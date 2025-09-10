Errores, fallos, preguntas - página 1122

Lone_Irbis:

En el proceso de hurgar en las formas de escribir datos en el archivo desde el probador, aquí hay un error (acortado, porque no cabía):

Es decir, por supuesto, entiendo que este error es un resultado natural de mi torpeza. Y en cualquier caso se solucionó rápidamente (el problema estaba en un intento de pasar datos que no fueran cadenas a FileWrite a través de una tercera función, si fuera necesario - puedo describirlo con más detalles). Pero el error no parece muy claro y da un poco de miedo :) y el compilador no insinúa en ningún sitio que sea esperado. Tal vez deberíamos añadir al menos algún tipo de deformación o algo así...

¿Puede adjuntar el código fuente a servicedesk?
 

Error de compilación 244:error de optimización del árbol

#property library
int f1( int i )
{
    switch ( i ) {
    case  0: return ( 1 );
    default: if ( f2() == 1 ) return ( 3 );
    }
    return ( 0 );
}
int f2() { return ( f1( 0 )); }
construir 930
 
Entonces, ¿el temporizador del indicador de todos comienza claramente desde OnInit() cuando se inicia el terminal?
 
pronych:
Entonces, ¿todos inician el temporizador del indicador claramente desde OnInit() en el inicio del terminal?
bool  EventSetTimer(
   int  seconds      // количество секунд
   );

Aunque el temporizador no se haya creado en el primer intento, ¿qué le impide comprobar que el temporizador se ha creado (es una función booleana) y tomar

¿varios intentos de creación con cheques?

 
¿Puede alguien decirme cómo averiguar el número de error de compilación?
 
Fleder:
¿Puede alguien decirme cómo averiguar el número de error de compilación?
ResetLastError();
.
.
.
Print("Ошибка: ",GetLastError());
 
Fleder:

Aunque el temporizador no se haya creado en el primer intento, ¿qué le impide comprobar que el temporizador se ha creado (es una función booleana) y tomar

¿varios intentos de creación con cheques?

Vale la pena comprobarlo, pero no sirve de nada. ¿Sugieres hacerlo en un bucle infinito?
 

La funciónGetLastError es para los errores en tiempo de ejecución.

Interesado en los errores de compilación.

 
Fleder:
¿Puede alguien decirme cómo averiguar el número de error de compilación?

Y si necesitas la descripción del error, debes buscar en la ayuda de MetaEditir:

Errores de compilación

 
pronych:
Vale la pena comprobarlo, pero no sirve de nada. ¿Sugieres hacerlo en un bucle sin fin?
No tiene sentido hacerlo en un bucle infinito. Realiza un número limitado de intentos y luegodevuelveINIT_FAILED en la funciónint OnInit() .
