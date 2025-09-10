Errores, fallos, preguntas - página 1202

lezzvie:

Por supuesto, es mejor preguntarlo en el foro del sitio web www.mql4.com.

¿Hiciste todo según las instrucciones de este artículo? - https://www.mql5.com/ru/articles/1356

Sí, por supuesto)

Vale, lo preguntaré allí. Gracias.

 
¿En qué orden se muestran las invitaciones de amigos en el perfil? ¿Por orden de llegada o por otra cosa? Tengo la impresión de que el número de invitaciones aumenta, pero los nombres y apellidos son los mismos.
En el mercado, en las discusiones, en android - el botón "Editar" está disponible en los mensajes, da una ventana para editar el mensaje, después de enviar el mensaje editado se muestra un error 403
 
Siempre he pensado que en el terminal los instrumentos para los que está prohibida la negociación (los llamados indicadores) se muestran en color gris. Pero hoy he intentado operar con CFDs de acciones rusas y aparecen en negro y me sale un error El comercio está desactivado. ¿Es un error en la configuración del servidor en el broker o en el terminal?
 
marketeer:
Siempre he pensado que en el terminal los instrumentos para los que está prohibida la negociación (los llamados indicadores) se muestran en color gris. Pero hoy he intentado operar con CFDs de acciones rusas y aparecen en negro y me sale un error El comercio está desactivado. ¿Es el error en la configuración del servidor en el broker o en el terminal?
¿Fue el momento de la negociación? Lo mejor es ponerse en contacto con el equipo de asistencia de su corredor.
 
barabashkakvn:


Y las dimensiones deben determinarse por ensayo y error, o simplemente por "intuición".

Existe un software gratuito para capturar vídeo de la pantalla: oCam. También permite realizar capturas de pantalla del tamaño deseado. Puedes ajustar su marco a 640x480 e intentar meter el terminal en él.

Aunque... A juzgar por una "ventana" tan pequeña, será un poco difícil "meter lo que no se puede meter"...

 

Error al seleccionar una función sobrecargada

class A {};

class B : public A {};

void f( A*  ) { Print( 1 ); }
void f( B*& ) { Print( 2 ); }
void g( A*  ) { Print( 3 ); }
void g( B*  ) { Print( 4 ); }

void OnStart()
{
        B* b = new B;
        f( b ); //вызов f( A* ), а должен вызвать f( B*& )
        g( b ); //вызов g( B* ) 
        delete( b );
}
Resultado: (1,4) y debería ser (2,4). El puntero B* no deja de ser un puntero si se pasa por referencia
 
A100:

Error al seleccionar una función sobrecargada

Resultado: (1,4) y debería ser (2,4). El puntero B* ya no es un puntero si se pasa por referencia
Gracias por el post, ha sido corregido.
 
Renat:
¿Se ha negociado el tiempo? Lo mejor es ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su corredor.
El tiempo está cotizando, los ticks están haciendo tictac. Me puse en contacto con el corredor. Respondieron que los CFD rusos son indicativos. No saben por qué aparecen en negro en el terminal.
 

Pregunta: ¿los volúmenes que se muestran en el mercado (FORTS) son el volumen total de las órdenes de compra y de venta (buy stop+sell limit, o buy limit+sell stop, si es en terminología Forex)? ¿O es la zona roja superior un límite de venta, y sólo el límite de compra en la mitad inferior del paquete?

En otras palabras, en la parte superior - sólo las ofertas de límite de venta son más rentables, y en la parte inferior - las ofertas son más rentables para comprar, o hay una cantidad total de compradores y vendedores en todas partes?

