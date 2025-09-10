Errores, fallos, preguntas - página 194
Además, ha pasado mucho tiempo desde MQL 4, los ordenadores se han hecho más fuertes, pero el algoritmo genético del probador sigue siendo el mismo. Se han hecho especialmente agentes remotos.
Siempre ha sido necesario pasar por más parámetros, y ahora hay una opción de hardware.
Sería muy útil perfeccionar el algoritmo genético y ampliar el número de iteraciones de 10.000 a al menos 100.000. Entiendo que esto requeriría aumentar el número de generaciones del algoritmo genético. El número de generaciones se puede elegir automáticamente, pero sería mejor poder elegir manualmente (automáticamente, 10, 20...1000, etc.).
Personalmente lo necesito para la búsqueda de paternas (para "trillones" de variantes - 10 000 no es suficiente). Pero creo que habrá muchas tareas en las que esto será útil.
Realmente espero que esté de acuerdo, con tal necesidad.
El algoritmo genético no tiene un límite duro, sino que funciona siempre que haya una ganancia en la función objetivo. Una cifra en torno a los 10.000 es una primera aproximación de estimación.
Es decir, la generación puede detenerse en 10.000, o puede ir más allá. A menudo resulta ser menos.
¿Alguien ha probado el Tester en la compilación 355? No hay optimización ni pruebas: hay un registro (no se nota nada malo). No hay transacciones. Durante la optimización sólo interviene un núcleo.
CS 0 Core 1 18:07:35 proceso de agente iniciado
OG 0 Core 1 18:07:35 conectándose a 127.0.0.1:3000
DO 0 Núcleo 1 18:07:36 conectado
GM 0 Núcleo 1 18:07:36 autorizado (agente build 355)
OD 0 Probador 18:07:36 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): prueba de expertosExamples\Ermak\G_15.ex5 de 2009.01.01 00:00 a 2010.01.01 00:00:00 para ser iniciado
FD 0 Core 1 18:07:37 sincronización común completada
FO 0 Core 1 18:07:37 3124 bytes de información de cuenta cargada
FE 0 Core 1 18:07:37 3768 bytes de información de grupo cargada
IR 0 Core 1 18:07:37 7170 bytes de parámetros de comprobación cargados
QH 0 Core 1 18:07:37 275 bytes de símbolos seleccionados cargados
GM 0 Core 1 18:07:37 archivo experto añadido: Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5. 41811 bytes cargados
RI 0 Core 1 18:07:37 depósito inicial 100000.00 USD, apalancamiento 1:500
KQ 0 Core 1 18:07:37 inicializado con éxito
JK 0 Core 1 18:07:37 67 Kb de datos de inicialización totales recibidos
IQ 0 Core 1 18:07:37 rendimiento: 92
PF 0 Core 1 18:07:37 EURUSD: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información del símbolo recibidos
FR 0 Core 1 18:07:39 EURUSD: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
DI 0 Core 1 18:07:39 EURUSD: historial sincronizado desde 1998.01.02 a 2010.11.11
PD 0 Core 1 18:07:40 EURUSD: contiene 343091 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 a 2008.12.31 20:00
FR 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
QR 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: el historial comienza desde 2008.01.02 09:00
GI 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo): 1 min OHLC ticks generating. OnTick realizado en la barra comienzan sólo
EH 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: prueba de Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5 de 2009.01.01 00:00 a 2010.01.01 00:00:00 iniciado con entradas:
GG 0 Core 1 18:07:40 Lot=0.10
KG 0 Core 1 18:07:40 St_L=200
GR 0 Core 1 18:07:40 K_Pr=1.5
NS 0 Core 1 18:07:40 Stp=true
JF 0 Core 1 18:07:40 AdW=1
NJ 0 Core 1 18:07:40 AdD=2
KP 0 Core 1 18:07:40 Paso=60
KS 0 Core 1 18:07:4040 Tm=false
ED 0 Núcleo 1 18:07:40 God=0
NK 0 Núcleo 1 18:07:40 Tr1_1=0
LO 0 Núcleo 1 18:07:40 Tr1_2=1
MP 0 Core 1 18:07:41 Tr1_3=13
DD 0 Core 1 18:07:4141 Tr1_4=11
IK 0 Core 1 18:07:41 Tr1_5=4
FO 0 Core 1 18:07:41 Tr1_6=2
HP 0 Core 1 18: 07:4107:41 Tr1_7=14
PD 0 Core 1 18:07:41 Tr1_8=15
LK 0 Core 1 18:07:41 Tr1_9=3
GO 0 Core 1 18:07:41 Tr1_10=17
OR 0 Core 1 18:07:41 Tr1_11=12
RE 0 Core 1 18:07:41 Tr1_12=7
EK 0 Core 1 18:07:41 EURUSD: contiene 343091 registros M1 de datos iniciales de 2008.01.02 09:01 a 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Weekly: caché del historial reservado para las 105 barras estimadas
CF 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
IM 0 Core 1 18:07:41 EURUSD: contiene 343091 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
HO 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
QK 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
HO 0 Core 1 18:07:42 EURUSD: contiene 343091 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
HL 0 Core 1 18:07:42 EURUSD,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
OG 0 Core 1 18:07:42 EURUSD,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
KP 0 Core 1 18:07:42 GBPUSD: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información del símbolo recibidos
RH 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
PG 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: historial sincronizado desde 1998.01.02 hasta 2010.1111
JL 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: se ha encontrado la base de ticks del símbolo
PG 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD: contiene 329210 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
KI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Weekly: caché del historial reservado para unas 105 barras
KL 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
LI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD: contiene 329210 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
PD 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
IM 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
KK 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD: contiene 329210 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
RK 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
