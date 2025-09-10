Errores, fallos, preguntas - página 193

Nuevo comentario
 

Por alguna razón las posiciones ya no se muestran, aunque sí,

build 353 x64 en win 2008 server

tuvo que utilizar el indicador de i-orders

[Eliminado]  
Olegts:

Por alguna razón las posiciones ya no se muestran, aunque sí,

build 353 x64 en win 2008 server

tuvo que utilizar el indicador de i-orders

Marque la casilla "Mostrar niveles comerciales" en las propiedades del gráfico.

Propiedades (F8) -> Mostrar -> Mostrar niveles de negociación.

 
Interesting:

Compruebe si la opción "Mostrar niveles de negociación" está marcada en las propiedades del gráfico.

Propiedades (F8) -> Mostrar -> Mostrar niveles de negociación.

Gracias por los comentarios, y creo que ya he subido allí:))))
[Eliminado]  

A los desarrolladores.

Tenga en cuenta la solicitud #26094 (ya que no puede pasar por aquí, puede que funcione allí) ....

 

Queridos desarrolladores, ¿tienen previsto vincular las ventanas en MT5, ?????, sólo una cosa insustituible

como por ejemplo (ninja, natación)

 

Te has vuelto a equivocar (

Esta línea. 

Print(DoubleToString(1.234234,4));// , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);

Tiene algo que ver, si lo comentas, el error ya no se produce. Pero al poner esta línea en el script o en el Asesor Experto vacío no da error .... Se trata de un error flotante.

El error es del probador de estrategias.

Cr x32 build 355.

Registro desde la ventana "log" 

2010.11.12 09:11:35     Core 1  OnTick critical error
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5'
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
 
olyakish:

Algo está mal otra vez (.

Esta línea.

Tiene algo que ver, si se comenta el error ya no se produce. Pero al poner esta línea en el script o en el Asesor Experto vacío no da error ..... Se trata de un error flotante.

Se trata de un error del comprobador de estrategias.

HP x32 build 355.

Registro desde la ventana "log"



Si no le importa, envíenos una solicitud a Service Desk y adjunte el código completo.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
alexvd:

Si no es mucha molestia, crea una solicitud a servicedesk y adjunta el código completo.

No es difícil, has creado uno.
 
olyakish:
No es difícil, se creó.
Lo tengo. Echemos un vistazo.
 

Al reiniciar, las ventanas se desmoronan. También durante la ejecución de la prueba del EA. Diferentes choques, esta es una de las variantes.

antes de

después de

1...186187188189190191192193194195196197198199200...3188
Nuevo comentario