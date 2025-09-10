Errores, fallos, preguntas - página 1121
Esa es la cuestión, no es el primer día que las plataformas funcionan en VPS
Señal -https://www.mql5.com/ru/signals/27216
Puedo ver un menú de terminal (Archivo/Vista/Herramientas/Ayuda) y cuando inicio aparece una ventana de terminal blanca en la pantalla (sin gráficos y sin herramientas) sólo por una fracción de segundo y luego se cierra. Procesador Intel Celeron G530 Windows 8 64, pero en el terminal Core2Duo Windows 8 32 con build 625 funciona.
Tiene una diferencia de depósito de 622 veces. Y el lote se abre con un volumen mínimo de 0,01. El proveedor de la red abre muchas órdenes y su depósito no es suficiente para copiar estas posiciones. En este caso, se produce una sobresincronización y las operaciones se cierran con un menos para intentar abrir otras nuevas. Es mejor que busque una señal más adecuada correspondiente a su depósito.
El hecho de que el depósito sea menor es comprensible. El volumen es 0,01, no 0,5 o 0,3 (el mínimo, por así decirlo). Pero por qué hay que cerrar posiciones para abrir otras nuevas, no es lógico... Si el depósito todavía le permite mantener unaposición abierta, por qué cerrar algo, no está claro. Mi depósito de hace una semana sufrió un drawdown de 3 veces el depósito del autor y no se cerró nada... solo no se abrieron nuevos y es lógico
A juzgar por los registros, no había suficientes fondos disponibles y comenzó la sobre-sincronización, ya que es peligroso dejar órdenes abiertas con un abonado. La diferencia de depósitos es muy grande, por lo que es imposible garantizar la copia de la señal. Tiene sentido no abrir nuevas posiciones, pero en este caso se violará el MM y las posiciones del Suscriptor y del Proveedor no coincidirán.
Pregunta para los entendidos:
¿Pueden los métodos de las variables locales de una clase derivadaocultar
miembros de datos privados de una clase base?
Si no pueden, tengo una pregunta para los desarrolladores:
¿Se puede excluir este tipo de advertencia del compilador en el futuro?
En el proceso de hurgar en las formas de escribir datos en el archivo desde el probador, aquí hay un error (acortado, porque no cabía):
Es decir, por supuesto, entiendo que este error es un resultado natural de mi torpeza. Y en cualquier caso se solucionó rápidamente (el problema estaba en un intento de pasar datos que no fueran cadenas a FileWrite a través de una tercera función, si fuera necesario - puedo describirlo con más detalles). Pero el error no parece muy claro y da un poco de miedo :) y el compilador no insinúa en ninguna parte que sea esperado. Tal vez deberíamos añadir al menos algún tipo de deformación o algo así.
Yo también tengo este tipo de choque. Ocurre al ejecutar un script si el Terminal (910) y el Compilador (921) no coinciden.
¿se puede excluir este tipo de advertencia del compilador en el futuro?
Si yo fuera el compilador, daría una advertencia diferente aquí: int n = 0; - variable no utilizada