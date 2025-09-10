Errores, fallos, preguntas - página 1151
Cualquiera que tenga problemas o preguntas sobre la contabilidad de la conversión del programa de afiliados - escríbeme, voy a probarlo:
Tengo un problema con la función StringConcatenate() en MQL4. Aparece un bloque de ceros en la cadena. Esto se puede ver al imprimir la cadena de resumen en un archivo.
Esto es lo que escribe el terminal
2014.06.05 12:28:25.378 String_concat_test EURUSD,Daily: 3872 3872 ???????????????
2014.06.05 12:28:25.378 String_concat_test EURUSD,Daily: 3856 3856 ???????????????
2014.06.05 12:28:25.378 String_concat_test EURUSD,Daily: 3840 3840 ???????????????
2014.06.05 12:28:25.378 String_concat_test EURUSD,Daily: 3824 3824 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123
2014.06.05 12:28:25.378 String_concat_test EURUSD,Daily: 3808 3808 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123
2014.06.05 12:28:25.378 String_concat_test EURUSD,Daily: 3792 3792 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123
Por favor, explique por qué en la pestaña "Trading" los precios actuales (esta es la columna Precio a la derecha de SL/TP - ¡no confundir con el precio abierto a la izquierda de SL/TP!) para las posiciones de mercado y las órdenes pendientes se muestran de manera diferente para el mismo instrumento, del mismo tipo (por ejemplo, comprar)? El precio actual en el símbolo debe ser el mismo, al menos para varias órdenes abiertas cambia de forma sincronizada (coincide).
Porque hay un precio de oferta y un precio de demanda:
En la imagen, hay una posición abierta(venta) y hay dos órdenes pendientes (límite deventa y límite de compra). Para una posición abierta(de venta) se especifica el precio actual de venta. Para unlímite de venta se especifica el precio actual de venta. Para el límite de compra se especifica el precio deventa actual.
Y sólo falta en el portátil. En una tableta y en un PC, hay una pestaña de Calendario.
Cuando se inicia MT4 en el indicador, init() no tiene lugar, porque MarketInfo(xxx, MODE_TICKVALUE) devuelve cero (para todos los símbolos). Está claro que el valor del tick está ligado a la moneda de la cuenta, pero el terminal muestra las ventanas antes del ingreso. Entonces resulta que ningún script vinculado al valor funcionará correctamente? ¿Es una característica o un error?
MetaTrader 4. Versión: 4.00 Build 654.
Intente utilizar Symbol() en lugar de xxx y utilice OnInit() en lugar de init():