IL 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
LJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD: contiene 329210 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
KJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
HJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1: el historial comienza desde 2008.01.02 09:00
MM 0 Core 1 18:07:48 USDCHF: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolo recibidos
FE 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: carga 27 bytes de datos de historial para sincronizar
DR 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: historial sincronizado desde 1998.01.02 hasta 2010.1111
NI 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: se ha encontrado la base de ticks del símbolo
ER 0 Core 1 18:07:51 USDCHF: contiene 330469 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 20:00
IL 0 Core 1 18:07:51 USDCHF,Weekly: caché del historial reservado para unas 105 barras
II 0 Core 1 18:07:51 USDCHF,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
HD 0 Core 1 18:07:52 USDCHF: contiene 330469 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 20:00
CQ 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,Daily: caché de historia reservada para 522 barras estimadas
NP 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,Daily: la historia comienza desde 2008.01.02 00:00
HF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF: contiene 330469 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 20:00
FF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
MQ 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
MG 0 Core 1 18:07:53 USDCHF: contiene 330469 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.1231 20:00
MG 0 Core 1 18:07:53 USDCHF,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
JO 0 Core 1 18:07:53 USDCHF,H1: el historial comienza desde 2008.01.02 09:00
QI 0 Core 1 18:07:53 USDJPY: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información del símbolo recibidos
KQ 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
MN 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: historial sincronizado desde 1998.01.02 a 2010.11.11
CE 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: se ha encontrado la base de ticks del símbolo
CN 0 Core 1 18:07:56 USDJPY: contiene 346363 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 19:59
RP 0 Core 1 18:07:56 USDJPY,Weekly: caché del historial reservado para unas 105 barras
RE 0 Core 1 18:07:56 USDJPY,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
HP 0 Core 1 18:07:57 USDJPY: contiene 346363 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 19:59
NM 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
CD 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
HR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY: contiene 346363 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 19:59
KR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
DE 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
GS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY: contiene 346363 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 19:59
RS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
ES 0 Core 1 18:07:58 USDJPY,H1: el historial comienza a partir de 2008.01.02 09:00
CE 0 Core 1 18:07:58 USDCAD: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolo recibidos
EM 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: carga 27 bytes de datos de historial para sincronizar
CJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: historial sincronizado desde 1998.01.02 hasta 2010.11.11
MQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: base de ticks de símbolos encontrada
LJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: contiene 278941 registros M1 de datos de inicio desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
ID 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,Weekly: caché del historial reservado para las 105 barras estimadas
IQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
OL 0 Core 1 18:08:01 USDCAD: contiene 278941 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
EI 0 Core 1 18:08:01 USDCAD,Daily: caché de historia reservada para 522 barras estimadas
LH 0 Core 1 18:08:01 USDCAD,Daily: la historia comienza desde 2008.01.02 00:00
RN 0 Core 1 18:08:02 USDCAD: contiene 278941 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
ES 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
NI 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
DO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD: contiene 278941 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
MO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
JG 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H1: el historial comienza desde 2008.01.02 09:00
GQ 0 Core 1 18:08:02 AUDNZD: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolo recibidos
EI 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: carga 27 bytes de datos de historial para sincronizar
EF 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: historial sincronizado desde 1999.01.01 a 2010.11.11
MM 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: base de ticks de símbolos encontrada
PF 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD: contiene 355078 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 17:59
JH 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD,Weekly: caché del historial reservado para las 105 barras estimadas
JM 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
MH 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD: contiene 355078 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 17:59
DE 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
ML 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
NJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD: contiene 355078 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 17:59
FJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
MM 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
MK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD: contiene 355078 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 17:59
GK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
LK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD,H1: el historial comienza desde 2008.01.02 09:00
IL 0 Core 1 18:08:08 GBPCHF: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolo recibidos
RD 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: carga 27 bytes de datos de historial para sincronizar
PS 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: historial sincronizado desde 1998.01.02 hasta 2010.1111
JH 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: se ha encontrado la base de ticks del símbolo
OS 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF: contiene 359125 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 20:00
MM 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF,Weekly: caché del historial reservado para las 105 barras estimadas
MH 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
NE 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF: contiene 359125 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 20:00
OP 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
JQ 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
PG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF: contiene 359125 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.1231 20:00
LG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
CP 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
EF 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF: contiene 359125 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
PN 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF,H1: el historial comienza desde 2008.01.02 09:00
LI 0 Núcleo 1 18:08:15 CADCHF: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolos recibidos
NQ 0 Núcleo 1 18:08:17 CADCHF: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
NN 0 Núcleo 1 18:08:17 CADCHF: historial sincronizado desde 1999.01.01 a 2010.11.11
FE 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: symbol tick base found
ON 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: contains 248858 M1 records of beginning data from 2008.01.02 00:00 to 2008.09.19 22:59
RP 0 Core 1 18:08:17 CADCHF,Weekly: caché del historial reservado para unas 105 barras
RE 0 Core 1 18:08:17 CADCHF,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
JP 0 Core 1 18:08:18 CADCHF: contiene 248858 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 00:00 hasta 2008.09.19 22:59
HM 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
QD 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
JR 0 Core 1 18:08:18 CADCHF: contiene 248858 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 00:00 hasta 2008.09.19 22:59
IR 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
JE 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,H4: el historial comienza a partir de 2008.01.02 00:00
KS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF: contiene 248858 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 00:00 hasta 2008.09.19 22:59
RS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
NS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF,H1: el historial comienza a partir de 2008.01.02 00:00
KD 0 Core 1 18:08:19 GBPJPY: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolo recibidos
FL 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: cargar 27 bytes de datos de historia para sincronizar
EK 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: historia sincronizada desde 1998.01.01 hasta 2010.1111
NP 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: se ha encontrado la base de ticks del símbolo
JK 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY: contiene 364183 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 19:58
GE 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY,Weekly: caché del historial reservado para unas 105 barras
GP 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
EM 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY: contiene 364183 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 19:58
CH 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
NI 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
HO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY: contiene 364183 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 19:58
GO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
PH 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
MN 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY: contiene 364183 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 19:58
PN 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
CF 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY,H1: el historial comienza desde 2008.01.02 09:00
RQ 0 Core 1 18:08:25 CHFJPY: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolo recibidos
PI 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: carga 27 bytes de datos de historial para sincronizar
NF 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: historial sincronizado desde 1999.01.07 a 2010.11.11
HM 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: base de ticks de símbolos encontrada
PF 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY: contiene 362139 registros M1 de datos de inicio desde 2008.01.02 09:00 a 2008.12.31 17:59
IH 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY,Weekly: caché del historial reservado para unas 105 barras
IM 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
KH 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY: contiene 362139 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 17:59
EE 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
