¿Pueden decirme dónde puedo descargar el terminal MT5 como un archivo de instalación completo sin instalarlo a través de Internet como MT4? El caso es que el terminal no se puede instalar por internet por la baja velocidad de internet (30kb/seg), para trabajar es suficiente, pero la instalación falla constantemente.
En ninguna parte, sólo el instalador web
P.D. Estoy buscando un proveedor de servicios con mayor velocidad; de lo contrario será difícil trabajar con MT5. Es deseable tener un límite de
en ninguna parte, excepto en el instalador de la web.
¿Qué quieres decir? Lo he comprobado: todo funciona.
Transferencia por archivo.
¿Cómo mover el archivo, si no descargo los archivos del terminal? Por favor, que alguien haga un archivo de instalación MT5.
Cómo, ponerlo en una máquina donde no hay, archivar todo el catálogo y transferirlo al destino deseado.
Descomprimir en destino.
PS
Puedes usarlo si quieres.
Por favor, compruébelo usted mismo de nuevo. ¿Tal vez haya un problema con los permisos de los directorios?
Ahora lo he comprobado dos veces: el Asistente crea normalmente los archivos en cualquier subdirectorio, incluyendo la creación automática de los directorios que faltan.
¿Cómo puedo transferir el archivo si no puedo descargar los archivos del terminal? Por favor, haga un archivo de instalación de MT5.
Por favor, adjunte una captura de pantalla de la descarga fallida del terminal, por favor.
El instalador web está descargando los módulos necesarios al igual que el navegador. La velocidad lenta no es un problema para ella.
Comprueba el comportamiento del antivirus, tal vez no le guste algo.
Los directorios se crean normalmente. Pero cuando se crea un nuevo archivo en un subdirectorio, el asistente no ve el subdirectorio automáticamente(hay que especificar el directorio manualmente o mover el archivo con el ratón).
Windows 2003 Server - MUI SP2 y Windows XP Pro - MUI SP3.
Estaba bien en la compilación 350.
PS
Tal vez crea bien, pero en 353 Wizard ha dejado de sustituir el nombre de subdirectorio automáticamente.
Según la idea, debería ser, por ejemplo, "Expertos\NEjemplos\Nnombre del experto", pero el Asistente lo crea como "Expertos\Nnombre del experto" (tengo que añadir el directorio a mano)...