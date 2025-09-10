Errores, fallos, preguntas - página 1202
Por supuesto, es mejor preguntarlo en el foro del sitio web www.mql4.com.
¿Hiciste todo según las instrucciones de este artículo? - https://www.mql5.com/ru/articles/1356
Sí, por supuesto)
Vale, lo preguntaré allí. Gracias.
Siempre he pensado que en el terminal los instrumentos para los que está prohibida la negociación (los llamados indicadores) se muestran en color gris. Pero hoy he intentado operar con CFDs de acciones rusas y aparecen en negro y me sale un error El comercio está desactivado. ¿Es el error en la configuración del servidor en el broker o en el terminal?
Y las dimensiones deben determinarse por ensayo y error, o simplemente por "intuición".
Existe un software gratuito para capturar vídeo de la pantalla: oCam. También permite realizar capturas de pantalla del tamaño deseado. Puedes ajustar su marco a 640x480 e intentar meter el terminal en él.
Aunque... A juzgar por una "ventana" tan pequeña, será un poco difícil "meter lo que no se puede meter"...
Error al seleccionar una función sobrecargadaResultado: (1,4) y debería ser (2,4). El puntero B* no deja de ser un puntero si se pasa por referencia
Error al seleccionar una función sobrecargadaResultado: (1,4) y debería ser (2,4). El puntero B* ya no es un puntero si se pasa por referencia
¿Se ha negociado el tiempo? Lo mejor es ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su corredor.
Pregunta: ¿los volúmenes que se muestran en el mercado (FORTS) son el volumen total de las órdenes de compra y de venta (buy stop+sell limit, o buy limit+sell stop, si es en terminología Forex)? ¿O es la zona roja superior un límite de venta, y sólo el límite de compra en la mitad inferior del paquete?
En otras palabras, en la parte superior - sólo las ofertas de límite de venta son más rentables, y en la parte inferior - las ofertas son más rentables para comprar, o hay una cantidad total de compradores y vendedores en todas partes?