LL 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
CJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY: contiene 362139 registros M1 de datos iniciales de 2008.12.31 17:59
LJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
CM 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
RK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY: contiene 362139 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:00 hasta 2008.12.31 17:59
CK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
PK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY,H1: el historial comienza a partir de 2008.01.02 09:00
HM 0 Core 1 18:08:31 EURJPY: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolo recibidos
JE 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
HR 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: historial sincronizado desde 1998.01.02 a 2010.11.11
RI 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: se ha encontrado la base de ticks del símbolo
NR 0 Core 1 18:08:34 EURJPY: contiene 361713 registros M1 de datos iniciales de 2008.01.02 09:01 a 2008.12.31 20:00
GL 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,Weekly: caché del historial reservado para las 105 barras estimadas
GI 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
QD 0 Core 1 18:08:35 EURJPY: contiene 361713 registros M1 de datos iniciales de 2008.12.31 20:00
CQ 0 Core 1 18:08:35 EURJPY,Daily: caché del historial reservado para las 522 barras estimadas
NP 0 Core 1 18:08:35 EURJPY,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
PF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY: contiene 361713 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
LQ 0 Core 1 18:08:36 EURJPY,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
EG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY: contiene 361713 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 09:01 hasta 2008.12.31 20:00
LG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
GO 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1: el historial comienza a partir de 2008.01.02 09:00
HH 0 Core 1 18:08:37 EURGBP: símbolo sincronizado, 2904 bytes de información de símbolo recibidos
MP 0 Core 1 18:08:38 EURGBP: carga 27 bytes de datos de historial para sincronizar
KO 0 Core 1 18:08:38 EURGBP: historial sincronizado desde 1998.01.02 a 2010.11.11
FD 0 Core 1 18:08:39 EURGBP: se ha encontrado la base de ticks del símbolo
OO 0 Core 1 18:08:40 EURGBP: contiene 304821 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 10:00 a 2008.12.31 19:59
DQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Weekly: caché del historial reservado para las 105 barras estimadas
DD 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Weekly: el historial comienza desde 2007.12.30 00:00
KQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP: contiene 304821 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 10:00 hasta 2008.12.31 19:59
GL 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Daily: caché del historial reservado para unas 522 barras
RE 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Daily: el historial comienza desde 2008.01.02 00:00
MS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP: contiene 304821 registros M1 de datos iniciales de 2008.12.31 19:59
HS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP,H4: caché del historial reservado para unas 3132 barras
OD 0 Core 1 18:08:42 EURGBP,H4: el historial comienza desde 2008.01.02 08:00
HR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP: contiene 304821 registros M1 de datos iniciales desde 2008.01.02 10:00 hasta 2008.12.31 19:59
OR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP,H1: caché del historial reservado para unas 12531 barras
LR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP,H1: el historial comienza desde 2008.01.02 10:00
EH 0 Core 1 18:09:39 OnTester resultado 0
NK 0 Core 1 18:09:39 2009.12.31 23:59:59 EA G_15.mq5 se ha eliminado del gráfico
PH 0 Core 1 18:09:39 EURUSD,H1: 1441731 ticks (6147 barras) generados en 56457 ms (total de barras en el historial 12310, tiempo total 122711 ms)
PJ 0 Core 1 18:09:39 archivo de registro "D:\gram\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20101112.log" escrito
CM 0 Core 1 18:09:39 desconectado
Reconocido. En la nueva construcción 355 agentes están trabajando muy extrañamente. No puedo determinar la dependencia de su trabajo. Los cuatro núcleos funcionan, luego los cuatro núcleos pueden dejar de funcionar (ocupados), luego un núcleo empieza a funcionar y así hasta el final de la optimización para todos los instrumentos del mercado. Reiniciando el terminal se soluciona el problema durante algún tiempo. Luego todo se repite de nuevo.
A los desarrolladores.
En cuanto a la red de arrastre incorporada:
1. Por favor, haga que el nivel de color del SL se resalte como en MT4 (resaltado amarillo del SL en la posición que se utiliza para el arrastre);
2. Por favor, conviértalo en pips reales (incluyendo 5 dígitos). Deja que sea el propio terminal el que determine la exactitud de las cotizaciones y establezca los parámetros necesarios para los arrastres (se puede establecer 45 en lugar de 450).
He mirado este hilo, si se puede conseguir alguna petición de los usuarios aquí, lo haré ;)
Quiero ver/recibir un lienzo o algo similar, no ligado a ninguna barra o al tiempo, sino simplemente una ventana en blanco con coordenadas X e Y (sin escala) y un par de funciones gráficas para dibujar en el lienzo (bienvenidas las fuentes de color)
Además, OnTimer() no funciona en el nuevo probador.
Confirmado, no funciona en tester, pero hay una rareza (probado en un kernel x32).
La rareza es la siguiente...
Este código no activa el temporizador
Pero éste sí.
Ещё, в новом тестере не работает OnTimer().
¡Es por eso que mi EA no está probando, porque sólo lo tengo en OnTimer() - e !