Por alguna razón las posiciones ya no se muestran, aunque sí,
build 353 x64 en win 2008 server
tuvo que utilizar el indicador de i-orders
Marque la casilla "Mostrar niveles comerciales" en las propiedades del gráfico.
Propiedades (F8) -> Mostrar -> Mostrar niveles de negociación.
A los desarrolladores.
Tenga en cuenta la solicitud #26094 (ya que no puede pasar por aquí, puede que funcione allí) ....
Queridos desarrolladores, ¿tienen previsto vincular las ventanas en MT5, ?????, sólo una cosa insustituible
como por ejemplo (ninja, natación)
Esta línea.
Tiene algo que ver, si lo comentas, el error ya no se produce. Pero al poner esta línea en el script o en el Asesor Experto vacío no da error .... Se trata de un error flotante.
El error es del probador de estrategias.
Cr x32 build 355.
Registro desde la ventana "log"
Esta línea.
Si no le importa, envíenos una solicitud a Service Desk y adjunte el código completo.
Si no es mucha molestia, crea una solicitud a servicedesk y adjunta el código completo.
No es difícil, se creó.
Al reiniciar, las ventanas se desmoronan. También durante la ejecución de la prueba del EA. Diferentes choques, esta es una de las variantes.
antes de
después de