010.11.04 03:00:04 Operaciones '630031' : operación #1834144 vender 0.10 GBPUSD a 1.61052 hecho (basado en la orden #1837838)
2010.11.03 22:03:00 Operaciones '630031' : operación #1832366 compra 0.10 GBPUSD a 1.61098 realizada (basada en la orden #1835958)
2010.11.03 21:17:09 Operaciones '630031' : operación #1830679 compra 0.10 GBPUSD a 1.61113 realizada (basada en la orden #1834066)
2010.11.03 17:25:02 Red '630031': autorizado en MetaQuotes-Demo
2010.11.03 17:25:01 Red '630031': se ha perdido la conexión con MetaQuotes-Demo
Estas son todas las entradas de registro para este período (2010.11.04 13:45:44 - cambio manual a otra cuenta). Tenga en cuenta que en 2010.11.03 17:25:xx el mensaje "terminal sincronizado con MetaQuotes Software Corp.
TickValue
Obtiene el valor del cambio de precio mínimo.
doubleTickValue()const
Valor devuelto
El valor del cambio de precio mínimo.esto es de la documentación de la clase
Clase CSymbolInfo
CSymbolInfo es una clase para el acceso simplificado a las propiedades de los símbolos.
Para el euro/dólar, el Asesor Experto "Precio por tick = 1,00" ¿Es el valor de cambio de precio en el lote mínimo (lote mínimo 0,01)? Pero entonces debe ser 0,1 o ¿qué significa esta unidad?
El terminal tiene un límite en el número de gráficos abiertos CHARTS_MAX=100 . ¿Existe alguna limitación en el número de símbolos seleccionados simultáneamente en Market Watch? ¿O este número está limitado sólo por el tipo int, es decir,INT_MAX?
En cuanto a la nueva construcción, la 353.
El editor ha dejado de "ver" los subdirectorios.