Errores, fallos, preguntas - página 1120
Puede que lo hayas confundido con otra cosa. Otra cosa importante es que la calificación se recalcula ahora una vez al día en lugar de rltime, con el fin de hacer una auditoría completa de extremo a extremo.
Error de compilación: } - no todas las vías de control devuelven un valor¿Cuál es el error? Si b != 1, se pasa a la opción por defecto
Señores, ayúdenme a entender cómo funciona el abono de la señal.
El autor está bien, las posiciones en USDCHF están cerrando en el lado positivo, pero en mi depo están cerrando en el lado negativo con diferente cantidad de posiciones, he adjuntado una captura de pantalla del historial del día pasado.
¿De qué se trata?
Pregunta para ti, Renat, sobre el mercado:
1. ¿Por qué las liquidaciones son sólo en dólares?
Creo que sería más conveniente y correcto añadir una función de selección de moneda en el mercado para los cálculos.
2.Me gustaría tener una opción para adjuntar archivos en formato ".html" en las descripciones de los productos
También necesito los registros de la terminal.
¿Con qué corredor te registras?
El autor tiene AlfaForex, yo tengo MMCIS y Alpari.
¿Es la bitácora una pestaña de "libro de registro"? Hay mucha información, no sé dónde buscar y sobre todo qué buscar....
No sé dónde buscar, ¿qué es lo más importante?
¿Qué opciones son posibles, o más bien más comunes?
En la pestaña Registros abra y adjunte los registros de 20140409. El precio que acaba de abrir no coincide con el del Proveedor - ¡la diferencia es de 300 pips! Tal vez, usted ha suscrito la orden cuando el Proveedor tenía órdenes abiertas o su conexión a Internet estaba rota.
Su USDCHF es 0,88445.
USDCHF del vendedor 0.88120
Esa es la cuestión, no es el primer día que las plataformas funcionan en VPS
Señal -https://www.mql5.com/ru/signals/27216
Puedo ver un menú de terminal (Archivo/Vista/Herramientas/Ayuda) que aparece en la pantalla la ventana de terminal blanca (sin gráficos y sin herramientas) sólo una fracción de segundo y luego se cierra. Procesador Intel Celeron G530 Windows 8 64, pero en el terminal Core2Duo Windows 8 32 con build 625 funciona.